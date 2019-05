Nach einer der wohl genialsten Ecken der Fußballgeschichte schoss Liverpool am Mittwoch das 4:0 gegen Barcelona und den Club damit ins Finale der Champions League. Die britische Premierministerin Theresa May solle sich von Jürgen Klopp ein paar Tipps geben lassen, wie man in Europa ein gutes Ergebnis holt, stichelte Oppositionsführer Jeremy Corbyn. So unerwartet wie die Eckenausführung für Barça war, wäre auch eine Wende im endlos anmutenden Brexit-Wirrwarr. Um aus dem politischen Abseits herauszukommen, bräuchte es im Unterhaus zumindest mal einen Matchplan. Und ein gut getimtes Passspiel zwischen May und Corbyn, das die Abwehr der Brexit-Hardliner aushebelt - um in der Nachspielzeit der Verlängerung endlich mal zu treffen.