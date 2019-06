Angesichts präsidialer Tweets, die den Eindruck erweckten, wir seien nur wenige Mausklicks vom Krieg entfernt, kann man über Fluch und Segen des Internets schon grübeln. Oder war das im Falle Irans - wie schon zuvor beim verbalen Kim-Pong - gar nicht so gemeint? Heute tauschen Mr. Raketenmann und der US-Dealmaker rührende Briefe aus. Handelt es sich in Nahost wieder um eine Variante des Game of Trump nach dem Motto: Der Tweet ist das Ziel? Und damit es echt aussieht, wird ab und zu eine alte Drohne geopfert oder ein Schiff leicht beschädigt? Wenn das den Verrückten reicht, um sie von größerem Unheil abzuhalten, kann es uns recht sein. Doch wenn alle wissen, dass es nur Show ist, wird es wohl nicht mehr lange so harmlos funktionieren.