Natürlich ist es ein zutiefst kindlicher Wunsch, dass Weihnachten unbegrenzt weitergehen möge. Erwachsene, auf denen Lust & Last des schönen familiären Ausnahmezustandes liegt, sehen das anders. Und doch, dass Weihnachten nicht mehr aufhören möge, war in diesem Jahr auffällig oft Kern vieler Weihnachtsansprachen - vom Papst über den Präsidenten bis zu den Bischöfen unserer Kirchen. Und reden wir uns nicht auf schlechte Vorbilder heraus: Ein verträglicherer Ton in den Debatten, das Wiederfinden der Gesprächsfähigkeit zwischen den Gruppen schlechthin, nicht zuletzt der Verzicht auf Hetze, Lüge und Herabsetzung in den sozialen Netzen - das wäre die Verlängerung von Weihnachten in den Alltag. Jedenfalls wäre es ein guter Anfang davon.