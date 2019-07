Markus Söder reitet die perfekte Hitzewelle: Kaum lassen die Temperaturen etwas nach, wagt sich der Bayer mit der Forderung an die Öffentlichkeit, den Klimaschutz ins Grundgesetz aufzunehmen. Prinzipiell keine schlechte Idee. Nur der Urheber wirkt auf den ersten Blick etwas überraschend. Zumindest behaupten Kritiker, das einzig Grüne an Söder seien bisher seine Lodenmäntel gewesen. Aber womöglich erlebt der CSU-Vorsitzende ja gerade seine ganz persönliche Klima-Wende. Und auf einen Zug aufzuspringen, ist immerhin eine klimafreundliche Art der Fortbewegung. In ein Dilemma gerät Söder unter diesem Gesichtspunkt allerdings dann, wenn die Christsozialen in den Umfragen nun zum lang andauernden Höhenflug ansetzen sollten.