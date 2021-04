Folgende Sätze sind für Kinder, die noch in die Hose machen, nicht geeignet: Wenn es den Weltmeister der Krisengewinner gibt, dann ist es der gewerkschaftsfreie Versanddienstleister Amazon. Dessen Geldzuwachs wird auf 13 Milliarden Dollar geschätzt. Pro Tag. Dahinter steht die harte Arbeit von Fahrern und Mitarbeitern in den Versandcentern. So stressig und druckvoll geht es bei denen zu, dass sie, um Zeit fürs Örtchen zu sparen, schon mal in Flaschen pinkeln. Das hat ein US-Abgeordneter angeprangert. Und der Konzern räumte gewunden die notdürftigen Arbeitsbedingen ein. Was uns darin bestärkt, den Extra-Euro für den Fahrer der Flaschenpost nie mehr zu vergessen. Damit er sich ein sog. Notfall-Urinal kaufen kann – für 7,95 Euro bei Amazon.