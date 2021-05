Auf zwei Dinge ist in Europa noch Verlass: Dass wir keinen anständigen Song mehr auf die Bühne kriegen – und sich die "points" daher in Grenzen halten. Deshalb danke Österreich und Rumänien für die drei Gnaden-Punkte. Es hätten noch weniger sein können, wie die EU-flüchtigen Briten erfuhren, für die es ebenfalls hieß: Eurowischn & weg. Ausgerechnet die Erben von Stones, Led Zeppelin & Co. ließen sich von den Römern den Rock vom Brot nehmen. Für uns wäre Barbara aus France was zum Fremdfreuen gewesen. Meister Jendrik mit der Zwergengitarre indes, der wieder ein Po-an-Po-Rennen mit dem Schlusslicht ablieferte, ist keine Träne nachzuweinen. Uns fehlt einfach die songliche Inzidenzdichte. Auch da müsste Karl Lauterbach mal was dazu sagen.