Hardware-Nachrüstung auf Firmenkosten und großzügige Umtauschprämien - klingt gut. Irgendwie nach Anwendung der berühmten Oggersheimer Endrohr-Theorie: Entscheidend ist, was hinten dabei herauskommt. Und das war bis jetzt nur ein Haufen Stickoxid, welcher der Umwelt durch betrügerische Hersteller untergejubelt wurde. Wer andere für dumm verkauft, fällt selbst herein. Autofahrers Mitgefühl hält sich in Grenzen. Er wird vielmehr die Diesel-Einigung kritisch unter die Lupe nehmen, für die sich die Koalition lobt, als sei sie gerade frisch vom Band gerollt - und wäre nicht Dauergast in der Reparaturwerkstatt. Immerhin scheint die Groko begriffen zu haben, dass wer sich nicht selbst lobt, auch von den Bürgern nicht mehr wertgeschätzt wird.