Interessanterweise stammt der Brauch, bis zum Start einer Rakete bis null herunter zu zählen, aus der Stummfilmzeit. Die noch stummer war als der laufende Wahlkampf. Deshalb hat Fritz Lang 1929 für die "Frau im Mond" zu diesem spannungssteigernden Stilmittel gegriffen. Beim Vorwärtszählen hätte das Publikum ja nicht wissen können, wann die Rakete tatsächlich losgeht - bei 21 oder 349. Der Countdown für Folge IV von "Frau in der Bundeswaschmaschine" - so nennen die Berliner das Bundeskanzleramt - läuft. Damit auch hier das Publikum weiß, wann es so weit ist. Technischer Hinweis: Wir befinden uns heute auf dem retrograden Zähler bereits bei der Sechs, um den Null-Punkt am Sonntag zu erreichen. Und die Spannung steigt. Wird sie abheben?