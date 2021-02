Vom ersten SED-Vorsitzenden Ulbricht stammt der Satz: Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand behalten. Ulbricht lernte das Handwerk in Moskau. Wie der junge Putin. Für den Tatortreiniger der Spuren von Glasnost & Perestroika muss zwar heute nichts mehr demokratisch aussehen. Wer den Lebenszeit-Lupenreinen in Frage stellt, wird ganz unsentimental vergiftet, verfolgt, ins Lager gesteckt. Aber dass ihm die Datsche auf der Krim doch peinlich ist, zeigt sich daran, dass dafür ein glücklicher neuer Besitzer gefunden wurde. Ein Sportsfreund, der nach einer Art Staffel-Übergabe nun die goldene Klobürste trägt. Denn so viel Geruch nach Korruption kontaminiert sogar jene, die mit Putin große Geschäfte machen. Ja, auch uns.