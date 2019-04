Das war ja ein waschechter Rohrkrepierer. Gegen Dieselfahrverbote stänkern - und dazu die Messstation am Neckartor ankokeln. Als ob davon die Luft besser würde. Bestimmt setzt so ein Schwelbrand genug Ruß frei, um damit drei Wochen Feinstaubalarm zu begründen. Und auch wenn die Wissenschaft nun festgestellt hat, dass es Schädlicheres gibt als NOx: Ob davon der Diesel eine blütenweiße Weste zurückbekommt? Um es mit Mozart zu sagen: "Bona nox - bist a rechter Ochs!". Und der Mann ("Scheiß ins Bett, dass kracht") kannte sich schließlich damit aus, was stinkt. "Heut müss ma noch weit", heißt es im selben Kanon. Am besten: so abgasarm wie zu Amadeus’ Zeiten. Wenn nicht, heißt es am Ende wie bei Mozart: Bonne nuit, pfui pfui, good night.