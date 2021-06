Rainer Maria Woelki kommt zu Petrus und steuert geradewegs die Himmelspforte an. Moment Bruder, wo willst du so eilig hin, und was ist in dem Schrankkoffer, den die vier Arbeitsengel für dich tragen? Woelki dreht sich zu Petrus um: Ich will in den Himmel, sofort. In dem Koffer ist das entlastende Zweitgutachten bezüglich der dummen Vorwürfe gegen mich. Da stellt sich Petrus mit ausgebreiteten Armen vor die Tür: Lieber bewoelkter Bruder im Geiste, dein Gutachten gilt hier nicht. Ich habe strikte Anweisung, dich zur weiteren Reinigung ins Fegefeuer zu schicken. Dein Kollege Marx ist auch schon dort – freiwillig übrigens, wenn ich das anmerken darf. Aber in 500 Jahren kannst du zur Prüfung deines Falles hier gerne nochmal vorsprechen.