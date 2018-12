Wenn der morgige Dreikampf um den CDU-Vorsitz als Radrennen ausgetragen würde, wäre die Rollenverteilung klar. Jens Spahn würde auf einem Dreirad antreten, hätte aber die lauteste Hupe. Hübsch anzusehen - und in ein paar Jahren kann der Kleine dann auch Fahrrad fahren. Annegret Kramp-Karrenbauer käme auf einem E-Bike, wobei die Mitkonkurrenten vermutlich den Akku manipuliert hätten. Wird also nichts aus der leichten Fahrt zum Sieg. Und Friedrich Merz wäre - nein, nicht langhaariger Mofafahrer wie in seiner Jugend im Sauerland, sondern Down-Hill-Biker auf schwerem Gefährt. Kein Licht, ohne Helm, auf fetten Stollenreifen. Allerdings wollen ja alle, dass es aufwärts geht - und da kann es mit diesen Rädern am Schluss eng werden.