Bisher gibt es viele Spekulationen, aber keine Antwort auf die Frage: Wann kriegen wir endlich den Impfstoff, der uns von der Corona-Knechtschaft befreit? Dabei arbeiten weltweit 160 Labors am Problem. Da wird doch wohl ein sprichwörtlich blindes Huhn darunter sein, welches das dringend gesuchte Korn findet und dann goldene Eier oder den Grundstein für den Nobelpreis legt. Sicher nicht einfach. Und wir müssen die Aufgabe noch erweitern: Denn der Leiter des Medical Centers in Houston klagte kürzlich, er müsse gleichzeitig zwei Gegner bekämpfen - Covid-19 und die Dummheit. Diese reicht in den USA ja bis in höchste administrative Sphären. Dafür sollte am besten ein Kombi-Impfstoff entwickelt werden – wie gegen Tetanus und Diphterie.