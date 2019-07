Der Dramatiker Heiner Müller warnte mal: Alte Männer sind gefährlich, denn Zukunft ist ihnen völlig egal. Legt man die Klimadebatte an diese Aussage an, fallen sofort Namen ein: Trump, Putin, Bolsonaro. Andererseits stammt von Luther der Satz: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Damit sind wir am Punkt: Die Welt könnte untergehen. Einerseits. Würde aber laut ETH Zürich eine Fläche so groß wie die USA zusätzlich mit Bäumen bepflanzt, bräuchten Schüler nicht mehr demonstrieren. Niemand müsste sich schämen, wenn er nach Malle fliegt. Alles würde gut. Also ran an die Bäumchen! Trees for future. Und falls das doch nicht hilft, wäre man jedenfalls schnell auf dem nächsten Baum.