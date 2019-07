Das Bild vom Pulverfass Nahost hat sich in unseren Sprachgebrauch eingenistet. Es stammt noch aus der Zeit, als Schießpulver in Holzfässern transportiert wurde. Ist lange her und trifft die Situation nicht ganz. Denn in erster Linie ist der Nahe Osten das größte Ölfass, um das schon viele Kriege geführt wurden. Und es wäre ein Aberwitz, wenn die Welt vor dem absehbaren Ende des Ölzeitalters deswegen nochmal in einen großen Krieg gezogen würde. Aber Fakt ist auch, dass die USA das labile Gleichgewicht dort nicht nur zerstörten, sondern weder die Macht, noch eine Idee haben, es wiederherzustellen. Und wenn man sich bei den um regionale Vormacht kämpfenden Mullahs mit etwas auskennt, dann damit, dass leere Fässer am lautesten tönen.