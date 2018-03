Der oft und von den Roten gern kolportierte Eindruck, dass die SPD nicht nur auf Augenhöhe mit der Union agiert, sondern auch die Agenda der GroKo bestimmt, ist richtig. Das kann man so sehen: Da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Aber auch diese Sichtweise wäre möglich: Während sich Gabriel und Genossen abstrampeln, um das Reform-Rennen früh für sich zu entscheiden, bleibt Merkel wie der Igel aus dem Märchen seelenruhig in der Furche. Denn wenn schon keiner mehr über die politischen Produktneuheiten der SPD von 2014 spricht, kommt sie - mit der schwarzen (!), fetten Null. Was sind ein paar Euro Mütterrente gegen den ersten auf schuldenfrei gebürsteten Bundeshaushalt seit 1969? Da hat die SPD einfach schlechte Karten - nämlich nur rote ...