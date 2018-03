Ist das, was wir sehen, überhaupt das, was gespielt wird? Diese Frage hat die Uefa mit einer in die Halblive-Übertragung vom Hollandspiel einmontierten Szene mit Jogi Löw und dem Balljungen aufgeworfen. Eine Konserve! Dass die Fußball-Oligarchen die EM schönfilmen, ist klar. Denn der Schein bestimmt das Bewusstsein. Aber hat dann die griechische Elite-Elf in einer letzten Exzellenz-Initiative wirklich Russland geschlagen? Oder war das nur Schein aus dem Regieraum, um die Wähler aufzumuntern und den Absturz des Euro zu verhindern? War der Regen in Donezk echt? Und wie ist in diesem künstlichen Licht unser Abschneiden gegen die Dänen zu beurteilen? Was soll man noch glauben? Das ist hier die Frage. Die Antwort kennt die Uefa.