In den Talkshows ist er jetzt durch. Entkernt und entkleidet. Was von Uli Hoeneß medientechnisch noch bleibt, ist die Homestory: Die letzten Tage am Tegernsee. Und danach das Foto des Jahres. Wer wird es zuerst schießen? Die Knasterazzis von Stern oder Bild? Wird es ein Aufseher gegen einen steuerfreien Nebenverdienst durch das Guckloch aufnehmen? Erst wenn Uli Hoeneß in der Landsberger Gefängnis-Einheitskluft sichtbar wird, kann das Urteil des Münchner Landgerichts die volle Gerechtigkeitsdividende abwerfen. Spätestens dann werden auch bislang verstockte bzw. versteckte Steuersünder nachdenklich werden. Denn von drohender Strafe zu reden ist eine Sache. Aber nichts ist so überzeugend wie der verstörende Blick auf die Wirklichkeit.