Peter Ramsauer gehört zu den am meisten unterschätzten Ministern im Kabinett. Da er von der Natur der Sache her wenig zu sagen hat, konzentriert er sich aufs Nachdenken. Mit Erfolg. Das Ergebnis ist der neue Flenspunkt, der dem Motto folgt: Weniger ist mehr. Wenn es also bald heißt: Der Kandidat hat acht Points, ist das keine letzte Warnung, sondern schon Lappenduster. Die Methode erinnert etwas an die Umstellung von D-Mark zu Euro: Alles war nachher nur noch die Hälfte. Und damit ging auch eine gefühlte Teuerung einher. Ramsauer selbst könnte jetzt bei den Autofahrern punkten – mit einem günstigen Umtauschkurs für die Flensburger Altschulden. Ein punktemäßiger Haircut, das wär’s. Bei den Griechen ist man schließlich auch großzügig.