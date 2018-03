Niemand möchte jetzt schon den Spielverderber geben. Aber viel deutet darauf hin, dass auch diese Große Koalition dem Schema folgt: Viel Klein-Klein in der Sache, das aber wegen seiner Breitenwirkung für Staat, Wirtschaft und Verbraucher richtig ins Geld geht: Mütterrente, Geringverdienendenrente, Bafög-Erhöhung, Pkw-Maut, Mindestlohn, um nur wenige zu nennen. Da aber oben der Steuerdeckel drauf ist, den Mutti und Super-Sigi wie ihren gemeinsamen Nenner hüten, herrscht reges Kommen und Gehen im Keller, beim Eingemachten der Sozialtöpfe. Eigentlich stehen die dort für schlechte Zeiten. Aber, und hier kann man Strauß zitieren: Eher legt sich der Hund einen Wurstvorrat an, bevor eine neue Regierung in guten Zeiten zu sparen anfängt.