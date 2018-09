Ihr 25. Studioalbum in 50 Jahren heißt "Living The Dream". Welche Idee liegt der Platte zugrunde?

Wir wollten dem Sound treu bleiben, den wir in den 1970er Jahren kreiert haben. Deshalb hört man auf der Platte auch viel Hammondorgel, Wah-Wah-Gitarre und spezielle Harmonien. Zudem haben wir das Album im Studio unter Live-Bedingungen aufgenommen. Man soll spüren, dass da eine komplette Band spielt. Unserem Produzenten Jay Ruston ist es gelungen, dass wir sehr frisch klingen.

Was treibt Sie seit 50 Jahren an?

Die Idee, dass ich meinen besten Song noch nicht geschrieben habe. Und meine Leidenschaft für die Musik.

Was hat sich nie geändert seit es Rock ’n’ Roll gibt?

Die Songs. Sei es Punk, Heavy Metal oder Hard Rock - die Bands, die die Jahrzehnte überdauert haben, sind jene, die gute Songs geschrieben haben.

Was bedeutet es, seinen Traum zu leben?

Ich darf seit 50 Jahren etwas tun, was ich liebe. Es hat nichts mit Geld zu tun, denn das kommt und geht. Würde man nur deswegen Musik machen, hätte man den falschen Job. Eigentlich waren es Fans, die mich darauf gebracht haben, dass ich meinen Traum lebe. Andere Leute hassen ihren Job, aber wir dürfen um die Welt reisen und jeden Abend unsere Musik vor Publikum spielen. Was kann es besseres geben?

Sie haben die Kindertage der englischen Rockmusik erlebt. Welcher Gitarrist hat Sie am stärksten geprägt?

Mein Gitarrenlehrer war Allan Hodgkins, der in den 40er Jahren viel mit Django Reinhardt gearbeitet hat. Ihm habe ich es zu verdanken, dass meine Spieltechnik vom Jazz beeinflusst ist, weshalb mir ein sehr eigener Stil irgendwo zwischen Jazz und Rock attestiert wird. Ich war nie jemand, der die Tonleiter rauf und runter geübt hat, ich bin ein intuitiver Spieler. Wo andere sich aufs tägliche Üben verlegen, schreibe ich lieber gleich Songs. Ich habe auch nie versucht, Jeff Beck zu kopieren, der mein erklärter Lieblingsgitarrist ist. Ich möchte lieber authentisch klingen.

HipHop hat Rock als dominante Jugendkultur abgelöst. Alle wichtigen gegenwärtigen künstlerischen Impulse, alles, was neu, spannend, aufregend oder innovativ ist, kommt von HipHop. Ist Rockmusik heute etwas Altmodisches?

Wenn dem so wäre, würden wir dann jedes Jahr 150 Shows spielen? Wären wir dann in insgesamt 61 Ländern aufgetreten? HipHop klingt für mich wie Hick-Hack! Aber es ist halt die Musik der Jugend. Es gibt immer noch genügend Leute auf der Welt, die klassischen Rock lieben.

Ist Rock vielleicht aus der Zeit gefallen, weil die Zeit, in der wir leben, eine Zeit ist, die keine Subversion oder Rebellion mehr braucht?

Ich glaube, da ist immer irgendetwas in mir, das rebelliert. Das ist ganz natürlich. Rock ’n’ Roll war anfangs der Soundtrack der Rebellion. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der alle Leute dieselben Anzüge trugen und aalglatt aussahen. Alles war irgendwie schnuckelig und die Musiker spielten über kleine Verstärker. Aber in den 70er Jahren kamen Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple und Uriah Heep auf. Wir spielten unsere Musik über monströse Verstärker. Wir wollten lauter, größer und schneller sein als alle anderen vor uns. Wir ließen uns die Haare wachsen und rebellierten. Aber vor allem trugen wir keine Anzüge!

Gegen wen oder was rebellieren Sie heute?

Vielleicht rebelliere ich ja gegen HipHop, Rap oder ähnliche Musik. (lacht). Heute geht man zwei Jahre auf eine Gitarrenschule, wo brillante Musiker ausgebildet werden, aber für mich klingen die alle gleich. Ich kenne keinen Newcomer, der so individuell ist wie jedes einzelne Mitglied von Deep Purple. Heute wird darauf kein Wert mehr gelegt. Musiker spielen auch nicht mehr in einem Raum zusammen, sondern übers Internet. Auf diese Weise können keine guten Bands entstehen. Mit Uriah Heep möchten wir dieser Entwicklung entgegensteuern.

Uriah Heep gelten als Pioniere des Progressive Rock, Hard Rock and Heavy Metal. War Ihnen das von Anfang an bewusst?

Eher nicht. Wir haben damals einfach nur die Songs geschrieben, die wir schreiben wollten. Wir waren voll und ganz damit beschäftigt, unseren eigenen Sound zu kreieren. Erst viel später fingen Journalisten damit an, uns einzuordnen. Sie nannten unseren Sound Heavy Rock, Hard Rock, Blues oder manchmal sogar Folk. Diese Labels wurden uns übergestülpt. In der Frühzeit sprach man eigentlich nur von guter und schlechter Musik. Als wir 1973 in Amerika tourten, waren Earth, Wind and Fire unsere Vorband. Der totale Kontrast! Aber wir haben deren Fans angeturnt und sie unsere. Solch eine Kombination traut sich heute kein Veranstalter mehr.

1968 gründeten Sie gemeinsam mit dem Sänger David Byron und anderen die Band Spice, die sich ein Jahr später in Uriah Heep umbenannte. War die Welt bereit für Ihre Musik?

Ob bereit oder nicht bereit - wir waren da! (lacht) Wir nannten uns Spice, weil wir es vermeiden wollten, dass man uns anhand des Namens einem bestimmten Genre zuordnet. Wir wollten lieber wie eine Gewürzmischung sein und Folk, Jazz, Rock, Blues und Heavy Metal vermischen. Irgendwann entschieden wir uns für einen Namenswechsel und wurden zu Uriah Heep. Auf unserem Debütalbum kann man all diese Elemente hören.

