Von Jan Draeger

Wenn der Vater mit dem Sohne einmal ausgeht.… So beginnt ein alter Schlager von Heinz Rühmann. Der Schauspieler Max von Thun hat noch viel mehr mit seinem mittlerweile siebenjährigen Sohn Leo gemacht. Sie haben gesungen, geredet, Schach gespielt und nun nach zwei Bilderbüchern sogar einen Kinderroman zusammen geschrieben: "Der Sternenmann und das große Abenteuer". Ein richtiges Vater-Sohn-Projekt. Unser Autor Jan Draeger sprach mit Max von Thun über eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Väter als Vorbilder – und darüber, warum es manchmal ganz überraschend sein kann, "delikat" statt "geil" zu sagen.

Name: Max von Thun. Geboren am 21.2.1977 in München. Familie: Sein Vater ist der Schauspieler Friedrich von Thun, seine Mutter die Modedesignerin Gabriele "Yella" Bleyler. Werdegang: Max von Thun wirkt in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, dazu zählen"Tatort"-Krimis, Komödien wie "Für Emma und ewig" und Dramen wie "Treibjagd im Dorf". Demnächst wird er in einer Fortsetzung des Kinoerfolgs "Immenhof" zu sehen sein. Mit Jessica Schwarz stellt er das Ermittler-Duo in der ZDF-Reihe "Schwarzwaldkrimi", von der gerade ein neuer Zweiteiler abgedreht wurde. Auszeichnung: 2005 bekommt er den Publikumspreis der "Goldenen Romy" als "Beliebtester männlicher Shootingstar". Bücher:Den ersten Auftritt hatte der "Sternenmann" in Kinderliedern, die von Thun für seinen Sohn schrieb. Dann wurde aus der Figur ein Bilderbuch-Held (2018). "Der Sternenmann und das große Abenteuer" (arsEdition, 14 Euro) erscheint am 26. Oktober. Privat: Max von Thun und sein Sohn Leo leben in München

Herr von Thun, sind Sie durch Ihren Sohn wieder ein bisschen Kind geworden?

Durch meinen Beruf als Schauspieler bin ich nie wirklich in die Verlegenheit gekommen, erwachsen werden zu müssen. Ich konnte mir immer Spieltrieb und Fantasie erhalten.

Das Kinderbuch ist gemeinsam mit Ihrem Sohn entstanden. Wie funktioniert eine solche Zusammenarbeit?

Hauptsächlich durch Gespräche am Esstisch, die ich aufgenommen habe. Wenn ich beim Schreiben nicht weiterkomme, frage ich Leo, was jetzt passieren muss. Das ist nicht immer alles Gold, aber er hat erstaunliche Ansätze und Ideen. Und es beflügelt meine Fantasie, wenn ich merke, dass da jemand ist, der Ideen aufnimmt und was daraus macht.

Sie arbeiten also auf Augenhöhe?

Mein Sohn darf immer seine Meinung äußern. Es gab aber auch eine Star-Wars-Phase, in der er irgendwem mit einer Laserpistole den Kopf wegschießen wollte. Da musste ich ihn bremsen. In solchen Situationen sage ich dann, dass das eine gute Idee ist, aber für die Lösung des Problems nichts bringt. Ich versuche ihn liebevoll anzuregen, die Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Er hat sich ja auch einen Künstlernamen zugelegt, der auf dem Cover des Buches steht: Romedio von Stein.

Hat Ihr Sohn Sie verändert?

Mein Focus ist wieder auf andere Dinge gerichtet worden. Ich bewege mich ja in der Filmwelt, da geht es manchmal sehr oberflächlich zu. Ein Kind zu haben ist was ganz Essenzielles. Ein Kind mit seinen Grundbedürfnissen und Fragen, die man beantworten muss. Ich versuche, Leo ein gutes Vorbild zu sein und auch Spaß mit ihm zu haben.

Vater sein bedeutet ja auch, Verantwortung zu übernehmen.

Absolut. Ich habe allerdings das Gefühl, dass manche Eltern heute übervorsichtig sind. Ich habe meinen Sohn mit vier alleine zum Bäcker geschickt. Ich wäre fast vom Balkon gefallen, weil ich versucht habe, ihm solange wie möglich nachzuschauen. Aber als er dann jubelnd zurückgekommen ist, die Tüten schon von weitem stolz geschüttelt hat, da habe ich gesehen, was das mit einem Kind macht.

Nennt Ihr Sohn Sie beim Vornamen?

Er nennt mich Papa und das finde ich auch schön so. Ich bin selbst bei meinen Neffen der Onkel Max. Wir haben alle die klassischen Familientitel.

Wie nennen Sie Ihren Vater, den Schauspieler Friedrich von Thun?

Ich sage meistens: Papi.

Wer hat Ihnen als Kind vorgelesen?

Beide Eltern. Aber mein Vater hat meiner Schwester und mir auch erfundene Geschichten erzählt. Von Mary und Joe, zwei Kindern im Wilden Westen. Leider hat er nie das Gefühl gehabt, er müsse das festhalten. Vielleicht hat er auch – dabei habe ich mich selbst schon ertappt – bekannte Filme als Märchen nacherzählt. Da kennt man die ganze Geschichte, ist auf der sicheren Seite und kann so tun, als hätte man sich was ganz Tolles spontan ausgedacht.

Was waren Ihre Lieblingsbücher in der Kindheit?

"Wo die wilden Kerle wohnen" habe ich gern gelesen. Der Protagonist heißt ja auch Max, das fand ich toll. Ich habe sämtliche Bücher, die ich mochte, auch für meinen Sohn gekauft. Tomi Ungerers "Kein Kuss für Mutter" oder Michael Endes "Jim Knopf". Ein Buch, das ich geliebt habe, war, weil es nicht mehr verlegt wird, nur ganz schwer zu bekommen: "Bruno vor, noch ein Tor" von Colin McNaughton. Es handelt von einem dicken Jungen, der in die Nachbarschaft zieht und gern mit den anderen Jungs Fußball spielen möchte. Er eignet sich nicht für den Sturm, ist aber ein fantastischer Torwart. Und im Lokalderby rettet er dann seine Mannschaft.

Aber sind diese Bücher heute nicht eher etwas für Erwachsene, die wieder in ihre Kindheit eintauchen wollen? Die Sprache hat sich doch verändert …

Ich mag es, wenn in Büchern Worte vorkommen, die Kinder nicht gleich kennen. Dann fragt mich entweder mein Sohn, was das heißt, oder ich frage ihn. Ich versuche, solche Wörter auch in unsere Bücher einzuflechten. Zum Beispiel sagt der König dort "fulminant", "exorbitant" und "delikat". Meinem Sohn habe ich erklärt: Das sind alles Ersatzwörter für "geil". Und wenn er mal bei einem Schulfreund zum Essen eingeladen ist und der Mutter hinterher sagt, dass er das Essen "delikat" fand, fällt ihr bestimmt die Gabel aus der Hand.

Haben Sie einen Tipp, wie Väter ihre Kinder beim Vorlesen bei Laune halten können?

Das Wichtigste ist, Nähe zu erzeugen. Dass man im Arm von einem Elternteil liegt und gemeinsam in das Buch schaut. Mein Sohn, der jetzt in der zweiten Klasse ist, liest die Überschriften von den Kapiteln und manchmal auch Sätze selbst vor. Damit beziehe ich ihn beim Vorlesen ein. Überhaupt: Gemeinsam was Sinnvolles zu machen und darüber zu reden, finde ich besonders wichtig.

Der "Sternenmann" sieht aus wie ein kleiner Superman? Sind solche Helden wichtig für Kinder?

Ich stehe gerade im Zimmer von meinem Sohn. Da hängt Batman, Spiderman und ein großer Yoda aus Star Wars an der Wand. In unserem Roman, das war sein Wunsch, musste sich der Sternenmann optisch Luke Skywalker annähern. Ich glaube, gute, moralisch anständige Helden sind nicht verkehrt. Charaktere, zu denen man aufschauen kann, die man dafür bewundert, dass sie in gewissen Situationen mutiger sind, als man es sich selbst zutrauen würde.

Auf wen schauten Sie damals in Ihrem Kinderzimmer?

Auf Elvis Presley. An der Wand hing eine amerikanische Fahne mit seinem Konterfei in der Mitte. Meine Leidenschaft für seine Musik fing schon an, als ich sieben Jahre alt war.

Was machen Sie heute in der Erziehung anders als Ihr Vater?

Als ich so alt war wie mein Sohn jetzt, war mein Vater sehr viel unterwegs. Manchmal drei, vier Monate am Stück. Aber das war anders als heute. Heute kann ich mit meinem Sohn von der ganzen Welt aus skypen, ihn sehen, ihm zeigen, wie der Blick von meinem Hotel ist. Damals war es so, dass das Telefon klingelte und ich eine ganz dünne Stimme vom anderen Ende der Welt hörte. Dann fielen Sätze wie: "Jetzt gib mir mal noch deine Schwester, es wird langsam teuer." Mein Vater war auf jeden Fall nicht so präsent, wie ich es im Leben von meinem Sohn bin. Das soll jetzt aber nicht vorwurfsvoll klingen. Ich habe mir den Luxus gegönnt, so viel Zeit wie möglich mit meinem Sohn zu erleben. Gerade als er zwischen drei und sechs Jahre alt war, weil ich das als ein ganz besonderes Alter empfinde.

Wie ist Ihr Vater als Großvater?

Er genießt das sehr. Er hat jetzt fünf Enkelkinder und ist ein lustiger, gebildeter Opa, der Fragen beantworten und Dinge erzählen kann, bei denen die Enkelkinder an seinen Lippen hängen.

Gibt es bei den Von Thuns eine bestimmte Charaktereigenschaft?

Mein Vater und ich sind uns in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Das beginnt mit der Leidenschaft für Musik. Bei mir sind es vielleicht noch ein paar Stilrichtungen mehr. Aber wir hören gern alten Jazz, Funk und Soul. Wir haben auch einen ähnlichen Humor und sind beide nicht die ehrgeizigsten Menschen. Wir lassen vieles einfach auf uns zukommen und haben damit immer relativ viel Glück gehabt.

Sie sind alleinerziehender Vater. Wie haben Sie Ihrem Sohn die Trennung seiner Eltern erklärt?

Leo war damals drei Jahre alt, er hat das nicht so richtig mitbekommen. Ich habe auch in der neuen Wohnung seiner Mutter stattgefunden, war zum Essen da. Deshalb kennt er das nicht großartig anders. Wir leben jetzt nur 500 Meter auseinander, die Schule ist genau zwischen beiden Wohnungen. Er kommt mit der Situation super zurecht.

Welche Werte hat Ihnen Ihr Vater mitgegeben?

Was mir bei meinem Sohn auch wichtig ist: gutes Benehmen, richtige Umgangsformen, Tischmanieren und ein klar denkender Verstand. Dass man Dinge hinterfragt. Damit ist man ganz gut gewappnet für die Zukunft.

In ein paar Jahren wird Ihr Sohn in der Pubertät sein. Er hat dann wahrscheinlich andere Interessen und sein Vater könnte ihm peinlich sein. Graut Ihnen davor?

Es ist nicht mehr wie vor 30 Jahren, wo einem mit 14, 15 sein Elternhaus wahnsinnig spießig vorkam. Ich glaube, dass es für die heutige Generation schwieriger ist zu rebellieren. Weil die Eltern immer lockerer werden. Die Tatsache, dass ich Musik mache und Filme drehe, findet mein Sohn cool. Das wird er in der Pubertät auch noch irgendwie cool finden. Aber als er letztes Jahr in die Schule kam und ich ihn einmal danach vom Hort abholen wollte, hat er mich völlig fassungslos angeschaut: "Was machst du schon hier?" Das war die erste kleine Zäsur.