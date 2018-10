Herr Engler, wenn Sie zu einem Konzert in die Region um Mannheim kommen, müssen doch unzählige Erinnerungen durch Ihren Kopf gehen, so oft waren Sie schon da. An was denken Sie beim Stichwort SAP Arena oder wenn Sie Hirschberg und Schriesheim hören?

Da denk ich zunächst an ganz viele menschliche Begegnungen. Schließlich war Uli Roth aus Hirschberg lange unser Manager - auch wenn sich bei uns jetzt vor einigen Monaten das personelle Karussell gedreht hat. Ihr lebt ja hier in einer Gegend, die mir und uns bestens vertraut ist - schon lange. Und unseren letzten Auftritt in der SAP Arena hab ich als ein rauschendes Fest in Erinnerung. Da haben wir einmal mehr die Bestätigung erhalten, dass die Band nach wie vor und mehr denn je angesagt ist. Wir haben damals den Besucherrekord in der Arena gebrochen - das war super. Nicht zuletzt auch deshalb freuen wir uns darauf, dass der Auftakt zu unserer neuen Tournee Ende November in Mannheim sein wird.

Was genau hat sich bei Pur im Bereich Management geändert?

Nun, Uli Roth ist jetzt nicht mehr für uns tätig. Wir haben unser Management etwas umstrukturiert und das Hauptbüro verlegt, wir machen das jetzt alles sehr zentral von uns aus. Von Uli haben wir uns im Einvernehmen getrennt - so was ist nach so vielen Jahren ein ziemlich normaler Vorgang. Wir haben ja auch bei der Besetzung der Band selbst Änderungen gehabt. Uli Roth und Hirschberg oder auch Schriesheim sind uns nach wie vor sehr nahe; wir haben schließlich gute Zeiten zusammen gehabt.

Stichwort Schriesheim: Da gab es 1999 ein "Festival der puren Freude", wie es damals hieß, mit Pur als Top-Attraktion. Erinnern Sie sich noch daran?

Um ehrlich zu sein, nicht wirklich konkret - wir haben so viele Konzerte gespielt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und 1999, das ist dann doch schon sehr lange her. Mir ist das letzte Konzert in der SAP Arena besser in Erinnerung. Aber ich bin sicher, es war auch damals ganz toll.

Muss es wohl gewesen sein - wie wir damals in der RNZ berichtet haben. Im Interview haben Sie seinerzeit gesagt, Sie hätten noch immer, auch wenn es Pur selbst damals schon lange gab, vor jedem Konzert großes Lampenfieber. Wie sieht das heute aus?

Ich verspür noch immer eine große Anspannung, bevor ich auf die Bühne gehe. Heute sehe ich das allerdings als eine positive Anspannung, nachdem ich vor einigen Jahren die Meditation entdeckt habe. Das mach ich jetzt immer nachmittags, bevor ich abends auf die Bühne gehe - und das hilft mir sehr. Dann kann ich mich problemlos ab 18 Uhr auf das konzentrieren, was später kommt - und so ist das Lampenfieber auf ein gesundes Maß reduziert.

Gibt es denn nach all den Jahren nicht so etwas wie Routine bei einem Konzert?

Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben ja einen Drei-Jahres-Rhythmus mit jeweils einer neuen Platte und dann einer entsprechenden Tournee. Und das sorgt immer wieder für Spannung und Anspannung.

Jetzt gibt es mit "Zwischen den Welten" wieder ein neues Album.

Es ist Mitte September erschienen. Eine kleine Kostprobe hatten wir ja schon letztes Jahr beim Konzert in der Arena auf Schalke mit dem neuen Song "Weißt du denn nicht" gegeben.

Das letzte Album "Achtung" haben Sie Ende 2015 vor Beginn der offiziellen Tour bei einem unvergessenen Preview-Konzert in der Sinsheimer Messe vorgestellt. Gibt es das wieder?

Nicht ganz. Wir machen ein Preview-Konzert - aber jetzt näher bei uns daheim. Tut uns leid für die Fans bei euch!

Auf Schalke waren zahlreiche musikalische und andere Freunde dabei, etwa auch Bülent Ceylan. Wird das in Mannheim auch so sein?

Prinzipiell ja - aber wir wollen und können uns da noch nicht festlegen. Dafür ist es noch zu früh. Das warten wir jetzt erst mal ab, und dann wird sich schon was ergeben. Das hängt ja nicht zuletzt auch davon ab, wie potenzielle musikalische Gäste dann Zeit haben.

Auf welche Show dürfen sich die Fans bei der neuen Tour freuen?

Nun, wir spielen wieder auf der Mittelbühne. Für die Show selbst haben wir ein Bühnen-, Licht- und Pyrotechnik-Konzept in Auftrag gegeben - das wird dann alles aus einem Guss sein. Vor kurzem hat man uns die Bühnenkonzeption vorgestellt, und wir waren auf Anhieb sehr angetan davon. Da geht’s jetzt noch an die Details.

Außer auf Schalke seid Ihr 2017 nicht auf der Bühne gestanden. Und auch bis November ist noch ein Weilchen hin. Fehlt euch da nicht etwas?

Ja, die Sehnsucht nach Live-Auftritten ist mittlerweile sehr groß. Wenn man im Studio sitzt, weiß man ja noch nicht, welches Lied dann wie beim Live-Publikum ankommen wird. Und Applaus ist für uns nach wie vor die schönste Belohnung - auf dieses Geräusch freuen wir uns schon jetzt und da arbeiten wir drauf hin.

Sie werden im November 57 Jahre alt. In einem Interview haben Sie mal gesagt, Sie machen das mit Pur, bis Sie 60 sind - dann muss man erst mal sehen. Bedeutet das, dass mit der Band in drei Jahren Schluss sein wird?

Das kann ich derzeit wirklich noch nicht sagen. Momentan ist die Fitness noch da, und es macht riesigen Spaß, auf der Bühne zu stehen. Nach dem neuen Album werden wir definitiv noch ein weiteres machen. Und dann, wenn ich 60 bin, werden wir uns zusammensetzen und mal schauen, wie groß die Lust dann noch ist. Ich denke aber, ich kann jetzt schon absehen, dass sie auch dann noch ziemlich groß sein wird ...

Info: Auftakt zur neuen "Pur Arena-Tour" ist am 30. November in der Mannheimer SAP Arena. Einzelrestkarten ab 58,30 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.