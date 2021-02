Pianomann Florian Sitzmann (rechts) bringt mit den Söhnen (v.l.) Dominic Sanz, Giuseppe „Gastone“ Porrello und Karim Amun (es fehlt Rapper Metaphysics) Söhne-Hits in neuem Gewand als Livestream auf die Capitol-Bühne. Foto: Sebastian Weindel

Von Wolf H. Goldschmitt

So lange wie die Rolling Stones sind sie noch nicht im Geschäft, aber das könnten die Söhne Mannheims auch noch schaffen. Seit dem Lockdown war es still geworden um das Musikerkollektiv. Doch es gibt Neuigkeiten. Karim Amun hat jetzt einen Hund namens "Moncu", Rolf Stahlhofen macht Pause und Keyboarder Florian Sitzmann bringt mit vier Kollegen ein nicht alltägliches Pianoprogramm als Livestream auf die Bühne des Capitols.

"Diese andere, mehrstimmige Präsentationsform der energiegeladenen Musik der Söhne gibt dem Publikum die Gelegenheit, einmal alle Feinheiten des Gesangs herauszuhören. Und sie gibt den Sängern die Chance, ihre Rolle bei den Söhnen akustisch neu zu definieren", so der Mann hinter dem Klavier über das neue Projekt der Söhne Mannheims.

Der Sound der Gruppe ist schon lange untrennbar mit dem 55-jährigen Karlsruher Musikdozenten der Popakademie verbunden. Ikonischen Titeln wie "Und wenn ein Lied" oder Vielleicht" hat er mit seinem sensiblen Tastenspiel einen unverwechselbaren Klang gegeben. Sein hoher künstlerischer Anspruch, der klassische Background und des Faible für handgemachte "Livemukke" machen Sitzmann zu einem gefragten Studiomusiker, Arrangeur und Produzenten für Kollegen wie den 2019 verstorbenen Edo Zanki, André Heller oder Sasha.

Seit über 25 Jahren ist der Exportschlager aus der Quadratestadt eine der erfolgreichsten deutschen Gruppen. Ein Teil der 13-köpfigen, multikulturellen Truppe, die jeden Song mit Herzblut geschrieben hat, lässt nun frischen Wind wehen.

Mit Xavier Naidoo, Michael Herberger und Billy Davis haben inzwischen drei der Gründungsmitglieder die Söhne verlassen, um eigene Wege zu gehen. Naidoo hat schon lange entschieden, sich ausschließlich auf seine Solokarriere zu fokussieren. Seitdem spricht er nicht mehr im Namen der Band.

Die ambitionierten Musiker Dominic Sanz, Giuseppe "Gastone" Porrello, Karim Amun, Florian Sitzmann und Rastamann Metaphysics wollen der Vergangenheit treu bleiben, obwohl sie sich verändern. Nach 18 Gold- und acht Platin-Alben, nach internationalen Tourneen durch Clubs und Hallen, nach Höhen und Tiefen – nicht zuletzt wegen umstrittener Äußerungen des ehemaligen Mitglieds und Frontmanns Naidoo – wird die Geschichte der Band fortgesetzt: Mit neuen Stimmen, neuer Musik – und neuen Projekten wie Söhne Mannheims Piano.

Es sollen aber keine Söhne light auftreten. Der charakteristische Beat bleibt in jedem Fall erhalten, obwohl weder Schlagzeug dröhnt, noch Bass wummert oder elektrische Gitarren heulen. "Ein kleines bisschen Percussion von Metaphysics wird es aber geben", verrät Florian Sitzmann schon vorab.

Ein Konzertflügel, ein großartiger Pianist und großartige Stimmen: Mehr braucht es auch nach Ansicht von Karim Amun, dem Youngster in der Truppe, nicht, um Klassiker wie "Geh davon aus", "Und wenn ein Lied" oder "Das hat die Welt noch nicht gesehen" dynamisch auf die Bretter des Eventhauses am Alten Messplatz zu bringen. Auch bislang unveröffentlichte Songs wie "Aus und vorbei" werden zur Zeit eifrig geprobt. "Ich sehe in dem Pianoprojekt die große Chance, die Lieder der Söhne mal ganz anders als bei den Auftritten mit der kompletten Söhne-Band zu interpretieren. Darauf freue ich mich sehr", erzählt Amun.

Live überrascht die neue Fünferformation mit einer Kombination von Sitzmanns feinfühligem Klavier mit mehrstimmigem Gesang und Rap – vorgetragen von wechselnden Vokalisten aus dem vielköpfigen Mitgliederstamm. Neben Amun gibt sich die starke Soulröhre Dominic Sanz bei der Premiere die Ehre. Ergänzt wird die kreative Crew von der rauchigen Stimme und der Akustikgitarre des Frankfurter Singer-Songwriters Giuseppe "Gastone" Porrello und dem wortgewaltigen langjährigen Rapper Metaphysics.

Die einstündige Premiere wird aus dem Capitol live gestreamt. Zu sehen ist die Show auf den YouTube- und Facebook-Kanälen von www.söhne-mannheims.de und www.capitol-mannheim.de. Für das Konzert können Solidaritätstickets erworben werden. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an die Akteure auf und hinter der Bühne. Für alle beteiligten Söhne Mannheims bedeutet dieser Gig einen warmen Regen. "Mir fehlen die Livekonzerte, sowohl auf dem Konto als auch in meinem Herzen", bekennt Florian Sitzmann. Und Karim Amun sieht das ähnlich: "Nach fast einem Jahr ohne Auftritt könnte es jetzt langsam endlich wieder losgehen".

Info: Mannheim, Sonntag, 28. Februar, 18 Uhr, freier Livestream "Söhne Mannheims Piano" aus dem Capitol auf YouTube und Facebook. Für das Konzert können Solidaritätstickets unter www.capitol-mannheim.de erworben werden.