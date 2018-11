Von Peter Wiest

Mannheim. Seit über 35 Jahren machen sie zusammen Musik - und es wird höchstwahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Das Gros der Musiker, die den deutschen Superstar Herbert Grönemeyer ("Bochum", Alkohol", "Flugzeuge im Bauch") bei seinen Live-Auftritten begleiten und immer wieder auch mit ihm bei neuen Aufnahmen im Studio stehen, kommt aus der Rhein-Neckar-Region. Das sind: Armin Rühl (Schlagzeug) aus Rettigheim, der in Bruchsal geborene Wahl-Mannheimer Alfred Kritzer (Keyboards), Stephan Zobeley (Gitarre) aus Eppelheim und Norbert Hamm (Bass), der lange in Neckargemünd gelebt hat.

Die vier sind auch auf der neuen Grönemeyer-CD "Tumult" zu hören, die seit gestern auf dem Markt ist. RNZ-Mitarbeiter Peter Wiest kennt einige der Grönemeyer-Musiker seit Jahren. Er sprach vor den Aufnahmen zu einer Fernsehproduktion zum neuen Album, die gestern im ZDF zu sehen war (und in der Mediathek abrufbar ist), mit Norbert Hamm in Berlin. Der Musiker erzählt von den Anfängen der gemeinsamen Arbeit, berichtet über das neue Album und darüber, was in Zukunft alles noch passieren könnte für Herbert Grönemeyer und seine Musiker.

Norbert, wo habt Ihr Herbert Grönemeyer kennengelernt?

Das war 1982, als Armin Rühl, Alfred Kritzer und ich bei Edo Zanki spielten. Wir waren dann auch die Studio-Band, als Edo 1982 seine erste Platte produzierte. Im Studio trafen wir auf Herbert, der dort gerade seine "Total egal"-LP aufnahm und wir alle verstanden uns auf Anhieb super. Als er uns dann schließlich fragte, ob wir mit ihm auf Tour gehen wollten, sagten wir selbstverständlich nicht Nein. Und das lief dann so gut, dass wir fortan zusammen Musik machten. Ab 1990 und mit dem "Luxus"-Album kam dann auch noch Stephan Zobeley dazu.

Wart Ihr von Anfang an musikalisch auf einer Linie und einem Level oder habt ihr Euch zusammenraufen müssen?

Wir waren musikalisch am Anfang gar nicht auf einer Linie. Alfred, Armin und ich standen mehr auf Funk-Rock und so. Herbert kam für uns mehr aus der klassischen Liedermacher-Ecke. Da wir uns aber persönlich so gut verstanden, haben wir auch gegenseitig immer wieder voneinander gelernt. Und das hat, wie man ja sieht und vor allem auch hört, bis heute ausgezeichnet funktioniert.

Mittlerweile funktioniert das ja schon über 35 Jahre lang. Was macht nach all der Zeit den Reiz aus, die Grönemeyer-Band zu sein?

Das haben wir jetzt gerade wieder gesehen, als wir die neue Platte "Tumult" zusammen aufgenommen haben. Die ist ja von der Produktion her sehr stark geprägt von computerprogrammierten Sachen. Und wie wir das dann hinbekommen, uns einzubringen und das alles auch spielbar zu machen, das war aufregend. Es gibt im Übrigen nach 35 Jahren Zusammenarbeit natürlich so etwas wie eine absolut tiefe Vertrautheit. Da weiß jeder, wo sein Platz ist und was er an welcher Stelle spielt oder auch mal nicht spielt.

Könnte man das mit einer gut funktionierenden langjährigen Ehe vergleichen?

Ja, auf gewisse Art schon. Da ist einfach ein gesundes Urvertrauen vorhanden, in unserem Fall nicht nur, aber besonders natürlich musikalisch.

Gab es in dieser langen Zeit Höhen und vielleicht auch Tiefen, die in Erinnerung bleiben?

Tiefen eigentlich nicht. Klar, es gab mal Phasen bei einer Produktion, wo die Dinge auch mal ins Stocken geraten sind und wir nicht vorankamen. Aber das ist dann doch eher normal in einem kreativen Prozess. Highlights andererseits gab es so viele, dass ich ein einziges gar nicht herausholen könnte. Mit fallen viele wundervolle Konzerte ein, bei denen es einfach unglaublich war, etwa in Stadien in hunderttausend Feuerzeuge zu gucken und zu hören, wie die Leute mitsingen. Das vergisst man nicht. Auf jeder Tour gab es Momente, wo man dachte, es ist eine Gnade, das erleben immer wieder zu dürfen. Und dann diese grandiosen Kulissen, wie etwa in Berlin auf der Waldbühne, wo wir bisher sage und schreibe 24 Mal auftreten durften. Das ist einfach wundervoll!

Ihr seid ja längst musikalische Kosmopoliten. Fühlt ihr Euch denn dem Rhein-Neckar-Dreieck als Eurer Heimatregion überhaupt noch verbunden?

Aber ja! Armin Rühl, der aus Rettigheim kommt, ist ein hundertprozentiger Heimatverbundener - er hat dort, wo er herstammt, heute ja seinen eigenen Weinberg. Für Alfred Kritzer gilt das genau so - er kommt zwar aus Bruchsal, ist aber längst Mannheimer mit Leib und Seele. Stephan Zobeley, der in Eppelheim aufwuchs, fühlt sich auch nach wie vor als Kind dieser Region hier, und das umso mehr, nachdem er lange Zeit in Neuseeland lebte. Ich selbst komme ursprünglich aus Hamburg und habe dann mein Herz in Heidelberg verloren, was dann zu meiner zweiten Heimat geworden ist.

Ihr habt alle vier immer wieder auch eigene musikalische Projekte. Müsst ihr trotzdem immer alles stehen und liegen lassen, wenn Herbert anruft und sagt, er hat neue Ideen und braucht Euch?

Das ist nicht ganz so. Wir werden natürlich gefragt, ob wir kommen können und wollen. Da wird dann allerdings kaum einer von uns Nein sagen. Wirklich nicht, denn das hat für uns alle immer Priorität.

Wie lange haben die Aufnahmen zum neuen Album "Tumult" gedauert, und was steckt drin? Wie es heißt, soll damit der derzeitige Zustand unserer Gesellschaft beschrieben werden?

Wir haben das Album in Berlin in mehreren Sessions aufgenommen. Bis so etwas fertig ist, von der ersten Komposition bis zum Finale, das dauert meist so anderthalb bis zwei Jahre. Wobei wir selbst normalerweise nur ein paar Wochen lang dabei sind. Thematisch widmet sich "Tumult" in der Tat der gesellschaftlichen Situation bei uns. Vor allem geht es dabei auch um den Verfall der politischen Kultur und die Gefahr von rechts. Allerdings sind auch wieder wie sonst auch Songs dabei, die auf ganz persönlichen Erfahrungen basieren.

Was wird auf der Setlist stehen, wenn Ihr im nächsten Jahr auf Tour geht?

Es wird wie immer ein "Best of"-Programm geben, wobei natürlich das neue Album im Mittelpunkt steht. Die besten älteren und alten Songs werden aber nach wie vor dabei sein. Keine Sorge.

Ihr seid ja nun alle nicht mehr die Allerjüngsten. Grönemeyer etwa ist 62 Jahre alt; du selbst bist bereits 67. Wie lange kann das noch weitergehen mit der Rock-Musik für euch?

Ach, das kann noch lange gehen. Als ich in den 60ern angefangen hab, Musik zu machen, da dachte ich, schon mit 30 ist man zu alt dafür. Aber das hat sich mittlerweile ja alles ein bisschen gedreht, zumal das Publikum ebenfalls dabei bleibt, wenn die Musiker älter und vielleicht sogar alt werden. Wenn wir das alles durchhalten und gesund bleiben, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wahr wird, was Herbert schon oft bei Konzerten gesagt hat und immer wieder sagt: Mit 87 spielen wir noch in der Kurmuschel.

Info: Herbert Grönemeyer und Band treten am 28. März in der Mannheimer SAP Arena auf. Das Konzert ist bereits ausverkauft.