Von Simone Humml

Weltwirtschaft und Konsum wachsen, die Autos werden größer, die Wohnungen auch. Doch die Belastbarkeit der Erde hat Grenzen. Klimaforscher warnen vor einer möglichen Heißzeit mit fünf bis sechs Grad Erderwärmung und mahnen eine fundamentale Neuorientierung menschlicher Werte und des Verhaltens an.

Einem umwelt- und vor allem klimafreundlichen Verhalten steht jedoch vieles im Weg: "Als Studenten fahren sie noch Rad, später bringen dieselben Menschen ihre Kinder mit dem Auto in den Kindergarten", sagt Andreas Ernst, Professor für Umweltsystemanalyse an der Uni Kassel. "Warum soll man seine Kinder nicht fahren, wenn es andere auch tun?"

Ernst sieht - ähnlich wie beim Rauchen - das Phänomen: "Morgen höre ich auf!" Das Problem beim Umweltschutz ist aber: Es gibt keine einzelnen, schnellen, auch keine rein technischen Lösungen. Der Prozess gleiche einer Kaskade. Sich selbst schlauzumachen sei wichtig und sich selbst mit den richtigen Menschen zu umgeben: "Sich treffen mit Gleichgesinnten, die gemeinsame Werte teilen, im Internet, in Gruppen, in Institutionen von Stadtteilen oder in der Politik", empfiehlt Ernst - etwa mit Menschen, die eben auch mal im Anzug radfahren.

Klimaforscher Michael Kopatz setzt auf politische Vorgaben, die dem Verbraucher nicht die alleinige Verantwortung zuschieben sollten. "Mit dem Politikerspruch ,Der Konsument entscheidet an der Ladentheke‘ sind die Konzerne aus dem Schneider", sagt der Autor des Buches "Ökoroutine". Der Wissenschaftler des Wuppertaler Umwelt-Instituts plädiert dafür, EU-weit höhere Standards für Umweltschutz und Energieverbrauch einzuführen. "Öko wird zur Routine, wenn wir die Verhältnisse verändern", betont Kopatz, der sich in Osnabrück als Kommunalpolitiker der Grünen engagiert.

Hintergrund ■ Dreilagiges Recycling-Klopapier statt vierlagigem aus frischem Zellstoff. Plastikverpackung von Klopapier eignet sich hervorragend als Mülltüte ■ Zeitungspapier für Biomüll (statt teure Tüten) ■ Lappen statt Küchenrolle ■ Stoffbeutel oder Korb statt Plastiktüte ■ Obst und Gemüse aus dem Supermarkt nicht in extra Plastiktüte packen ■ Taschentücher aus der [+] Lesen Sie mehr ■ Dreilagiges Recycling-Klopapier statt vierlagigem aus frischem Zellstoff. Plastikverpackung von Klopapier eignet sich hervorragend als Mülltüte ■ Zeitungspapier für Biomüll (statt teure Tüten) ■ Lappen statt Küchenrolle ■ Stoffbeutel oder Korb statt Plastiktüte ■ Obst und Gemüse aus dem Supermarkt nicht in extra Plastiktüte packen ■ Taschentücher aus der Pappbox statt aus eingeschweißten Tütchen ■ Filterkaffee statt Kaffeekapseln ■ Tüte vom Bäcker aufheben und beim nächsten Bäckerbesuch mitnehmen ■ Coffee to go im Pappbecher ist No-Go ■ Geschenkpapier wieder verwenden (wie die Oma ;-) ■ Briefumschlag wiederverwerten und einfach Adresse überkleben (natürlich nicht bei Bewerbungen) ■ Beim Einkaufen auf Verpackung achten: Muss die Gurke eingeschweißt sein oder müssen Kekse fünffach verpackt sein? ■ Wasser nicht in Plastikflaschen kaufen Mit Sprudler Leitungswasser veredeln ■ Sonstige Getränke in Glasflaschen kaufen - am besten regionale Produkte ■ Sachen in Tupperdosen einfrieren, nicht in der Einwegtüte ■ Schulbrot in der Tupperdose und nicht in der Tüte ■ Bei Peeling darauf achten, dass Kügelchen kein Mikroplastik sind, sondern z.B. Mandelmehl oder andere natürliche Körner ■ Ein Stück Seife statt Duschgel oder Flüssigseife. Ist nur anfangs ungewohnt, aber eigentlich nicht weniger handlich. ■ Nicht alles besitzen: Geräte wie Bohrmaschine, Waffeleisen, Fenstersauger, die man nur ein paar Mal im Jahr benutzt, mit Nachbarn teilen oder fragen, ob die das haben. ■ Insektenfreundliche Pflanzen im Garten oder auf dem Balkon anpflanzen, z.B. Kräuter wie Lavendel, Schnittlauch, Minze, Basilikum, Thymian und Zitronenmelisse (und dann auch die Blüten dran lassen) ■ Eingelegtes lieber im Glas kaufen statt in der Dose. Glas kann man wiederverwenden, z.B. für selbst gemachte Marmelade oder ein Dressing, wenn man Salat mit ins Büro bringt ■ Möbel, Kleider etc. Freunden oder im Internet auf Tauschbörsen anbieten, bevor man es wegschmeißt ■ Kaputtes reparieren statt wegwerfen (wer’s nicht kann, kann zu einem Repaircafé gehen) ■ Öfter mal Rad fahren (ist meist auch schneller, wenn man Parkplatzsuche und Verkehr bedenkt). Zug statt Flugzeug (vor allem im Inland) aham

[-] Weniger anzeigen

Es gebe schon Fortschritte, etwa bei Vorgaben für den CO2-Ausstoß von Autos. Statt neue Straßen zu bauen, müssten aber öffentliche Verkehrsmittel ausgebaut werden. "Niemand steigt freiwillig auf den Bus um, es muss sich cleverer anfühlen", sagt Kopatz. Daher sollten Kommunen auch Parkplätze in den Innenstädten verknappen.

Der Forscher hofft auch darauf, dass sich Unternehmen auf gemeinsame Standards verständigen. Notwendig sei dafür aber politischer Druck, betont Kopatz. Anonym forderten das einzelne Top-Manager sogar so ein. Er begrüßte den Vorschlag der EU-Kommission, das EU-Klimaziel zu verschärfen und damit von 1990 bis 2030 insgesamt 45 statt 40 Prozent Treibhausgase einzusparen. "Ambitionierte Ziele sind wichtig, schon durch ihre internationale Vorbildfunktion der EU."

Auch aus Sicht der Göttinger Politologin Monika Oberle sollte die Politik mehr Anreize setzen, die ein ressourcensparendes Verhalten attraktiv machen. Dies könnten kostenlose ÖPNV-Tickets, höhere Kaufprämien für Elektroautos, aber auch mehr Radwege sein. Zudem solle Bildung für nachhaltige Entwicklung fester Bestandteil an Schulen werden. Wenn Verbraucher aufgeklärt seien, würden sie einem Ölkonzern oder einem Produzenten von Billighähnchen einen Werbespruch nicht abnehmen, der die eigene Nachhaltigkeit preise, sagt Oberle. ZDF-Umweltexperte Volker Angres plädiert dafür, allen Wirtschaftsstudenten ein Semester Ökosystemlehre vorzuschreiben, damit sie die Auswirkungen ihres Handelns begreifen.

Wissen sei zwar Grundvoraussetzung für Veränderung aber nicht hinreichend, sagt Psychologe Ernst. "In den Chefetagen der großen Konzerne gibt es exzellentes Wissen über politische Risiken, Ökologie und Klima." Doch das genüge nicht. "Es ist ein ethisches Problem und die Frage, auf welche Seite man sich schlägt."

Politisch sei Umweltschutz oft angstbesetzt. Wenn man Umweltschutz ernst nimmt, bedeute das Verzicht. "Es gibt keine wachsende Wirtschaft ohne wachsenden Ressourcenverbrauch. Null-Wachstum ist aber für die Politik ein Rotes Tuch, man fürchtet soziale Unruhen", so Ernst. Eine schrumpfende Wirtschaft sei aber nötig, um Umwelt und Klima zu schützen. "Wir werden auf Dinge verzichten und wir werden mit weniger zurechtkommen in einer demokratischen Gesellschaft, das ist meine Vision."

"Nachhaltige Entwicklung ist eine kulturelle Herausforderung", betont Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts. Letztlich gehe es um die Idee, bald zehn Milliarden Menschen auf der Erde ein gutes Leben zu ermöglichen, ohne nachfolgende Generationen zu gefährden. Sein Buch "Die Große Transformation - Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels" versteht er als Kursbuch, wie eine solche Veränderung gelingen kann. Es gehe um "Zukunftskunst".

Mut zieht er aus den Analysen des US-Philosophen Kwame Anthony Appiah zur Abschaffung der Sklaverei: Die verliefen von der Ignoranz des Themas über Anerkennung des Problems bis zum Handeln und mündeten schließlich im Unverständnis darüber, dass die Praxis all die Jahre bestehen konnte. Wir seien beim Klimaschutz gerade in der Phase der Anerkennung mit Verhaltensänderungen von Teilen der Bevölkerung.

"Jede große Transformation ist eine moralische Revolution", schreibt Schneidewind. Unser heutiges Wirtschaftssystem mit dem Glauben an unbegrenztes Wachstum lasse die natürlichen Grenzen außer Acht. Nötig sei ein Wertewandel. So sollten etwa die Preise der ökologischen Wahrheit entsprechen. Solange die Kosten für den Umweltverbrauch oder für Abfälle nicht genügend einberechnet würden, "wird sich Kreislaufwirtschaft nicht von allein durchsetzen."

Wie weit Deutsche von einem nachhaltigen Leben entfernt sind, zeigt Schneidewind anhand des "Ökologischen Rucksacks". Nachhaltig seien in Deutschland 8 Tonnen Rohstoffverbrauch pro Mensch und Jahr, derzeit liege der Schnitt jedoch bei 30 Tonnen. Auf ressourcen-rechner.de kann jeder seinen Lebensstil anonym eingeben und grob seinen "Ökologischen Rucksack" ausrechnen lassen. Bei den zehn Prozent Nutzern mit dem geringsten Verbrauch waren es im Schnitt rund 14,4 Tonnen pro Jahr. Die zehn Prozent mit den höchsten kamen auf 41,6 Tonnen. Zusatzantworten von 50.000 Nutzern zeigten, dass Unterschiede beim Rucksack keinen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit hatten.

Schneidewind will mit dem Buch Lust auf Veränderungen machen und Leser zur "Selbst-Transformation" ermuntern. "Denn jede Transformation beginnt mit individuellen Pionieren des Wandels."