Von Manfred Ofer

Es gibt kein Entkommen. Der Röntgenblick von Mark Zuckerberg verfolgt einen wirklich auf Schritt und Tritt. Ganz gleich, wohin man sich auch wendet: Big Brother ist schon da. Sein gewaltiges Konterfei starrt von einer rostbraunen Staubwand auf die Besucher der 5. Urban Art Biennale herab. Bei einem Gang durch das Weltkulturerbe Völklinger Hütte öffnen sich Fenster in eine Welt, die auf einer Rasierklinge zwischen Underground und Mainstream tanzt.

Ein solches Spannungsfeld ist ganz normal für eine Kunst, die ihre Wurzeln in der permanenten Grenzüberschreitung hat. "Die Urban Art ist die Kunst des 21. Jahrhunderts", ist sich Dr. Meinrad Maria Grewenig, Generaldirektor des Weltkulturerbes, sicher. Vor acht Jahren hat er die Biennale in dem Industriedenkmal an der Saar ins Leben gerufen. Bis zum Ende der Roheisenproduktion 1986 sah man hier Tag und Nacht die Hochöfen brennen. Die Arbeiter tauften das Gelände zwischen der ehemaligen Kokerei und dem Fluss nicht ohne Grund auf den Namen "Hölle".

Inzwischen holt sich die Natur die verbaute Fläche jedoch Stück um Stück zurück. In dem Landschaftsgarten können sich Tiere, Pflanzen und Street-Art-Künstler frei entfalten. Die "Hölle" heißt heute "Paradies". Mehr als 400.000 Freunde der urbanen Kunst waren bereits da. "Der Erfolg hat uns alle überrascht", räumt Grewenig ein. Wenn Kunst die Erweiterung von Grenzen ist, dann scheint in Völklingen etwas gelungen zu sein, woran sich schon so manche Apologeten der modernen Kunst die Zähne ausgebissen haben.

Plötzlich haben uns junge Leute, die jeden der bei uns ausgestellten Künstler kannten, die Bude eingerannt", beschreibt Grewenig den Zauber jener ersten Tage. Die psychedelischen Farbkleckse aus der global vernetzten Street-Art-Szene vertragen sich perfekt mit dem Brutalismus einer verlassenen Industrieanlage. Seit 2011 waren 200 ihrer wichtigsten Künstler hier am Start. Einige verweilen dauerhaft, wie man bei einem Rundgang durch die Open-Air-Galerie im "Paradies" sehen kann.

Die Begeisterung für die urbane Kunst eint Generationen und hat der Völklinger Hütte ein weltweit einzigartiges Standing verschafft. Ganz viel von der innovativen Kraft hat damit zu tun, dass der Weg von der Straße in die großen Galerien für zahlreiche Protagonisten gerade erst begonnen hat. Graffiti wurde schon immer zwischen Kunst und Vandalismus verortet. Aus den ersten Tags auf Zügen und Wänden ging dann mit der Zeit ein neues knallbuntes Baby hervor: die Street Art. Sprühdosen reichten dieser neuen Generation nicht mehr, um das Innere nach außen zu kehren. Jetzt mussten auch Schablonen, Plakate und surreale Figuren her.

Stars wie Blek le Rat, Banksy und Jef Aérosol, die alle schon einmal "in der Hütte" waren, geht es darum, ihre Umgebung zu gestalten. Die Leinwand ist das Grau der Städte, das es zu veredeln gilt. Urbane Poesie nennt sich das.

Wie man das macht, bleibt jedem Künstler selbst überlassen, weil Schönheit vor allem auch eine Frage der Perspektive ist. So flüchtig wie ein Pinselstrich, oder das Aerosol, das aus der Dose kommt. Die Völklinger Hütte ist die perfekte Location für das Spiel mit dem neurologischen Kick, das so schön, nicht selten aber auch verstörend ist.

Das Berliner Street-Art-Trio "Mentalgassi" erforscht solche Spannungsfelder, indem sie Bilder von Menschen auf spektakuläre Weise aufblähen. Manchmal besitzen die bis ins Groteske verfremdeten Gesichter eine politische Pointe, womit wir wieder bei Mark Zuckerberg wären. Es scheint, als habe man aus ihm einen Terminator gemacht. Statt der Augen wurden dem Gründer des weltgrößten sozialen Netzwerks zwei blinkende Überwachungskameras verpasst. Wie war das noch bei Dada?

Blase kommt von Blasepheme. Die Wandbilder des Franzosen erinnern auf den ersten Blick an die Werke alter Meister, bis man den Sprengstoffgürtel an der Taille eines Patriarchen oder den Hotdog in den Händen eines Philosophen entdeckt. Ein Hang zur subversiven Bildsprache lässt sich beinahe jedem Street-Art-Künstler attestieren. Shepard Fairey aus den USA wurde in den neunziger Jahren mit seiner "André the Giant Has a Posse"-Kampagne zur Legende, entwarf Werbung für Pepsi und Nike, bis er den Job an den Nagel hängte. Seitdem ist in seinen Werken Revolution statt Kapitalismus angesagt. Bei Warhol war das Pop Art.

Eine Lichtfigur der deutschen Szene ist der Kölner Thomas Baumgärtel. Staatsoberhäupter haben es dem "Bananensprayer" ganz besonders angetan. Den Brexit verarbeitete er mit einem Porträt der Queen, der er augenzwinkernd eine Krone aus - man ahnt es - Bananen und ein Veilchen verpasst hat. "Stay with us" steht auf dem Union Jack zu lesen. Nicht weniger drastisch geht der Spanier Pejac die Irrungen und Wirrungen des Daseins an, wenn er einen Polizisten im Lotussitz verbrennt. "Dying in the name of" hat er seine düstere Vision in Schwarzweiß genannt, wozu ihn ein Albumcover der Kultband "Rage against the Machine" inspiriert hat.

Es ist wie ein Flow, der von einem Besitz ergreift, sobald man die Flut der Bilder auf sich wirken lässt. So viele Farben, Formen und Botschaften stecken in den 120 Werken von 100 Künstlern, dass einem schwindelig davon wird. Die Urban Art Biennale ist heute schon eine der wichtigsten Ausstellungen weltweit, die die Szene in all ihren Facetten zeigt. "Und es ist noch lange nicht vorbei", ist Meinrad Maria Grewenig überzeugt. Ein schöner alter Slogan von der Straße heißt: "You can’t stop Graffiti".

Info: www.voelklinger-huette.org