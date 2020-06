Von Antje Urban

Sind sie es, die uns tagtäglich steuern? Botenstoffe als geheime Macht, die unsere Ängste und Gefühle befehligen? In der Tat. Ohne die tägliche Dosis der verschiedensten Hormone würden wir nicht funktionieren. So wie jetzt, im Sommer, wenn mehr Sonnenlicht auf die Haut kommt und für Endorphin im Körper sorgt, ein Botenstoff, der auch als Schmerzstiller bekannt ist. Gleichzeitig wird bei mehr Tageslicht das Schlafhormon Melatonin reduziert – wir fühlen uns wieder aktiver.

"Genau genommen gibt es fast nichts, was Hormone nicht tun. Sie managen unsere Knochenqualität, unsere Sehkraft, unsere Erregung und den ganz privaten Wasserkreislauf, sie sorgen dafür, dass Herz und Lunge im Takt arbeiten, dass Immunsystem und Verdauung immer bereitstehen und dass Ihre Arme gleich lang sind, ohne dass Sie sie jeden Morgen zweifelnd nebeneinanderhalten mussten (das Wachstumshormon lässt grüßen)", schreibt die Neurowissenschaftlerin Franca Parianen in ihrem neu erschienenen Buch "Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt".

Hintergrund Happy Food Ja, Glück kann man essen. Denn es gibt Lebensmittel, die nachweislich unsere Stimmung aufhellen. Und dazu zählt nicht nur der beliebteste kulinarische Glücksbringer, die Schokolade. Bananen, Fisch und Nudeln sorgen ebenfalls für gute Laune – und es gibt noch mehr von diesem "Happy Food", das glücklich macht: [+] Lesen Sie mehr Happy Food Ja, Glück kann man essen. Denn es gibt Lebensmittel, die nachweislich unsere Stimmung aufhellen. Und dazu zählt nicht nur der beliebteste kulinarische Glücksbringer, die Schokolade. Bananen, Fisch und Nudeln sorgen ebenfalls für gute Laune – und es gibt noch mehr von diesem "Happy Food", das glücklich macht: Obst: Die "Serotonin-Stars" unter den Früchten sind Ananas, Bananen und Pflaumen. Sie enthalten einen besonders hohen Wert an Tryptophan, eine Aminosäure, die dabei hilft, den oft als Glückshormon bezeichneten Botenstoff Serotonin zu bilden. Früchte mit einem hohen Gehalt an Chinasäure wie Heidelbeeren, Kiwi, Cranberrys oder Preiselbeeren kurbeln die Bildung von Tryptophan an. Trockenfrüchte: Datteln und Feigen können auch die Stimmung heben. Neben Tryptophan enthalten sie auch viel Magnesium, das Stress entgegenwirkt. Schokolade:Kakaoprodukte enthalten Tryptophan – wer sich also ab und an mit dem Evergreen unter den Stimmungsaufhellern belohnt, bleibt garantiert froh und munter. Kohlenhydrate: Nudeln, Kartoffeln, Brot und Reis – am besten als Vollkornprodukte – sollen Menschen langfristig zufriedener und ausgeglichener machen als eine eiweißreiche Kost. Studien zufolge macht eine kohlenhydratreiche Ernährung stressresistenter; eine eiweißarme Kost soll die Aufnahme von Tryptophan fördern. Fisch: Eine herabgesetzte Eiweißzufuhr sollte überwiegend durch Fisch abgedeckt werden, dem eine Depressionen vorbeugende Wirkung nachgesagt wird. Finnische Forscher nehmen an, dass die im Fisch enthaltenen Omega-3-Fettsäuren in den Gehirnstoffwechsel eingreifen und den Glücksbotenstoff Serotonin erzeugen. Chili, Pfeffer und Co.: Durch den Schmerzreiz, den scharfes Essen verursacht, werden Endorphine ausgeschüttet – Glückshormone, die entspannend wirken. Kaffee und schwarzer Tee: Koffein "belebt": Es regt zentrales Nervensystem und Herztätigkeit an, macht wacher – und hebt die Stimmung. teu

Doch wie komplex die biochemischen Botenstoffe wirken, ist nicht jedem bekannt. "Warum wird die Kaulquappe zum Frosch? Wegen eines Schilddrüsenhormons. Und selbst in Schnecken findet sich Insulin. Die Hauptwirkung der rund 30 bekannten klassischen Hormone kennen wir, die weiteren Wirkungen beginnen wir erst zunehmend zu begreifen", sagt Prof. Helmut Schatz, Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie.

Endokrinologie, weil Hormone von endokrinen Drüsen, aber auch hormonproduzierenden Zellen in Hoden und Eierstöcken "endokrin" – also nach "innen" in die Blutbahn – ausgeschüttet werden. Zu den endokrinen Drüsen gehören die Zirbeldrüse und Hypophyse im Gehirn, die Schild- und Nebenschilddrüse, Thymusdrüse, Nebennieren, Epithelkörperchen und die Bauchspeicheldrüse. Darüber hinaus werden Hormone aber außer in den endokrinen Drüsen auch in vielen Körpergeweben produziert, wie etwa die Herz- und die Darmhormone.

Über den Blutkreislauf gelangen die Hormone an ihre Zielzellen, die mit sogenannten Rezeptoren ausgestattet sind. An diese Zellen oder auch an Zellkernrezeptoren docken sie an und starten die entsprechenden Stoffwechselvorgänge. Rund 100 Hormone kennen Experten, die im Körper wirken. Man geht aber von weit mehr aus, die noch nicht erforscht sind. Und weil sie in unserem Körper so eine große Rolle spielen, stehen sie nun im Verdacht, mit ein Grund dafür zu sein, warum Männer öfter an den Folgen der Covid-19-Erkrankung sterben als Frauen.

Es ist so, dass Frauen mit den meisten viralen Infektionen besser zurechtkommen als Männer. Sie haben die Fähigkeit, eine schnellere Immunantwort aufzubauen und die Vermehrung von Viren besser zu kontrollieren. Das liegt auch an den Hormonen, denn während das weibliche Hormon Östrogen das Immunsystem stimulieren kann, hat das männliche Hormon Testosteron genau den gegenteiligen Effekt. "Es ist antientzündlich und kann die Immunantwort unterdrücken", erklärt Prof. Marcus Altfeld, Direktor des Instituts für Immunologe am Uniklinikum Eppendorf.

Diese neuronalen Botenstoffe lösen aber auch Glücksgefühle aus, dämpfen unser Schmerzempfinden oder beeinflussen unseren Hunger. Und die Opiodpeptide oder "körpereigenen Drogen" bildet der menschliche Organismus selbst. Dazu gehört Serotonin, das vielfältige Wirkungen auf das Nerven- und das Herz-Kreislaufsystem sowie auf den Magen-Darm-Trakt besitzt. Es spielt bei wichtigen Vorgängen im Körper mit, bekannt aber ist es für seine Wirkung auf die Stimmungslage. Es kann für Gelassenheit, innere Ruhe und Zufriedenheit sorgen und Angstzustände sowie Aggressivität verringern.

Doch können wir uns dieses Hormon auch über entsprechende Lebensmittel selbst zuführen? Weil Serotonin über den Darm und den Blutkreislauf nicht ins Gehirn gelangen kann – und nur dort wirkt es –, setzt man auf die Aminosäure Tryptophan. Aus ihr stellen die Nervenzellen im Gehirn ihr eigenes Serotonin her. "Mit mehr Tryptophan im Gehirn erreiche ich mitunter einen harmonischeren Zustand. Allerdings gelangt es nur in Verbindung mit Fett oder Zucker ins Gehirn", erklärt Prof. Gerald Hüther, Neurobiologe, der zu diesem Thema geforscht hat. Die Tatsache, dass viele Menschen, um Stress abzubauen, Süßes oder Fettiges essen müssten, untermauere seine Ergebnisse, so Hüther. Ob nun aber die Menge Tryptophan in der Schokolade, dem Käse oder der Dattel ausreicht, um tatsächlich eine physiologische Wirkung im Gehirn zu erzeugen, scheint nicht hundertprozentig bewiesen.

Was die Wirkung von Schokolade betrifft, spielt den Forschern des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung in Köln zufolge auch die psychologische Komponente eine Rolle. Denn zu den "Stimmungshormonen" zählt auch Dopamin. Es sorgt für unseren Antrieb, unsere geistige Leistungsfähigkeit und Motivation und ist wichtigster Botenstoff des Belohnungssystems im Gehirn. Die Forscher fanden heraus, dass unser Magen-Darm-Trakt in ständigem Austausch mit dem Gehirn steht und mit entsprechenden Reizen unser Verlangen nach Essen kontrolliert. Eigentlich sollten Energieverbrauch und Nahrungsaufnahme im Gleichgewicht zueinander stehen. Doch Nahrung besitzt auch einen Belohnungswert. Und wenn die Belohnungssignale stärker sind als das Gleichgewichtssignal, dann essen wir mehr als notwendig. Schokolade kann nun Einfluss auf das Dopaminlevel nehmen, denn, da wir sie meistens zum Trost, aus Frust oder zur Belohnung essen, erinnert sich das "Belohnungssystem" im Gehirn und der Botenstoff Dopamin wird dann freigesetzt.

Eines der Lieblingshormone unter den Glücksbotenstoffen ist jedoch zweifelsfrei das Oxytocin – auch gerne "Kuschelhormon" genannt. Es wird im Zwischenhirn vom Hypothalamus gebildet und spielt vor allem bei der Geburt, beim Stillen und der mütterlichen Bindung eine tragende Rolle. Doch da dieses Hormon auch bei Umarmungen, Zärtlichkeiten sowie beim Orgasmus freigesetzt wird, ist das Interesse daran weltweit besonders groß. Einige findige Unternehmen verkaufen daher den Glücksstoff schon als Nasenspray.

Seit Kurzem weiß man: Das Hormon schwächt die Aktivität und die Verbindungen angstverarbeitender Schaltkreise im Gehirn und schafft so die Grundlage für Vertrauen. "Aus evolutionärer Sicht ist das Neuropeptid Oxytocin ein sehr altes Hormon. Es ist wichtig für unser Sozialverhalten. Die Hoffnung ist, dass es bei sozialen Störungen – ganz vorne Autismus – in Kombination mit Verhaltenstherapie therapeutische Wirkung haben könnte", sagt Prof. Markus Heinrichs am Institut für Psychologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Pionier der Oxytocin-Forschung am Menschen. Doch davon ist man trotz jahrelanger Forschung noch weit entfernt. Daher rät er unbedingt davon ab, Nasenspray im Internet zu kaufen, das angeblich Oxytocin beinhalten soll.

"Kurzum", schreibt Franca Parione, "die Hormonwelt ist ständig im Wandel, und sie verwandelt uns gleich mit. Aber wenn wir den Hormonen lange genug bei ihrer Arbeit zugucken, gehen uns wahrscheinlich eine ganze Menge Lichter auf: über unseren Alltag, über uns selbst und über die Art, wie unsere Erfahrungen uns formen … Einen Großteil dessen, was wir sind, haben die Hormone gestaltet – und während Sie dies hier lesen, gestalten sie munter weiter."