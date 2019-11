Von Joachim Klaehn

Das Besprechungszimmer ist schlicht. Nichts steht herum, so gut wie nichts hängt an den weißen Wänden. Technische Geräte gibt es, ja. Und etwas Distanz zum Epizentrum der Profifußballer. Rund um das ehemalige Jagdschloss von Zuzenhausen, das SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp aufwendig renovieren ließ, herrscht eine inspirierende Arbeitsatmosphäre. In einem Nebentrakt wirkt Professor Jan Mayer (47), der Teampsychologe der TSG 1899 Hoffenheim, mit seiner Truppe. Man spürt: Das Institut für Sport- und Fußballwissenschaften der Hoffenheimer ist Denkfabrik und Kreativwerkstatt. Hier wird nochmals anders, ganzheitlich und individueller auf das Personal im TSG-Paradies eingegangen.

Sportpsychologen wie Mayer sind Unterstützer, Analytiker, Leistungsoptimierer. Sie sollen, wollen und dürfen Fußballerinnen und Fußballern von der U12 an bis hin zum Profibereich flankierend fordern, fördern und vor allem mental stark machen. „Voraussetzung ist eine mentale Gesundheit. Wir versuchen für die Sportlerinnen und Sportler Strategien zu entwickeln, die sie in den Wettkampf mitnehmen“, sagt Mayer im Gespräch mit der RNZ, „unsere Aufgabe ist es, sie beim Funktionieren unter Druck zu unterstützen, damit sie das bringen, was sie können, wenn es darauf ankommt.“ Kernthema der Sportpsychologie.

Mayer beschäftigt sich seit 20 Jahren mit diesem Sujet, seit elf Jahren ist er für die TSG tätig. Sein Einstieg erfolgte in der Sommervorbereitung 2008 bei den Profis unter Trainer-Professor Ralf Rangnick. Das erste halbe Jahr sollte gleich intensiv und prägend für Mayer sein. Bernhard Peters, von 2006 bis 2014 Direktor für Sport und Nachwuchsförderung in Hoffenheim, oblag es, Mayer zur Akademie der TSG zu lotsen. Die Sportpsychologie hatte dank des vorherigen Zusammenwirkens von Rangnick und Hans-Dieter Hermann schon ein Standing beim Dorfklub, doch Deutschlands Hockey-Weltmeistermacher Peters brachte der TSG eine neue Denkweise bei. Er kam mit seinem Credo zur Attacke, ohne Stallgeruch oder gar Bundesliga-Mief, bedingungslos bereit dazu, die Scheuklappen endgültig abzulegen und ungewöhnlichen Neuerungen Raum zu geben. Mayer über Peters: „Bernhard war zu dieser Zeit einer der wenigen, der Persönlichkeitsbildung in die Wettkampferfahrung einfließen ließ. Er dachte um die Ecke – wir beide konnten gut miteinander.“

Kuriosum am Rande: Der FC Bayern, Schalke 04 und sogar der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zweifelten Peters‘ Kompetenzen an. „Hoffe“ hingegen erkannte, dass Expertise von außen und Distanz zum Geschehen hilfreich sein können. Mayer konstatiert: „Hockey zählte nicht von ungefähr zu den innovativsten Sportarten in Deutschland.“

Der einstige Mathematik- und Sportstudent an der Uni Heidelberg und Zögling von Sportpsychologie-Guru Hans Eberspächer (1943-2014) erinnert sich anekdotisch an die delikaten Anfangszeiten. Dann berichtet Mayer, wie seine Eltern über seine Berufsorientierung gesagt hätten: „Einen Sportpsychologen braucht doch kein Mensch!“ Erst als die Leistungen im wiedervereinten Deutschland nachließen, der Medaillenspiegel als Währung bei den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney nicht mehr passte, zeigte das unbewegliche Sportsystem Veränderungsbereitschaft. Im Fußball verlief es ähnlich. Erst als die DFB-Elf bei der EM 2004 in der Vorrunde ausschied und Teamchef Rudi Völler zurücktrat, war der größte Sportverband der Welt zur Zäsur fähig und willens.

Auch das Fußball-Establishment nahm Hoffenheim selbst nach dem kometenhaften Aufstieg nicht ernst. Fußball am Reißbrett, Fußball aus dem Labor und am Laptop mit unzähligen „verkopften“ Fachleuten, noch dazu ohne Tradition und in der nordbadischen Provinz beheimatet, das könne schlichtweg nicht gut gehen, so die Vorurteile. „Der Fußball hat sich schwergetan mit uns und dem Thema Innovation. Doch Dietmar Hopp hat schon immer auf Trends gesetzt und Recht behalten“, ordnet Mayer ein aufregendes Jahrzehnt im Kraichgau ein.

Auch in Sachen Sportpsychologie herrschte anfangs Skepsis. „Erst wurden wir belächelt, dann isoliert, ignoriert – und jetzt prämiert“, schildert Mayer die Fremdwahrnehmung im Fußballmetier. Unlängst erhielt die TSG einen der drei Förderpreise „Seelische Gesundheit im Nachwuchsleistungssport“ der Robert-Enke-Stiftung auf der Bühne des Theaters im Aegi von Hannover. „Das war ein sehr würdiger Rahmen, Uli Hoeneß hat klare Statements zum Fußball und unserer Gesellschaft abgegeben, die anderen beiden Preisträger haben spannende Projekte gezeigt. Wir sind stolz, da dabei gewesen zu sein“, sieht Mayer „Hoffes“ akribische, langfristig ausgerichtete Arbeit bestätigt. Die TSG wurde wegen ihres Konzeptes zum gesunden Umgang mit Stress ausgezeichnet.

Worauf basiert es? Zweimal pro Jahr, einmal in der Sommer- und einmal in der Wintervorbereitung, müssen die rund 300 Spielerinnen und Spieler „die gesamte Testbatterie“ (Jan Mayer) durchlaufen. Mayers mehrköpfiges Funktionsteam hat einen Fragebogen mit 54 Unterpunkten entworfen. Aufgabenstellung: „Wenn ich gestresst bin …“

Es geht um die Diagnostik der Stressverarbeitung, ein regelmäßiges Monitoring auf individueller Basis, um Strategien zum Coaching und Selbstcoaching sowie – falls nötig – um das Einleiten von Präventivmaßnahmen. Die grundsätzliche Vermessung des Fußballs ist längst ein ertragreiches Geschäftsmodell geworden. Jeder Schuss, Zweikampf, Pass, Sprint wird dokumentiert, Spieldaten sind Hilfsmittel und Langzeitindikatoren. Die Sportpsychologie freilich ist mindestens genauso sinnvoll, denn dabei geht es um den Sportler als Individuum: seine Stärken, Schwächen, Motivation, Bedürfnisse, mediale Einflusselemente, die positiven wie negativen Faktoren der Stressbewältigung. Es geht darum, Burn-outs oder den Hang zu einer Depression früh zu erkennen und Hilfe anzubieten. Innerhalb von zehn Jahren habe laut Mayer diesbezüglich bei Hoffenheim „nur“ in zwei, drei Fällen tatsächlicher Handlungsbedarf bestanden.

„Seit dem Tod von Robert Enke ist das Thema präsenter“, sagt Mayer, „wenn da etwas in Schieflage gerät, nutzen wir unser Netzwerk und verweisen an die psychotherapeutischen und psychiatrischen Experten.“ Gerade in der Prävention habe sich in Deutschland viel getan. „Da ist der Fußball sogar Vorreiter“, widerspricht Jan Mayer energisch all jenen Kritikern, die behaupten, seit dem Enke-Suizid am 10. November 2009 habe sich im Hochleistungs- und Profisport nichts Wesentliches in Sachen Enttabuisierung eines tristen Themas geändert.

Wie dem auch sei: Mayers Rolle ist es einerseits, die mentale Substanz des Sportlers zu stärken, andererseits den interdisziplinären Austausch mit den verantwortlichen Trainern zu suchen, um das maximale Potenzial herauszukitzeln. In Mayers Zuständigkeit fällt also auch das Coach-the-Coach-Prinzip, Teamentwicklung, Auftreten vor und Umgang mit Mannschaften. Zu Trainer-Senkrechtstarter Julian Nagelsmann bestand enger Kontakt, mit Nachfolger Alfred Schreuder verhält es sich ähnlich. Lediglich „Haudegen“ Huub Stevens brauchte keinen Sportpsychologen für das nervenaufreibende Tagesgeschäft.

In allen Spielsportarten nehmen Athletik, aber auch Handlungsschnelligkeit einen immer größeren Stellenwert ein. Mentales Training kann die Exekutivfunktionen des Gehirns beeinflussen und beschleunigen. Bewusstes Denken, das Abwägen und Treffen von Entscheidungen, die Verarbeitung von Informationen, das sogenannte Arbeitsgedächtnis, aber auch das Erkennen und die Bewältigung von Stress in einer Wettkampfsituation sind zentrale Parameter.

„Wir haben hier eigentlich ein Institut. Ein Fußballklub und Wissenschaft funktionieren super zusammen, wie das Beispiel Hoffenheim zeigt“, sieht Mayer hervorragende Zukunftsperspektiven. Ob Footbonaut, Helix, Training mit Virtual-Reality-Brille, Interactive Data Space, Action-Videogames oder auch das TSG-Research LAB, das Mayer seit 2019 als Geschäftsführer leitet – technologisch ist die TSG der Liga-Konkurrenz voraus. Die Verbindung und Nähe zur Walldorfer SAP hat den Provinzverein zu einem Datenspezialisten werden lassen. Und en passant ist die TSG zum „Branchenprimus der angewandten Sportwissenschaft“ (TSG-Geschäftsführer Peter Görlich) emporgeklettert.

Im Stadion-Magazin „Spielfeld“ hat Mayer inzwischen eine eigene Experten-Kolumne. Dort gibt es wertvolle Tipps, wie jeder Mensch mit Stress klarkommen kann. Wie wichtig die Regulative zwischen Spannung und Entspannung sind. Die Botschaft ist eindeutig: Mentale Fertigkeiten/Fitness lassen sich trainieren, sind förderlich für die Leistungsfähigkeit.

Kopftraining macht schneller und schlauer. Dies beruhigt irgendwie in Zeiten des allgemeinen Daten-Wahnsinns. Die Suche nach dem „Heiligen Gral“ dürfte indes im Fachgebiet der Sportpsychologie und im „ISSW Hoffenheim“ weiter voranschreiten. Manchmal ist Denken ohne Ende ein Wettbewerbsvorteil.