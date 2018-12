Von Heiko P. Wacker

Sachte schiebt sich der Amarok den Hang empor, immer wieder verlieren die stolligen Reifen den Kontakt zum Geröll, drehen durch, finden wieder Grip. Zentimeter für Zentimeter. Und dann stehen da auch noch zwei weiße Stangen im Weg, die es auf keinen Fall zu berühren gilt. Wie soll das gehen?! Da passt doch der VW-Offroader niemals durch. Er muss aber, sonst gibt es Strafpunkte. Also muss er - man will es ja so. Sonst wäre man nicht unterwegs auf der "Spirit of Amarok", der legendären Offroad-WM in Südafrika.

Seit 2004 schon stellen Amateurfahrer ihr Können im freien Gelände in Sachen Geschicklichkeit und Geschwindigkeit unter Beweis, seit 2010 fahren alle Teilnehmer den VW Amarok. Zuvor jedoch gilt es, sich bei den nationalen Ausscheidungswettkämpfen durchzusetzen: Jede Nation darf zwei Teams nach Südafrika entsenden, die gegeneinander, aber auch gemeinsam gegen die anderen Nationen antreten.

Hier hatten am Ende zwar die Lokalmatadoren die Nase vorn - doch Attila Burk und Mischa Hagelach aus Esslingen und Sebastian Orgis und Martin Straßburger aus Sachsen haben es den südafrikanischen Teams nun wirklich nicht leicht gemacht. Gemeinsam bestritten die beiden deutschen Mannschaften die "Spirit of Amarok 2018" in Südafrika.

Stets dabei beim mehrtägigen Finale ist natürlich der Erfinder der "Spirit", die südafrikanische Rennfahrlegende Sarel van der Merwe. Er und seine Wettkampfleitung achten streng aufs Reglement - ein russisches Team beispielsweise wurde bereits am zweiten Tag disqualifiziert, weil es den Amarok in einen Zaun setzte: Heidewitzka über den Hügel geschanzt, bisschen zu viel Gas im Fuß - und schon hatte die Rennleitung einen unschönen Anruf bei der Verwaltung einer Farm zu tätigen. Frei nach dem Motto: "Tja, also Ihr Zaun. Wissen Sie, da ist ein bisschen Amarok dran gekommen ..."

Keine Seltenheit: Elefanten als Zaungäste. Foto: zg

Man sieht: Einfach blind Gas geben, ist der erste Weg ins Verderben, ein Auto im Gelände zu bewegen, das heißt oft genug, den Wagen wie ein rohes Ei um die Ecke zu zirkeln. Manchmal muss man sich dabei auch blind auf den Co-Piloten verlassen. Und zwar im wahrsten Sinne, wie sich bei der "Blind Challenge" zeigte.

"Der Fahrer sitzt mit verbundenen Augen am Lenkrad, der Beifahrer dirigiert aus der Ferne per Funk und auf Zeit durch einen engen Parcours. Bei so einer Sache muss man sich wirklich auf den Partner verlassen können", betont Martin Straßburger aus Frohburg bei Leipzig, wobei sich das aus Sachsen angereiste Team mit der Startnummer 15 bei dieser Prüfung ganz besonders gut aus der Affäre zog, und auf Rang drei kam. Dabei teilten sich die beiden die fahrerischen Aufgaben auch ein wenig auf: "Wenn es um fahrtechnische Finesse geht, fährt der Martin. Ich bin eher fürs Vollgas zuständig, und eben die Prüfungen, in denen es vor allem auf Tempo ankommt", meint Sebastian lachend.

Bei Team Nummer 5 ist es etwas anders, hier sitzt zumeist Attila Burk am Volant, dirigiert von Mischa Hagelach, das Duo kam bei der "Blind Challenge" auf den zweiten Platz, der zugleich das beste Einzelergebnis des Teams war. "Dafür lief es bei der Reifenwechselei nicht so rund", gibt Attila zerknirscht zu. Bei dieser am zweitletzten Tag anstehenden Sonderprüfung ging es um mechanisches Können, es galt, ein nicht ganz leichtes Vorderrad abzumontieren, einmal ums Auto zu tragen, und wieder ins Radhaus zu platzieren. Was sich einfach anhört, wird im südafrikanischen Sand rasch zur Herausforderung, muss doch mit Bordwerkzeug gearbeitet werden, wobei zu Anfang nicht ganz klar ist, ob der Wagenheber mit oder ohne Unterlegstein genügend Höhe liefert.

Die frühen Teams müssen Lehrgeld bezahlen, die späteren profitieren von den Tipps der anderen, wobei sich gerade die Teams aus Sachsen und aus dem Ländle munter austauschten. "Man hätte die paar fehlenden Millimeter doch einfach gewinnen können, wenn man den Amarok kurz am Radhaus anhebt, der federt doch aus", meint denn auch Attila nach der Prüfung, mit der er gar nicht zufrieden ist. Die anderen pflichten stöhnend bei: "Klar, Mensch! Bäh!" Manchmal sind Lösungen so denkbar einfach - man kommt aber nicht drauf.

Doch auch das gehört zur Spirit, wie Andreas Gottwald, eigens aus Hannover angereister Sprecher von Volkswagen Nutzfahrzeuge, versichert: "Wir wollen vor allem auch die Amarok-Community stärken, das ist uns wichtig", betont er. Dass gerade zwischen den beiden deutschen Teams Freundschaften geknüpft werden, betrachtet er sehr wohlwollend. Mitunter entstehen Kontakte aber auch über Landes- oder gar Kontinentgrenzen hinweg, wie Team 5 aus Esslingen betont: "Wir wollen auf jeden Fall die Dänen besuchen", versichert Mischa.

Geschwindigkeit ist wichtig bei der Offroad-WM „Spirit of Amarok“ – aber einfach nur Gas geben reicht längst nicht ausBei den Technik-Prüfungen gilt es etwa das Können im Radwechseln unter Beweis zu stellen. Foto: zg

"Oder wir reisen mal zu den Jungs aus Namibia, das hätte natürlich auch viel Schönes", fügt Attila an, "auch wenn das nicht eben um die Ecke ist." Er gibt jedoch unumwunden zu, dass dies eine sehr schöne Weiterentwicklung der Idee "Männerurlaub" wäre. "Damit begann ja auch dieser Trip hier", meint der sympathische Bartträger. "Wir stellten vor einer Weile fest, dass wir seit Langem keinen richtigen ‚Männerurlaub‘ mehr miteinander gemacht haben. Und schon lief unsere Anmeldung zur Spirit." Dass sich das Team aus Esslingen am Ende innerhalb der nationalen Vorausscheidung als bestes Team durchzusetzen vermochte, Sachsen landete auf Rang 2, das ahnte Anfang des Jahres noch keiner der beiden. Immerhin aber war seit dem nationalen Finale Ende Mai klar, dass es im Herbst nach Südafrika gehen würde. Um sich dort mit der internationalen Konkurrenz zu messen.

Insgesamt waren 20 Zweier-Teams aus zehn Nationen in der Region nahe dem Kruger-Nationalpark unterwegs: Mit je einem Amarok und jeder Menge Geschick galt es, Staub, Sand und Matsch zu trotzen, um den bulligen Volkswagen sicher und vor allem fehlerfrei durch die einzelnen Prüfungen zu jagen oder zu dirigieren. Vier Wertungstage lang mussten die Teilnehmer täglich unter Wettkampf-Bedingungen bis zu acht Technikaufgaben und Zeitrennen auf unterschiedlichsten Terrains und Streckenlängen absolvieren: Wer sich beim einzigen 4x4-Offroad-Event für Amateure mit internationalem Status in Südafrika die Krone als bestes Team aufsetzen will, der darf sich keine Fehler erlauben. Denn die Konkurrenz ist stark!

Gleichheit herrschte immerhin bei der Unterbringung: Alle Teams wie auch die internationalen Pressevertreter nächtigten in Pfadfindermanier, oder genossen Duschen unter freiem Himmel - passend zum herben Offroader aus Hannover, der seit einer Weile mit V6 durchs Gehölz bricht. Es ist immer wieder erstaunlich, wie trittsicher der Niedersachse sich in schwerem Gelände bewegt, wie souverän er Steigungen meistert, die man zu Fuß kaum erklimmen könnte. Im Laufe der Zeit wächst aber auch das Vertrauen in die Fähigkeiten des VW. Und so kann es geschehen, dass man den Motor lässig bei zweitausend Touren hält, während man vorne nur noch den Himmel sieht, weil es gerade mal wieder eine fiese Böschung hinaufgeht. Ach Mist - und schon wieder stehen da diese Stangen im Weg ...

Die Teams mussten eine extreme Hitze von 44 Grad Celsius ebenso aushalten wie schwere Niederschläge am letzten Veranstaltungstag. Solche Widrigkeiten gehören zum Outdoor-Wettkampf der Nationen dazu. Angetreten waren Teams aus Südafrika, Australien, Russland, Taiwan, Dänemark, Schweden, der Tschechei, Namibia, Botswana und eben Deutschland an.

Dass dabei die vier Deutschen, aber auch viele andere Teams, mit den Tücken der Rechtslenker-Amarok zu kämpfen hatten, liegt auf der Hand. "Klar, wir konnten uns vor dem Wettkampf 90 Minuten an das rechte Lenkrad gewöhnen. Aber kann das eine lebenslange Erfahrung mit dem Linksverkehr aufwiegen?", wirft Sebastian fragend ein. Auch Sarel van der Merwe und sein Team haben das vernommen, aktuell werden Ideen geprüft, mit einer Mischung aus Rechts- und Linkslenkern Chancengleichheit herzustellen.

"Wir werden uns auf jeden Fall wieder bewerben", versichern Martin und Sebastian strahlend, beiden hat das Abenteuer im Süden des Schwarzen Kontinents sichtlich Spaß gemacht, zumal am Morgen nach der Siegerehrung die Chance bestand, noch den legendären Kruger-Nationalpark zu besuchen - gemeinsam mit anderen Teams natürlich. Denn jenseits des Konkurrenzdrucks im Wettkampf war die "Spirit of Amarok 2018" mehr als eine Offroad-WM: Sie war ein Erlebnis, in dem auch viele Freundschaften über Landes- oder Kontinentgrenzen entstanden. Und somit sei auch den Lokalmatadoren der Triumph gegönnt. Wobei: 2019 wird es eine neue "Spirit" geben. Und dann werden die Karten neu gemischt. Wenn sich die Amaroks wieder die Hänge hinaufschieben, und die stolligen Pneus um Grip ringen.