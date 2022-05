Von Michael Ossenkopp

New York City. Auf den ersten Blick handelt es sich um eine normale Partie des Spiels der Könige. Am 3. Mai 1997 sitzen sich in New York City der Schachweltmeister Gari Kasparow und der Chefentwickler Feng-hsiung Hsu von IBM gegenüber. Doch schnell wird klar, dass Hsu nicht selbst spielt, sondern die Figuren anhand der Berechnungen des Schachcomputers "Deep Blue" bewegt. Dieser kann über 200 Millionen verschiede Züge pro Minute auswerten. Es ist eine historische Schachpartie, die da vor 25 Jahren ihren Lauf nahm. Das Duell zwischen Genie und Maschine sollte in die Geschichte des Denksports eingehen.

Kasparow startet die erste Runde selbstbewusst und versucht die Maschine auszutricksen. Den Schachcomputern dieser Zeit fehlt es an Verständnis für langfristige Spielpläne, beim "Horizonteffekt" wird ein kurzfristiger Vorteil zu einem späteren Spielzeitpunkt zu einem Nachteil des Computers. Diese Schwäche nutzt der Schachgroßmeister aus und ihm gelingt es, das erste Match zu gewinnen.

Doch bereits die zweite Partie kann der Supercomputer für sich entscheiden. Es folgen drei weitere Runden in denen Kasparow auch mit Hilfe von "Anti-Computer-Varianten" der Maschine lediglich Remis abringen kann. In der alles entscheidenden letzten Runde will der Schachweltmeister unbedingt den Sieg über den Rechner erringen, er wechselt seine Taktik und spielt eine unübliche Eröffnung des Spiels, doch auch diese Bemühungen erkennt "Deep Blue".

Schließlich hält die weltweite Schachgemeinschaft den Atem an. Das Endergebnis lautet 3,5 zu 2,5 für "Deep Blue" – bei Remis erhält der Spieler 0.5 Punkte und bei einem Sieg 1.0. Erstmals hat ein Computer ein komplettes Match gegen einen amtierenden Schachweltmeister gewonnen. Bereits ein Jahr zuvor hatte "Deep Blue" Kasparow in Philadelphia mächtig ins Schwitzen gebracht, der dann aber doch noch einmal mit 4:2 über die Maschine hatte siegen können. Nun aber ist Kasparow am Boden zerstört, zumal er vor dem Kampf davon gesprochen hatte, die "Ehre der Menschheit" verteidigen zu müssen.

Schachweltmeister Kasparow unterstellte IBM gar Schummelei: Hatte ein Mensch "Deep Blue" auf die Sprünge geholfen? Der Computerhersteller entkräftete jedoch den Vorwurf damit, dass ein Fehler der Maschine zu dieser "menschlicheren Spielweise" geführt habe. Kasparow erkannte diese Begründung in seinem 2017 erschienen Buch "Deep Thinking" an. Letztlich gab er sich als guter Verlierer: "Ich hatte gegen eine Menge Computer gespielt, aber noch nie hatte ich so etwas gesehen. Ich konnte es über das Brett hinweg fühlen, ich konnte es riechen: eine neue Art der Intelligenz."