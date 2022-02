Von Heiko P. Wacker

Seinen ersten Fisch hat er gefangen, da war er zehn. "Ein Bach im Odenwald. Und als Angel hatte ich den klassischen Stecken aus Haselnuss mit Schnur und einem gebogenen Nagel. Voll dilettantisch eigentlich, oder?" Stefan Seuß grinst. "Mir hat es aber trotzdem Spaß gemacht. Ich war alleine, konnte meinen Gedanken nachhängen – bis dann plötzlich diese Forelle anbeißt. Mein erster Fang, was war ich happy!" Schnell vertieft sich der Jungspund ins Thema, beginnt mit Grundblei und Wurm auf Forellen zu angeln, wird erfolgreicher. "Nach dem ersten Fischkontakt war es um mich geschehen. Ich war jede freie Minute am Wasser, das Wetter war mir komplett egal."

Stefan Seuss mit einem seiner gefangenen Welse. Anschließend lässt er die Fische wieder frei, denn es geht ihm mehr um das Naturerlebnis, den einfachen Alltag am Fluss. Fotos: Seuß

Glück für ihn: Die Eltern tolerierten den Spleen des Filius nicht nur – sie planten Urlaubsreisen sogar passend. "Wir fuhren dann eben nach Schweden ans Wasser, nach Dänemark ans Wasser, nach Italien – ans Wasser. Wie hab ich das genossen." Doch auch vor der Haustür boten sich an Neckar und Rhein Möglichkeiten. "Von den Bächen im Wald mal ganz abgesehen. Aber den ersten richtigen Brummer, den zog ich dann mit 16 aus dem Neckar. Mein erster Wels. Und dabei hatte ich nicht einmal ein Boot." Ein alter Traktorschlauch war das perfekte Schwimmobjekt, um einem der dicken Brummer nachzustellen. Immerhin ist der Wels der größte Süßwasserfisch in Europa, die Tiere erreichen beachtliche Maße. "Dann aber gleich einen mit 140 Zentimetern aus dem Wasser zu ziehen – das war ein Traum!" Der gefangene Flusswels mag das zunächst anders gesehen haben. Doch Stefan entließ ihn wieder in die Freiheit: "Von Anfang an wollte ich meine Fänge nicht töten, das Zurücksetzen der gefangenen Fische hatte für mich oberste Priorität", erklärt er mit fester Stimme. "Außerdem hab ich so die Chance, ihn vielleicht später noch einmal zu angeln", fügt er mit blitzenden Augen hinzu.

Welse, auch Waller genannt, sind in der Dämmerung und nachts unterwegs, immer bereit, sich einzuverleiben, was vor dem gewaltigen Maul vorbeikommt. Ob andere Fische dabei leben oder als Aas im Wasser dümpeln, das ist dem Wels egal. Auch Wasservögel oder Ratten werden nicht verschmäht. Stefan kennt sich aus, konnte von seiner Leidenschaft aber natürlich nicht leben. Zunächst wurde er Realschullehrer. Doch bald schon erschienen seine Artikel in europäischen Angelmagazinen, "seit 2000 arbeite ich außerdem als Testangler für einen der größten Hersteller weltweit, und entwickele auch Angelgeräte." Inzwischen ist Seuß 41 Jahre alt und genießt einen exzellenten Ruf, längst sichert seine Passion das Auskommen: "Heute kann ich auf eine Vielzahl von gefangen Großwelsen zurückblicken." Über 1000 Waller mit über zwei Metern Länge landeten bisher in meinem Boot, darunter 16 Fische über 100 Kilo. Das habe bis heute kein anderer Welsangler geschafft, berichtet er stolz auf seiner Homepage www.team-black-cat.com.

Längst zeigt er anderen, wie man erfolgreich sein kann, vor fünfzehn Jahren stellte er mit seinem Angelpartner Benjamin Gründer ein Unternehmen auf die Beine, das Reisen für Einsteiger wie Cracks organisiert. "Inzwischen sind wir in ganz Europa hinterm Wels her, könnte man sagen", versichert der gebürtige Leipziger, der heute in Birkenau bei Weinheim wohnt. "Wir schlafen draußen im Wald oder am Fluss im Zelt. Wir sitzen abends am Lagerfeuer. Wir sind jenseits der Zivilisation, jenseits von Straßen, und W-Lan gibt es auch keins. Es ist herrlich."

Stolz erzählt er von einer Tour nach Italien: "Wir waren am Po. Hier komme ich vor allem im Frühjahr gerne her, wenn das Wasser wärmer wird." Dann steigen die Waller an die Oberfläche, um sich vollzufressen. "Denn wenn die Paarungszeit losgeht, bleibt dafür keine Zeit mehr. Sex ist dann wichtiger." Die Gruppe war zu acht, hatte sich aber aufgeteilt, um effektiver zu sein. Und das gelang: "Ich hatte gerade mal wieder auf die Uhr geschaut, es war eine Stunde vor Mitternacht, als Harry, einer der Teilnehmer, einen harten Biss bekommt – und der Kampf beginnt. Denn so ein Wels hat ganz schön Kraft, der zieht so ein knapp drei Meter langes Boot einfach mit." Am Ende dauerte der "Drill" knapp eine halbe Stunde. Und als der Wels endlich im Boot war, lag der Angelplatz 600 Meter weit zurück. Doch schon um 2 Uhr in der Nacht gelingt einer Teilnehmerin der nächste Fang mit exakt 242 Zentimetern. Eine Stunde später dann meldet sich die zweite Gruppe: "Die hatten sich in einem Überschwemmungsgebiet festgesetzt – und zogen einen Riesen von 244 Zentimetern aus dem Wasser. Purer Wahnsinn! Drei Fische von über 240 Zentimetern innerhalb von nur fünf Stunden! Dass einer der Welse sogar 103,5 Kilo auf den Rippen hatte, und damit die magische Hundertermarke knackte, das rundete den Erfolg so richtig ab." Seuß selbst hat mit einem 265 Zentimeter langen "Endgegner", wie die wirklich großen Exemplare in Fachkreisen genannt werden, seinen privaten Rekord markiert.

Doch die Wildnis, draußen zu sein, das ist ihm viel, viel wichtiger. Am Lagerfeuer darf der Mensch einfach Mensch sein, den Alltag vergessen. "Ganz schlicht, ganz simpel. Das tut gut – und man sieht das Leben auch mal aus einer anderen Perspektive. Und dass manch Ärger auf der Arbeit gar nicht so wichtig ist."

Seine Lieblingsangelstelle, erzählt er, sei aber immer noch der kleine Bach im Odenwald. "Irgendwie hab ich es vor lauter Welsen ganz verpennt, erwachsen und spießig zu werden." Ja, nun – es steht auch nicht zu befürchten, dass das mal passieren könnte.