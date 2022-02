Von Christian Satorius

Nur einmal nicht aufgepasst und schon wird aus dem stabilen Kreuzknoten ein Knoten, der diesem zwar zum Verwechseln ähnlich sieht, aber keineswegs so bewährt ist, der sogenannte Omaknoten. Die Namengeber zielten bei der Benennung wohl darauf ab, dass Omas Augenlicht nicht mehr das allerbeste ist und sie auch mal einen Fehler beim Schuhebinden übersieht. Aber: Omas Knoten hält nicht, was er verspricht, er löst sich recht schnell wieder und entlässt die Senkel in ein wirres Durcheinander, über das sich wunderbar stolpern lässt.

Das missfällt nicht nur Oma, sondern auch Wissenschaftlern der University of California in Berkeley, die die Haltbarkeit von Knoten erforschen. Das Physiker-Team um Oliver O’Reilly wollte wissen, warum sich Knoten überhaupt wie von Geisterhand öffnen können. Dazu schickten sie eine Studentin zum Joggen auf ein Laufband und filmten die Knoten mit Hochgeschwindigkeitskameras. Die Bilder, anschließend in Zeitlupe betrachtet, zeigten, dass die Knoten jedes Mal eine Erschütterung erfuhren, wenn der Fuß auf den Boden aufgesetzt wurde. Diese führten dazu, dass sich der Knoten jedes Mal ein kleines bisschen dehnte und anschließend aber auch wieder anspannte. Zeitgleich wirkten beim Laufen auch Beschleunigungs- und Trägheitskräfte auf die baumelnden Enden ein, was unterm Strich den gleichen Effekt hatte, als würde man daran ziehen, meinen die Physiker. Beide Kräfte zusammen lassen die Knoten kollabieren.

Interessanterweise fanden die Wissenschaftler zudem heraus, dass nicht nur der Omaknoten mit der Zeit versagt, sondern auch der festere Kreuzknoten, wenn auch nicht ganz so schnell. Ein Team aus Physikern und Mathematikern vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, machte sich auf die Suche nach den Konstruktionsmerkmalen, die einen festen Knoten von einem instabilen unterscheiden. Dabei verwendeten sie Schnüre aus Fasern, die unter Belastung ihre Farbe verändern. So konnte man ganz genau sehen, an welchen Stellen ein Knoten besonderen Belastungen ausgesetzt ist. In der Studie zeigte sich nun, dass Knoten umso fester sind, je mehr Widerstand in Form von Reibung sie dem Öffnen entgegensetzen. Ein Knoten mit vielen Umschlingungen, der beim Festziehen sowie Öffnen viel Reibung erzeugt, ist stabiler als ein Knoten, den kaum Reibungswiderstand am Öffnen hindert.

So kamen die MIT-Forscher auch dem Unterschied zwischen Kreuzknoten und Omaknoten auf die Spur. Obwohl beide sich auf den ersten Blick sehr ähneln, kann doch der Kreuzknoten deutlich mehr Reibung beim Festziehen als auch beim Öffnen aufbauen.

Die Sache mit der Reibung hat aber auch einen Nachteil: Wer einen Knoten zu fest zuzieht oder ihn mit einem Doppel- oder gar Dreifachknoten zusätzlich sichert, läuft Gefahr, die Konstruktion nur noch schlecht oder gar nicht mehr öffnen zu können. Oder: Der Senkel reißt. Dann war’s das ohnehin.