Von Ute Teubner

Kurpfalz/Neckar. Deutsch ist bekanntlich nicht gleich Deutsch. Eine Binsenweisheit, die sich mir in vollem Ausmaß vor über drei Jahrzehnten erschloss, als ich meine erste Bekanntschaft mit dem Kurpfälzischen machen durfte. Damals hatte ich aus dem Hessischen an den Neckar "niwwagmacht" – und wurde mir nichts Dir nichts zur "Neigschneide", sprich zur frisch hereingeschneiten Zugezogenen. "Noigeblaggde" könnte man wohl auch sagen. Was es für mich selbstredend nicht besser gemacht hätte. Denn wenn Hochdeutsch die erste Fremdsprache ist, so ist das gewiss nicht schlimm. Ist dies aber nicht der Fall, so kann das ein Fluch sein – zumindest in der Kurpfalz. Ich jedenfalls verstand nur Bahnhof. Und kam mir wie bestellt und nicht abgeholt vor, wenn ich zu allem Überfluss noch gefragt wurde: "Wem ghörsch’n du?" Einer der ersten Kurpfälzer Begriffe jedoch, die mir unerwartet entgegenschlugen, war "olwer": "Heidernei ist der wieder olwer!" Was ist der? Albern? "Nää – en Olwerniggel is der." Aha. "En Rauriwwl halt."

Man muss das nicht verstehen. Und im Grunde sind ja etliche Kurpfälzer Begriffe auch nicht wirklich übersetzungsfähig. Der kurpfälzische "Olwerniggel" (wahlweise auch "Olbernickel") jedenfalls ist ein Tollpatsch, wie man mir zu erklären versuchte. Aber – halt: Nicht nur! Er ist auch ein Grobian. Ein Tölpel, ja, und überdies ein gänzlich ungehobelter Mensch. Einer ohne jegliches Fingerspitzengefühl, ohne Takt oder Benimm. Ein Polterer – die Axt im Walde eben. Fest steht: Er ist nicht des Kurpfälzers Freund. "Olwer" oder "olber" wird daher auch gerne mit deutlichem Unmut im Tonfall ausgesprochen.

Im Darmstädter Dialekt hieß diese in der Regel mit zwei "linken Händen" gesegnete Spezies übrigens wohl "Olwel". Und auch in Oberfranken kennt man das Wörtchen "olwer". Wenn dort allerdings jemand "aweng olber", also ein wenig "olber", ist, so ist er ein bisschen verrückt. Die Steigerung: Er ist "olber worn" ("olber" geworden) – und damit bereits komplett durchgedreht. Wenn hingegen die fränkischen Kinder "rum-olbern", dann sind sie richtig nah am hochdeutschen "albern" dran. Und wird einer "verolbert", so veräppelt man ihn. Außerdem kann zumindest in der Fränkischen Schweiz "olber" auch noch klobig oder unhandlich meinen. Sperrig, wie dieser schöne dialektale Begriff selbst – zumindest für eine "Neigschneide".

