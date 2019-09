Von Christoph Weymann und Frauke Gans

Freiburg. Wer glaubt, das Leben in Wohngebieten sei langweilig, hat regelmäßig die Gelegenheit, sich eines Besseren belehren zu lassen, wenn wieder mal ein durchgeknallter Anwohner seinen verhassten Nachbarn angegriffen hat. Auch wenn nur wenige Fälle derart entgleisen - eskalierende Streitigkeiten vor der Haustür sind keine Seltenheit und können sehr belastend sein.

"Die Nerven liegen blank, man ist irgendwann sehr dünnhäutig geworden und legt jede Kleinigkeit, die die Gegenseite macht, auf die Waagschale, und die Kleinigkeit nimmt auf einmal große Dimensionen an", sagt Hendrik Fenz, selbstständiger Mediator und Coach in Freiburg und ehrenamtlicher Mitarbeiter des Vereins Konstruktive Konfliktbearbeitung (KoKo).

Der Psychoanalytiker Dieter Funke hat die eigene Wohnumgebung als "Dritte Haut" bezeichnet. Nachbarn können sich also, absichtlich oder nicht, schnell auf die Pelle rücken, weil es um den ganz persönlichen Bereich geht, in dem jeder am verletzlichsten ist. Zuhause möchte man schließlich sein können, wie man will, und tun, was man möchte, ohne jedes Mal andere fragen zu müssen - umso mehr, wenn man einen Großteil seines Einkommens fürs Wohnen ausgeben muss. Dumm nur, dass man sich in aller Regel nicht rechtzeitig aussuchen kann, wer sich nebenan verwirklicht.

So richtet sich die vegane WG über dem leidenschaftlichen Balkongriller ein. Laissez-faire-Gartenbesitzer wohnen nur durch einen Zaun getrennt vom gepflegtesten englischen Rasen des Kontinents und die meditierende Yogabegeisterte findet sich gleich hinter der Wohnzimmerwand eines Heavy-Metal-Fans wieder. Es ist nahezu unvermeidlich, dass es rund ums traute Heim, zu Interessenskollisionen kommen kann.

Volker Linneweber, ehemaliger Präsident der Universität Saarbrücken und emeritierter Psychologieprofessor mit einem Forschungsschwerpunkt bei Nachbarschaftskonflikten, kann sich gut vorstellen, dass solche Differenzen durch die Kurzatmigkeit der von den sozialen Medien geprägten Kommunikation heute schneller eskalieren.

Die Heftigkeit, mit der ein Streit ausgetragen wird, steht oft in keinem Verhältnis mehr zum ursprünglichen Anlass. "Es ist ja häufig nichts Gravierendes", sagt Hendrik Fenz und verweist auf Konflikte über die Höhe der Bäume oder des Zauns. Der Anlass ist wohl in vielen Fällen auch nur ein Auslöser. Die unausgesprochenen Bedürfnisse dahinter, etwa der Wunsch, zu einer bestimmten Zeit Ruhe zu haben, oder auch das Gefühl, nicht respektiert worden zu sein, würden vor Gericht "vielleicht gar nicht thematisiert", so Fenz.

Mal ganz davon abgesehen, dass deutsche Gerichte überlastet sind. Selbst ohne private Gartenzaundispute zu lösen, bewältigen sie schon die Flut nötiger Rechtsprechungen bei handfesten Vergehen nicht ausreichend. Der Deutsche Richterbund hat zu Beginn des Jahres Alarm geschlagen und gewarnt, die Situation werde sich noch verschärfen, falls die Politik nicht reagiere. Innerhalb der nächsten zehn Jahre gingen knapp 40 Prozent der Richter in Rente. Zeit für Nachwuchs und eine Aufstockung, damit die im Moment bereits oft vierjährige Wartezeit auf einen Prozess wieder auf ein vernünftiges Maß gestutzt wird, anstatt sich zu verlängern.

In manchen Bundesländern sind darum sogenannte Schiedsämter aktiv. Hier kann eine außergerichtliche Einigung gefunden werden. Mit einer Erfolgsquote von über 60 Prozent. In Baden-Württemberg gibt es solche Schiedsämter nicht mehr. Außergerichtlich helfen hier Mediatoren.

Wenn die Kontrahenten, angeleitet von einem Mediator, versuchen, selbst eine Lösung auszuhandeln, geht es immer auch darum, die persönliche Sicht des Gegenübers nachzuvollziehen. "Dann wird’s auch mal laut!", sagt Hendrik Fenz. "Das können sie ein Stück weit ausleben - dann sieht auch die Gegenseite, wie belastet jemand ist!" Manchmal könne eine Mediation auch mit Einzelgesprächen beginnen, wenn jemand emotional stark belastet sei, erklärt der Freiburger Mediator.

Und wenn eine Seite "partout nicht gewillt" sei, komme es vor, dass man letztlich nur noch die andere Partei beraten könne. Wenn Nachbarn nicht willens oder nicht in der Lage sind zu verhandeln, rät Fenz, "auf der einen Seite offenzubleiben für ein Gespräch" und gleichzeitig für sich zu schauen, "was man tun kann, damit die Situation aushaltbar und lebbar bleibt."

Damit es möglichst gar nicht erst so weit kommt, rät Volker Linneweber, nicht gleich dann zum Nachbarn zu gehen, "wenn man selbst geladen ist", weil er gerade irgendwelche Regeln verletzt. "Das bringt überhaupt nichts, da ist der Nachbar automatisch in einer Verteidigungsposition und dadurch wird’s wirklich schlimmer!"

Wenn man in einer verfahrenen Situation wieder ins Gespräch kommen wolle, könne man das schriftlich tun und dabei auch versuchen, "sich mal in die Welt des anderen hineinzuversetzen", rät der Spezialist für Sozial- und Umweltpsychologie. "Man sollte auf jeden Fall vermeiden, dass man sagt: Ich weiß, wie’s geht und wir müssen’s jetzt so machen! Es sollte eher ein Signal sein: Auch ich bin bereit, mich da zu bewegen und einen Kompromiss zu finden!"

Um Konflikte zu vermeiden, plädiert der Experte auch dafür, sich selbst zuliebe den Erwartungen eines potenziell streitbaren Nachbarn an die Intensität des Heckenschnitts oder die Ordnung im Treppenhaus nach Möglichkeit zu entsprechen, um zu deeskalieren. "Es ist immer ein Abwägen, die Frage ist: Wie entwickelt sich durch mein Verhalten gegenüber meinem Nachbarn meine eigene Lebensqualität?

Man muss für sich vermeiden, dass man die Nichtdurchsetzbarkeit der eigenen Vorstellungen als Niederlage interpretiert. Da muss man sagen: Ich habe einen Schritt getan, meine Lebensqualität zu verbessern!" Das gelte auch für einen Umzug als allerletztem Ausweg, sagt Linneweber.

Für viele dürfte es aber kaum möglich sein, eine neue Wohnung zu finden und die gewohnte Umgebung aufzugeben. "An sich will man ja da wohnen bleiben", betont Hendrik Fenz. Deshalb gebe es in einer Mediation einen gewissen Zwang, sich zu einigen. Manchmal gelinge das selbst bei hoch eskalierten Konflikten, in denen durch Gutachter, Anwälte und Gerichtsverfahren schon viel Geld versenkt worden sei.

Als Beispiel nennt Fenz den Fall einer Baugemeinschaft, die sich über die Fassaden- und Gartengestaltung zerstritten hatte. Nach langen Gesprächen stellte sich heraus, dass eigentlich eine persönliche Enttäuschung hinter den Konflikten stand: "Wir sind als Freunde gestartet und hatten eine Vision!" Die Perspektive, diese nach der Bauphase verloren gegangene Gemeinschaft wiederzubeleben, führte dazu, dass die Streitfragen schnell geklärt werden konnten.

Volker Linneweber ist überzeugt, dass Nachbarschaftskonflikte durch eine andere enge Beziehung der Beteiligten besonders schwierig werden. Wenn die Akteure miteinander verwandt seien, spielten immer auch alte Vorwürfe aus der Familienhistorie eine Rolle. "Dann kriegt man es kaum noch hin, dass man sich an einen Tisch setzen kann!" Von Nachbarn könne man sich da eher abschotten.

Einen Vorteil sieht Linneweber allerdings, wenn sich Verwandte streiten: "Es gibt signifikante Dritte, die sich einbringen können: Sag’ mal, ihr streitet euch jetzt seit Jahren, was ist denn da los?" In der Einbeziehung von Dritten, die zu beiden Seiten Kontakt haben, liege eine neue Lösungsstrategie: So könnten diese gebeten werden, dem anderen zu signalisieren, dass man gesprächsbereit sei, oder dass einen diese Beziehung belaste, sagt Linneweber. "Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Weg ist!"