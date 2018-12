Egal ob Schmuck, Inneneinrichtung oder Mode: Korallenrot ist die Trendfarbe im Jahr 2019. Foto: Etsy (Ohrringe, alles weitere im Uhrzeigersinn), TakaTomo.de, Lala & Pom Ltd., Woodchip and Magnolia, Clarissa Hulse.

Von Kathrin Hoth

München. Was für eine Farbe! Strahlend, freundlich, dominant und dennoch mild. Ein bisschen rot, ein Hauch orange, eine Nuance weiß - fertig ist der Trendton des Jahres 2019. Jedenfalls wenn man dem Farbforschungsinstitut Pantone glaubt. Das hat soeben "Living Coral" als Color of the Year gekürt. Das Korallenrot mit goldenem Unterton umgebe uns mit Wärme und Behaglichkeit, Komfort und Schwung in unserem dynamischen Umfeld, so Pantone. Damit ist die Farbe so ziemlich das Gegenteil des eher gedeckten Ultra Violets, das 2018 das Pantone-Ranking dominierte.

Um der aktuellen Stimmungslage auf dem Farbmarkt nachzuspüren, reisen Experten des Instituts monatelang um die Welt und beobachten die Trends in der Filmbranche, der Kunst, an angesagten Reisezielen, in der Mode, den Sozialen Medien oder bei neuen Technologien. Wer mit offenen Augen durch die Gegend spazierte, konnte auch schon den ein oder anderen Blick auf 16-1546 erhaschen, so der offizielle Pantone-Code für das Korallenrot. Mehrere Kleider und Blusen des italienischen Designers Giambattista Valli etwa leuchten in der auffälligen Farbe, ebenso wie die Sitze im neuen Konzertsaal des Dresdner Kulturpalastes.

Tragen kann das Korallenrot laut Modeexperten angeblich jeder - egal ob blond, brünett, mit eher blassem, zartem oder olivfarbenem Teint. Aber Vorsicht, Männer: Living Coral gilt als extrem feminine Farbe, die die weiblichen Eigenschaften einer Person noch hervorhebt.

Natürlich steckt hinter all dem Brimborium von der Pressemitteilung bis zum aufwendig gestalteten Video zur Präsentation der alljährlichen Trendfarbe auch eine gehörige Portion Marketing. Zumal andere Unternehmen zu ganz anderen Ergebnissen kommen. PPG Paints etwa sieht "Night Watch, ein dunkles Grün, das Rennen für 2019 machen. Aber: "Pantone ist schon eine Institution", sagt Professor Ulrike Nägele, Designexperin von der AMD Akademie Mode und Design in München. "Da fast jeder, der mit Design zu tun hat, national wie international mit Pantone-Werten arbeitet, hat deren Farbe des Jahres schon gehörigen Einfluss."

In der Natur ist die Farbe immer seltener zu finden. Denn die namensgebenden Korallen werden immer häufiger von sogenannten Korallenbleichen heimgesucht. Foto: Getty Images.

Nun ist Korallenrot sicher keine ganz neue Farbe. Als Schmuck ist die rote Edelkoralle schon seit Jahrhunderten begehrt. Amulette aus Koralle galten in der Antike als Schutz vor Krankheiten und Blitzschlag. In Italien glaubte man lange, Korallen schützten vor allem Kinder vor Unheil. In der Renaissance-Malerei finden sich deshalb auch häufig Darstellungen des Jesuskindes mit Korallenkette und Halsband mit Korallenast.

Wie aber kommt es, dass Korallenrot ausgerechnet jetzt offenbar ein Revival erfährt? Auf der Suche nach einer Erklärung wagt Pantone einen Ausflug in die Philosophie. "Inmitten des Ansturms digitaler Technologien und dem immer weiter ansteigenden Anteil sozialer Medien an unserem Alltag sehnen wir uns nach Authentizität und echten Erfahrungen, die uns Verbindung und Vertrautheit ermöglichen", so das Institut. Living Coral habe ein gewinnendes Wesen und ermuntere ausdrücklich zu ungezwungener Aktivität. Living Coral sei ein Symbol für unseren natürlichen Wunsch nach Optimismus und erfreulichen Erlebnissen. "Es verkörpert unser Verlangen nach spielerischem Ausdruck."

Auffällig ist, dass Pantone höchstens zwischen den Zeilen die Gefahr anspricht, in der die für die Farbe namensgebenden Korallen schweben. Infolge des Klimawandels und der Erwärmung der Ozeane kam es in den letzten Jahren immer wieder zu großflächigen Korallenbleichen. Living Coral erinnere daran, dass Korallenriffs einem ganzen Kaleidoskop von Farben Schutz böten, heißt es dazu nur von Pantone.

Designexpertin Nägele findet es deshalb zynisch, vor die Farbe Coral auch noch ausgerechnet das Wort Living zu stellen. "Ich finde es wichtig, dass man einer aussterbenden Spezies Tribut zollt", sagt sie. Die Frage sei, ob das bei den Leuten ankomme. Und: Der Schönheit einer Koralle werde die Farbe einfach nicht gerecht.

Ohnehin kann Nägele der blassen Schwester von Rosa nicht sonderlich viel abgewinnen. "Es ist keine Farbe, die sich wie Olive oder Braun- und Grüntöne an die Natur anschmiegt. Sie löst sich als eitle Farbe von den natürlichen Farben ab und hat dadurch eine komplexe Ausstrahlung." Für Nägele steht Living Coral zwischen Baum und Borke, sendet keine Fröhlichkeit aus. "Die Farbe strahlt etwas muffiges aus, etwas von alter Damenunterwäsche, wenn ich ehrlich bin."

Immerhin: Das Korallenrot lässt sich sehr smart mit vielen anderen Farben kombinieren und harmoniert gerade im Verbund mit anderen Tönen perfekt, meint die Expertin - und schlägt den ganz großen gesellschaftlichen Bogen. "Wir wollen uns immer alle trennen: Großbritannien will sich von Europa trennen, alle Religionen betonen das Trennende. Der Farbtrend gibt soziologisch ein bisschen Hoffnung", sagt sie.

Tragt Living Coral, möchte man den Politikern und Entscheidern der Welt da zurufen.