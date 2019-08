Drei Tage "Make love, not war": Hunderttausende Musikfans versammelten sich im August 1969 in der Nähe der US-Kleinstadt Bethel beim Woodstock-Festival. Foto: Dan Garson

Von Peter Wiest

White Lake. Es sind Szenen, die wirklich jeder Rockmusik-Fan schon irgendwann einmal gesehen hat - manche sicherlich gut hundertmal oder öfter. Szenen, die sich ins Gedächtnis eingegraben haben - und die man immer wieder gerne anschaut und anhört, jedes Mal mit wachsender Begeisterung. Etwa den ultimativen Ur-Schrei eines Joe Cocker bei "With a little Help from my Friends". Oder die kaum minder stark dröhnende Röhren-Stimme einer Janis Joplin bei ihrem unter die Haut gehenden "Work me Lord".

Dann der mitreißende Trommel-Auftakt von Santana bei "Soul Sacrifice" - oder, ganz anders, der erst in sich gekehrte, dann völlig aus sich herausgehende indische Sitar-Spieler Ravi Shankar mit "Evening Raga" sowie die Jefferson-Airplanes-Sängerin Grace Slick, wie sie das Publikum um 8 Uhr in der Früh mit "Morning Maniac Music" begrüßt.

Und dann natürlich die politischen Lieder: Protestsongs, wie sie dem Geist der damaligen Zeit entsprangen und auf ihre Art heute noch zeitgemäßer sind denn je. Country Joe and the Fish zum Beispiel mit dem "I-feel-like-I’m-fixing-to-die"-Rag: "Eins, zwei, drei - wofür kämpfen wir eigentlich? Ist doch egal - auf geht’s nach Vietnam!" Als Krönung des Ganzen schließlich Jimi Hendrix mit seiner umwerfenden Version der amerikanischen Nationalhymne: "Star Spangled Banner" im psychedelischen Gewand. Einmalig!

50 Jahre ist das alles jetzt schon her. Geschätzte über 400.000 Fans, einige Quellen sprechen von bis zu einer halben Million oder mehr, trafen sich Mitte August 1969 auf einem 243 Hektar großen Farmgelände bei der Stadt Woodstock im US-Bundesstaat New York und erlebten ein dreitägiges Festival, das zum Inbegriff für Rockmusik-Festivals schlechthin werden sollte, darüber hinaus für die gesamte damalige Hippie-Kultur - und nicht zuletzt für die Protestbewegung dieser Zeit, die sich gegen die amerikanische Regierung unter Präsident Richard Nixon und gegen den Vietnam-Krieg richtete. Und das die meisten der dort auftretenden Musiker zu Superstars machen sollte.

Das alles wurde jedoch weniger durch das Festival selbst erreicht, sondern erst durch die Tatsache, dass dabei ein Dokumentarfilm gedreht wurde, der ein Jahr später erschien, weltweit zu einem Kassenschlager wurde und sogar einen Oscar erhielt. Erst dadurch wurde Woodstock zu dem, was es bis heute geblieben ist. Denn Ende der 60er-Jahre gab es durchaus mehrere solcher Events, wenn auch nicht in dieser Größenordnung. Anderswo in den USA und in Großbritannien sowieso.

Hintergrund Woodstock - das Line-up

(wit) Drei Tage und Nächte standen Mitte August 1969 bei Woodstock insgesamt 32 Acts auf der Bühne. Hier das Line-up in der Reihenfolge des Auftretens:

Freitag, 15. August 1969: Richie Havens. Sweetwater. Bert Sommer. Tim Hardin. Ravi Shankar. Melanie. Arlo Guthrie. Joan Baez (ab 1 Uhr).

So standen nur eine Woche vor Woodstock Stars wie Pink Floyd, The Nice, Crazy World of Arthur Brown, Deep Purple, Jethro Tull, Tyrannosaurus Rex, The Who, Eric Clapton und Yes im südenglischen Plumpton auf der Bühne. Nur wurden hier eben keine Filmaufnahmen gemacht. Und erst mit dem Film und dem zeitgleich veröffentlichten Album mit drei Langspielplatten wurde Woodstock Kult und zum Synonym für Rock-Festivals.

Für die Veranstalter selbst war Woodstock dabei zunächst finanziell und auch sonst eher ein Misserfolg und mündete teilweise sogar im Chaos. Letztlich jedoch ging es in die Annalen ein als "eine liebevolle Schlammschlacht" - und als der Inbegriff dessen, was das damalige Hippie-Leben ausmachte. Ursprünglich hatte man "nur" mit etwa 60.000 Besuchern gerechnet; am Ende machten sich im August 1969 über eine halbe Million Fans auf den Weg zu dem Maisfeld im Ort Bethel in der Nähe von Woodstock, sodass der Verkehr komplett zum Erliegen kam und viele gar nicht erst ankamen.

Diejenigen, die es dennoch schafften, machten Woodstock dann zu einem Symbol für Gewaltfreiheit und die freie Liebe - und feierten drei Tage lang nach dem Motto "Make love, not war". So wurde Woodstock die wohl größte Hippie-Party aller Zeiten - und zum Inbegriff für den Protest gegen den Krieg. Im Film sind denn auch Szenen mit (halb) nackten langhaarigen Festival-Besuchern auf ihre Art nicht weniger spektakulär als die Auftritte der Stars selbst. Und man merkt: Gänsehaut erzeugen können auch einige hunderttausend Hippies, wenn sie mit Blick nach oben gemeinsam ein "No Rain"-Spektakel inszenieren, um für besseres Wetter zu sorgen …

Echte Gänsehaut allerdings gibt es dann doch erst beim Blick auf das, was die einzelnen Stars auf der Woodstock-Bühne zelebrierten und was mittlerweile längst in die Rock- und Pop-Historie eingegangen ist. Insgesamt standen an den drei Woodstock-Tagen 32 Bands und Solisten auf der Bühne - wobei es nicht alle von ihnen in den Dokumentarfilm schafften. Diejenigen allerdings, die darin zu sehen sind, wurden zu Mega-Stars.

Eher ruhigere Töne prägten zum Auftakt den Festivalbeginn am Freitag, 15. August. Richie Havens war der erste, der gegen 17 Uhr auf die Bühne kam und sein "Freedom" anstimmte. Ravi Shankar sorgte gegen 22 Uhr für den Blick auf eine vollkommen andere musikalische Welt, spätestens jetzt war das Publikum weitgehend drogenmäßig zugedröhnt und in seine eigene Welt eingetreten.

In diese passte dann auch die damals angesagte Sängerin Melanie, die das Publikum weiter vor sich hin träumen ließ - bevor Arlo Guthrie dann gegen Mitternacht wieder für etwas lautere Töne sorgte und seine Drogen-Ballade "Coming into Los Angeles" unsterblich machte. Gerade mal 27 Jahre alt war damals die Protestsängerin Joan Baez, die den ersten Festivaltag mit "We shall overcome" beendete.

Bereits um 13 Uhr stand am Samstag, 16. August, Country Joe auf der Bühne, bevor Santana die rockigeren Sounds einläutete und die Blumenkinder zum Tanzen brachte. Grateful Dead, die Urväter des Psychedelic Rock, legten einen Auftritt hin, von dem Bandleader Jerry Garcia später sagte, er sei "echt mies" gewesen, der aber trotzdem irgendwie ankam. Nach Mitternacht kamen Creedence Clearwater Revival auf die Bühne, die, so Sänger John Fogerty, "die halbe Million Menschen wieder aufweckten, die Grateful Dead in den Schlaf gesungen hatten".

Janis Joplin sorgte dann auf ihre einmalige Art morgens um 2 Uhr nochmals für Hochstimmung und gegen 5 Uhr starteten The Who einen Auftritt, der wie bei der Band üblich damit endete, dass Pete Townshend seine Gitarre und Keith Moon sein Schlagzeug zertrümmerte. Jefferson Airplane waren danach sozusagen Einheizer für Frühaufsteher - oder aber schickten die überwiegend mit Drogen zugepumpten Fans mit ihrem "White Rabbit" endgültig in die Zelte.

Unvergessen bis heute ist Joe Cockers "With a little Help"-Auftritt zum Auftakt des dritten Festivaltags am Sonntag, 17. August. Country Joe stand da ein zweites Mal auf der Bühne, dieses Mal mit seiner Combo The Fish, gefolgt von Ten Years After, der Band mit dem damals angeblich schnellsten Gitarristen der Welt, Alvin Lee. Johnny Winter, Blood, Sweat & Tears, Crosby, Stills, Nash and Young, die Butterfield Blues Band: Alles ebenfalls große Namen, die bis zum nächsten Morgen durchspielten.

Dennoch war all dies fast nichts gegen das, was zum krönenden Abschluss kam: Der spektakulärste Auftritt überhaupt von Jimi Hendrix am Montagmorgen gegen 9 Uhr. Seine psychedelische Version der US-Nationalhymne "Star Spangled Banner" ist seither untrennbar verbunden mit dem Begriff Woodstock - und machte Hendrix zum Superstar der Superstars.

Tickets für Woodstock kosteten übrigens gerade mal 18 Dollar - wobei sich diejenigen, die sie gekauft hatten, hinterher ärgerten. Da unfassbar mehr Besucher als erwartet kamen, wurden die Absperrungen einfach niedergerissen, wodurch Woodstock zu einem "Free Festival" wurde. Gegen die Menschenmassen waren die Sicherheitskräfte am Ende machtlos. Dennoch blieb das Ganze letztlich fast vollkommen friedlich, was Woodstock ebenfalls zum Aushängeschild des "Make love, not war" machte.

Wer heute nach Woodstock oder auch direkt nach Bethel kommt, kann sich kaum vorstellen, dass die Einwohner damals protestiert hatten gegen die "Invasion der Langhaarigen". Längst ist das Ganze zu einem touristischen Anziehungspunkt der allerersten Kategorie geworden - und die meisten Einwohner sind stolz darauf, dass das Festival aller Festivals vor 50 Jahren fast direkt vor ihrer Haustür stattgefunden hat.