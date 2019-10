Von Christian Satorius

Irrtum 1: Begrüßung

Wem zur Begrüßung die Hand gereicht wird, der darf die Handschuhe ruhig anlassen, wenn’s kalt ist. Nein, natürlich nicht. Die persönliche Begrüßung per Handschlag drückt eine Wertschätzung aus, ansonsten könnte man auch einfach im Vorbeigehen locker den Arm zum "Hallo!" heben. Zu dieser Wertschätzung gehört aber auch, sich die Handschuhe auszuziehen, sei es auch noch so bitter kalt. Einzige Ausnahme: lange Abendhandschuhe der Damen auf einem Ball.

Irrtum 2: Essen und Trinken

In einem guten Restaurant wartet so manches Stil-Fettnäpfchen. Wenn die Speisen oder Getränke zu heiß sind, wird halt gepustet oder zumindest doch ordentlich mit dem Löffel umgerührt. Das hilft zwar, gehört sich aber nicht. Auf Speisen und Getränke wird nicht gepustet, sie werden auch nicht wie wild umgerührt, schon gar nicht geräuschvoll. Was aber tun, wenn das Gericht zu heiß serviert wird und man es so nicht essen kann, ohne sich die Zunge zu verbrennen? Warten heißt das Zauberwort, einfach nur warten. Ach ja: Schlürfen hilft zwar auch, ist aber natürlich ebenfalls keine gute Idee.

Hintergrund Adolph Freiherr Knigge Darf man Hülsenfrüchte mit der Gabel essen? Eine Frage, die Adolph Freiherr Knigge nicht die Bohne interessiert hat. Zwar steht sein Name heute für genau diese Unwägbarkeiten des Stils und der Etikette, doch das war vom Freiherrn selbst nie beabsichtigt. Die Geschichte seines Hauptwerks "Über den Umgang mit Menschen", das 1788 erstmals erschien, [+] Lesen Sie mehr Adolph Freiherr Knigge Darf man Hülsenfrüchte mit der Gabel essen? Eine Frage, die Adolph Freiherr Knigge nicht die Bohne interessiert hat. Zwar steht sein Name heute für genau diese Unwägbarkeiten des Stils und der Etikette, doch das war vom Freiherrn selbst nie beabsichtigt. Die Geschichte seines Hauptwerks "Über den Umgang mit Menschen", das 1788 erstmals erschien, ist denn auch eine Geschichte voller Missverständnisse. Selbst Knigges Adelstitel ist ein solches Missverständnis, denn ein "von" hat der Freiherr zeit seines Lebens nie im Namen geführt. Ja, mehr noch: Ausgerechnet das "höfische Gehabe" lag ihm als aufgeklärtem Geist und Freimaurer nicht nur fern, er machte sich sogar darüber in seinen Schriften lustig. Vor diesem Hintergrund sind seine Aussagen in "Über den Umgang mit Menschen" zu verstehen. Knigge ging es dabei immer um ein im Wortsinn "vernünftiges" Miteinander der Menschen und Umgangsformen, die genau das ermöglichen sollten. Im Vorwort der ersten Auflage schreibt er dazu: "Wenn die Regeln des Umgangs nicht bloß Vorschriften einer konventionellen Höflichkeit oder gar einer gefährlichen Politik sein sollen, so müssen sie auf die Lehren von den Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von Menschen schuldig sind, und wiederum von ihnen fordern können. Das heißt: Ein System, dessen Grundpfeiler Moral und Weltklugheit sind, muss dabei zum Grunde liegen." Es ging dem Freiherrn dabei also um Aufklärung im besten Sinne und eben gerade nicht um starre Benimmregeln. Erst nach seinem Tod verkürzten die Herausgeber seiner Werke den Inhalt immer mehr zu bloßen Anstandsregeln.

Irrtum 3: "Gesundheit!"

Die meisten Stilratgeber empfehlen heute, keine "Gesundheit!" zu wünschen, sobald jemand in unserer näheren Umgebung niest. Bei einem Vortrag oder beruflichen Meeting verbietet es sich ohnehin, denn jede Unterbrechung stört hier nur. Ursprünglich stammt der Brauch wohl noch aus Zeiten, in denen die Lungenpest gewütet hat, vermuten manche Historiker. "Gesundheit!" wünschte man sich demnach dann auch lieber selber und zur Vorsicht bekreuzigte man sich auch noch dazu, sicher ist sicher. Dem Niesenden galt der Gesundheitswunsch also in keinem Fall, denn der war in Pestzeiten ohnehin dem Tode geweiht. Derjenige, der niesen muss, entschuldigt sich anschließend oft dafür. Aber auch das ist so nicht richtig, wie der nächste Punkt zeigt.

Irrtum 4: "Ich entschuldige mich!"

Ob man nun versehentlich ein Getränk verschüttet hat oder auch nur plötzlich niesen musste: Wem im Beisein anderer Menschen etwas Unangenehmes widerfährt, sagt gerne mal "Ich entschuldige mich!" Das ist zwar gut gemeint, aber falsch. Entschuldigen kann man sich nämlich nicht selber. Das können nur andere für einen tun. Richtig muss es also heißen: "Ich bitte um Entschuldigung!" oder auch "Verzeihen Sie bitte!"

Irrtum 5: Anrede

Natürlich mit "Frau Doktor". Natürlich nicht, denn sie hat ja gar keinen akademischen Grad, sondern ihr Mann. Ebenso verhält es sich übrigens auch mit der "Frau Hauptmann", die man ebenfalls nicht so nennt, sofern sie sich diesen Offiziersgrad nicht selbst beim Militär erarbeitet hat. Sollte sie allerdings die Offizierslaufbahn eingeschlagen und den entsprechenden Dienstgrad erworben haben, sagt man nicht etwa "Frau Hauptfrau", sondern "Frau Hauptmann", denn die Dienstgrade werden für die weiblichen Soldaten in der Bundeswehr nicht umbenannt. Und wie sieht es aus, wenn jemand mehrere akademische Titel trägt? Diese werden jedenfalls nicht alle schön der Reihe nach aufgezählt, nach dem Motto: "Herr Professor Doktor Doktor Adelung". Ganz im Gegenteil wird jeweils nur der höchste akademische Grad genannt. Richtig ist in diesem Fall also: "Herr Professor Adelung". Übrigens: In einer schriftlichen Anrede werden die akademischen Grade schon rein aus Höflichkeitsgründen nicht etwa abgekürzt, sondern immer ausgeschrieben. Der "Herr Professor Adelung" wird also nicht etwa zum "Herrn Prof. Adelung" oder gar zum "H. Prof. Adelung".

Irrtum 6: Manieren

Gutes Benehmen ist heute ja so was von überholt - ein Eindruck, der schnell entstehen kann, wenn unter dem Motto "anything goes" erlaubt ist, was gefällt. Zwar hat sich in der Tat im Laufe der Zeit so einiges geändert in der Art und Weise, wie wir tagtäglich miteinander umgehen, und vieles ist lockerer geworden. Das bedeutet ja aber noch lange nicht, dass gute Manieren heute überholt wären. Ganz im Gegenteil hat die Kultiviertheit gerade in Zeiten der Globalisierung im Austausch mit Menschen anderer Länder ihren ganz besonderen Stellenwert.