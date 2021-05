Von Daniel Schottmüller

Es beginnt immer mit einer Bildbeschreibung. Da ist zum Beispiel die junge Frau im hellblauen Bikini. Als Teil der Marketingkampagne einer Parfümeriekette hält sie am Weltfrauentag ausgerechnet vor einem Luxushotel in Dubai ein Schild in die Kamera. Die Aufschrift in Rosa: "Strong independent woman" (starke unabhängige Frau). Oder wie wäre es mit dem Pärchen, das für ein romantisches Foto in Kauf nimmt, dass er sie über einen Abhang baumeln lässt? Und dann ist da natürlich noch die stark geschminkte Dame, die mit ihrem Parfümfläschchen am Strand posiert und in der Bildunterschrift nachfragt, wann ihre Follower denn zuletzt so richtig glücklich waren.

Die Zwillinge Lisa und Lena sind auf Plattformen wie Instagram und TikTok sehr erfolgreich. Das Marketingpotenzial macht die Influencer auch für Firmen interessant. Foto: dpa

In den jeweils folgenden Kapiteln von "Influencer – die Ideologie der Werbekörper" erklären Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt ihren Lesern, was mit diesen Bildern nicht stimmt. Gerüstet mit den Erkenntnissen von Lacan, Sloterdijk, Marx und Adorno ziehen sie in den Kampf gegen die "sprechenden Schaufensterpuppen" und "lebenden Litfaßsäulen", die uns auf Instagram, TikTok, Snapchat und Youtube entgegenstrahlen. Es geht den Autoren dabei um jene Sorte Influencer, die seit etwa 15 Jahren im Marketing großer Firmen eine Rolle spielen: eine Person, die in den sozialen Netzwerken zu Bekanntheit gelangt ist und sowohl eigene als auch Werbeinhalte veröffentlicht. Mit Erfolg. Influencer sind so effektiv, dass die deutsche Werbebranche im Jahr 2019 bereits satte 42 Prozent ihres Marketing-Budgets in sie investierte. Aber nicht nur das: Schmitt und Nymoen sehen die neuen Werbegesichter als symptomatische Sozialfiguren unserer Zeit.

Zu dieser Diagnose kommen die Autoren, nachdem sie sich in den ersten Lockdown-Monaten durch unzählige Profile geklickt haben. Schmitt und Nymoen haben sich Yogamatten und Make-up präsentieren, Fitnessfortschritte dokumentieren und Immunbooster zum Kauf verlinken lassen. Hundertfach wurden sie gebeten, etwas dazu "in die Kommis" zu schreiben. Für die zwei ambitionierten Kapitalismuskritiker muss das einer Folter gleichgekommen sein. Und tatsächlich wirkt ihre Analyse weniger amüsiert als bestürzt.

Alina Baikov ist auf Plattformen wie Instagram und TikTok sehr erfolgreich. Das Marketingpotenzial macht die Influencer auch für Firmen interessant. Foto: dpa

Klar, Produktempfehlungen von Promis gibt es schon lange, führen die Autoren aus. Aber wo man früher nicht überprüfen konnte, ob Thomas Gottschalk auch privat in die Gummibärchentüte greift und es zumindest zweifelhaft erschien, dass sich Heidi Klum von Burgern ernährt, gelingt es den neuen Werbeträgern, auf scheinbarer Augenhöhe zu kommunizieren. Wenn sie sich beim Anrühren ihrer Proteinshakes selbst filmen, inszenieren sie sich gleichzeitig als Konsument und Präsentator. Sie legen eine Authentizitätsmaske auf, die das kommerzielle Kalkül verdeckt. "Influencer versuchen, so zu tun, als seien sie eigentlich nur Freunde, die Ratschläge vermitteln", beschrieb Schmitt kürzlich in einem Interview. Das Buch liest sich als Warnung: Vorsicht, freie Meinungsäußerung sieht anders aus – vertrau diesen falschen Freunden nicht!

Nymoen und Schmitt gehen sogar einen Schritt weiter: Für sie sind Influencer die Kinder Patrick Batemans. Dabei geht es ihnen weniger um die Mordlust des American-Psycho-Protagonisten als vielmehr um dessen mörderisch durchgetakteten Lebensstil. Diät, Trainingsregime, Gesichtsmasken, Reinigungsgel, After-Shave und Anti-Falten-Balsam: Alles ist darauf ausgerichtet, den körperlichen Verfall aufzuhalten.

Pamela Reif ist auf Plattformen wie Instagram und TikTok sehr erfolgreich. Das Marketingpotenzial macht die Influencer auch für Firmen interessant. Foto: dpa

Das kennt man von Plattformen wie Instagram nur zu gut: Auch im Influencer-Hamsterrad strampelt man sich Tag für Tag mit Fitness, Selbstkasteiung, kosmetischen und medizinischen Eingriffen ab. Aber außer dem ihrer Frühstücksbowl haben die Internetstars dabei kaum Inhalt zu bieten, finden die Autoren. Wo soll der Tiefgang auch herkommen, wenn oberflächlicher Narzissmus über allem steht? "Doch manchmal ist Freizeit angesagt, des Öfteren nun #metime genannt, als habe man nicht schon die ganze Zeit nur um sich selbst gekreist", konstatieren Schmitt und Nymoen süffisant. Das Problem: "Was tun mit der antrainierten und -operierten Sexyness, mit Alphamuskeln und Schlauchbootlippen? Die Influencer und ihre Follower wissen es selbst nicht." Also filmt und fotografiert man weiter: das Essen, den Pool, das Gym, die eigenen Körperteile...

Cathy Hummels ist auf Plattformen wie Instagram und TikTok sehr erfolgreich. Das Marketingpotenzial macht die Influencer auch für Firmen interessant. Foto: dpa

Wo Promieltern früher ihre Kinder vor den Kameras der Paparazzi schützen wollten, wird auf Instagram sogar die Schwangerschaft inszeniert. Nach der Geburt bekommt der Nachwuchs einen eigenen Account, wo er sich ebenfalls in Selbstverliebtheit üben darf. Narzissmus überschattet auch den Pseudoaktivismus, den man laut Schmitt und Nymoen immer wieder auf Influencer-Profilen beobachten kann. Etwa wenn nach dem Gespräch mit Menschenrechtsaktivisten mit starker Betonung des ersten Worts verkündet wird: "Ich habe heute so viel gelernt!" Auch ihr Engagement beim Thema Nachhaltigkeit nehmen die Autoren den Internetstars nicht ab. Denn statt Verzicht zu üben, gehe es wieder nur darum, Produkte anzupreisen: "Selbst aus der Konsumkritik wird ein Geschäft gemacht." Vielleicht ist es an dieser Stelle Zeit, innezuhalten. Denn was das Duo hier anprangert, trifft ja gleichermaßen auf sie selbst zu – auch ihre Kapitalismuskritik gibt es im Buchladen schließlich nicht umsonst. Und wenn mit der Herrschaft der Influencer frei nach Francis Fukuyama gleich das "Ende der Geschichte" ausgerufen wird, sollte man das Buch vielleicht kurz beiseitelegen und durchatmen.

Daniel Fuchs ist auf Plattformen wie Instagram und TikTok sehr erfolgreich. Das Marketingpotenzial macht die Influencer auch für Firmen interessant. Foto: dpa

Medienkritiker und Berufsintellektuelle haben in der Vergangenheit bereits vor den apokalyptischen Auswirkungen der Telegrafen-, Radio- und TV-Nutzung gewarnt. Aber auch 36 Jahre nach Neil Postmans vernichtender Fernsehkritik haben wir uns noch nicht zu Tode amüsiert. Dass uns nun ausgerechnet Kim Kardashian, Pamela Reif und Co den Rest geben sollen, darf bezweifelt werden. Zwar ist es wichtig, dass die Autoren darauf hinweisen, wie sehr die durchgestylte Instagramwelt darauf ausgelegt ist, Konsum anzuheizen. Aber manchmal schwingen sie in "Influencer – Die Ideologie der Werbekörper" die Keule gar zu weit aus.

Ausgeklammert wird dabei, dass auf den erwähnten Plattformen sehr wohl auch Kreativität, Tiefgang und kritische Meinungsäußerung zu finden sind. Nicht zuletzt das Schreibgespann selbst ist dort vertreten. Wolfgang M. Schmitts sehenswerte Filmkritiken schauen sich zum Beispiel mehr als 60.000 Youtube-Nutzer regelmäßig an. Auf seinem Kanal machte er zuletzt übrigens fleißig Werbung – für sein Buch...

Falco Punch ist auf Plattformen wie Instagram und TikTok sehr erfolgreich. Das Marketingpotenzial macht die Influencer auch für Firmen interessant. Foto: dpa

Aber weg vom Persönlichen: Gruppen wie Fridays for Future und Black Lives Matter zeigen, dass sich soziale Netzwerke effektiv für Systemkritik nutzen lassen. Problematisch ist eher, dass diese aufklärerischen Inhalte im Feed der Smartphone-App gleichberechtigt neben den antiaufklärerischen der Berufswerbeträger auftauchen. Sind gerade unerfahrene Nutzer da noch in der Lage, den Überblick zu bewahren?

Am Ende wird die Zeit zeigen, ob Nymoen und Schmitt mit ihrer düsteren Prophezeiung recht behalten und der Aufstieg der Influencer die Ära der endgültigen Inhaltslosigkeit eingeläutet hat. Bedenkenswert sind ihre pointiert formulierten Gedanken aber schon jetzt. Nicht nur, weil sie kurzweilig die Geschichte der Werbung nachskizzieren. Sondern ganz besonders, wenn es zum Ende des Buchs um Objektifizierung und Rollenbilder geht.

Eine smarte Geschäftsfrau wie die Influencerin Kylie Jenner mag ihre Haut aus finanziellem Kalkül zu Markte tragen. Für die jungen Nachahmerinnen unter ihren 227 Millionen Instagram-Followern geht diese Sex-sells-Rechnung allerdings nicht auf, wie das Autorenduo zurecht anmerkt. Sie machen sich mit geschürzten Lippen, tiefem Ausschnitt, eingezogenem Bauch und in die Kamera gestrecktem Hintern völlig umsonst zum Objekt der Begierde.

Info: Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt: "Influencer – Ideologie der Werbekörper". Suhrkamp Verlag, Berlin, 2021, 193 Seiten, 15 Euro.

Durchgeblättert

"Die Freiheit, frei zu sein": 1967 wagt sich Hannah Arendt an die Frage heran, was Freiheit ist und für unser Leben bedeutet. Erst mehr als 50 Jahre später erscheint ihr Essay "Die Freiheit, frei zu sein" in Deutschland in Buchform (dtv 64 Seiten, 8 Euro). Darin nähert sich die Denkerin, die in Heidelberg Philosophie studiert hat, dem Freiheitsbegriff, indem sie die Französische und Amerikanische Revolution als Beispiele heranzieht. Während die eine in eine Katastrophe mündete und zu einem Wendepunkt der Geschichte wurde, war die andere ein triumphaler Erfolg. Arendt erklärt warum. Für sie kennt Freiheit weder Furcht noch Tod. Wirklich frei ist aus ihrer Sicht aber nur, wer sich als Gleicher unter Gleichen an gesellschaftlichen Prozessen beteiligt. Ein zeitloser Gedanke.

"Redefreiheit": Darf man auf Facebook alles posten? Ist Jan Böhmermann mit seinem Erdogan-Gedicht zu weit gegangen? Noch nie konnten so viele Menschen wie heute ihre Meinung auf der ganzen Welt verbreiten. Internet und Globalisierung haben eine neue Epoche der Redefreiheit möglich gemacht, gleichzeitig provozieren sie neue kulturelle und religiöse Konflikte. Der britische Historiker Timothy Garton Ash hat mit diesem Buch "Redefreiheit" (Hanser, 688 Seiten, 28 Euro) ein Standardwerk zur Meinungsfreiheit im 21. Jahrhundert vorgelegt. Sehr hilfreich!

"Wir sind ja nicht zum Spaß hier": "Dieser Ort", schreibt Deniz Yücel im Februar 2017 aus dem Polizeigewahrsam in Istanbul, "hat keine Erinnerung. Alle, die ich hier kennengelernt habe – kurdische Aktivisten, Makler, Katasterbeamte, festgenommene Richter und Polizisten, Gangster – alle haben mir gesagt: ’Du musst das aufschreiben, Deniz Abi.’ Ich habe gesagt: ’Logisch, mach ich. Ist schließlich mein Job. Wir sind ja nicht zum Spaß hier.’" Während seiner einjährigen Haftzeit hat Yücel eine Auswahl seiner Texte aus den vergangenen 13 Jahren zu einem ebenso klugen wie unterhaltsamen Buch zusammengestellt (Nautilus Flugschrift, 224 Seiten, 16 Euro).

"Wir waren Charlie": In seinen Träumen begegnet der ehemalige "Charlie Hebdo"-Zeichner Luz seinen früheren Kollegen, die bei dem Terroranschlag vom 7. Januar 2015 ums Leben kamen. Er selbst entging dem Massaker nur durch Zufall, denn er hatte an dem Tag Geburtstag und kam zu spät in die Redaktion. In einer langen, schlaflosen Nacht lässt Luz seine Zeit bei dem französischen Satiremagazin wieder aufleben: die Persönlichkeiten, die es prägten, die hitzigen Diskussionen – und natürlich den Humor, die raffinierten Pointen genauso wie die beiläufigen Zoten (Reprodukt, 320 Seiten, 29 Euro). Die islamistischen Terroristen, die den Anschlag auf "Charlie Hebdo" verübten, erwähnt der Autor mit keinem Wort. Gerade dadurch zeigt er eindrucksvoll: Die Kunst ist stärker. Sie lässt sich auch von Gewalt nicht auslöschen.

"Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken einredet – und daraus Politik macht": Sitzen wir in der "Steuerfalle"? Oder entrichten wir unseren – demokratisch beschlossenen – "Steuerbeitrag" zum Wohle der Allgemeinheit? Schwappt die "Flüchtlingswelle" mal wieder tsunamimäßig über uns? Ist also "das Boot voll" – und nicht etwa die Migranten auf dem Mittelmeer, sondern eines der wohlhabendsten Länder der Welt schwebt in Lebensgefahr? Und: Steht uns ein mehr oder minder entspannter "Klimawandel" oder nicht vielmehr eine handfeste "Klimakatastrophe" ins Haus? Sprache ist Politik. Kognitive Deutungsrahmen, in den Neurowissenschaften "Frames" genannt, bestimmen unser Denken und Handeln; sie bedingen politische Entscheidungen und beeinflussen unsere Wahrnehmung politischer Fakten. Die Linguistin und Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling zeigt in ihrem nicht nur erhellenden, sondern auch durchaus unterhaltsamen Buch die Dimensionen von Sprache auf. Sie erklärt anhand zahlreicher anschaulicher Beispiele, warum diese hochpolitisch ist. Gerade jetzt und heute (Ullstein Taschenbuch Verlag, 240 Seiten, 12 Euro).