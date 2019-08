Sarah E. Fraser

Heidelberg. Dieser Manchu-Kopfschmuck besteht aus zwei Sektionen, die wohl Teil eines größeren Ensembles - der Kopfbedeckung (dianzi) - waren, das im frühen 19. Jahrhundert von einer elitären Manchu-Frau getragen wurde. Der Haarschmuck enthält Federn, Jade, Perlen und andere Halbedelsteine, die zu einem dünnen, goldenen Filigran aus geformtem Metall verbunden sind, das zu einem offenen, feinen Muster verarbeitet wurde. Es gehört zu den ältesten Teilen des Museumsbestandes.

Während es unklar ist, ob es einst Teil der ursprünglichen Kollektion von Victor Goldschmidt war, stimmen die glänzenden, blauen Eisvogelfedern mit seinen Sammelpraktiken überein. Die von den Goldschmidts erworbenen Objekte sind farblich nachempfunden. Das schillernde Vogelgefieder, das gleichmäßig auf die vorbereiteten Flächen zugeschnitten ist, wird aus gerupften Federn des Eisvogels gezogen.

Hintergrund NEUE SERIE: Lieblingsstücke Die exzellenten Orchideen: Zahlreiche Objekte - zumeist aus Asien - stellt das Völkerkundemuseum Heidelberg zur Schau. Zusammengetragen vor 100 Jahren von Victor Goldschmidt, der damit die Grundlagen schuf für zahlreiche Fächer an der Ruperto Carola wie Sinologie und Ethnologie. Dass solche oft als "Orchideenfächer" [+] Lesen Sie mehr NEUE SERIE: Lieblingsstücke Die exzellenten Orchideen: Zahlreiche Objekte - zumeist aus Asien - stellt das Völkerkundemuseum Heidelberg zur Schau. Zusammengetragen vor 100 Jahren von Victor Goldschmidt, der damit die Grundlagen schuf für zahlreiche Fächer an der Ruperto Carola wie Sinologie und Ethnologie. Dass solche oft als "Orchideenfächer" verschrienen Disziplinen längst ernst zu nehmende kulturelle Vermittler in einer globalisierten Welt sind, hat nicht zuletzt die Auszeichnung des Forschungsbereichs "Asian and Europe in a Global Context" als Exzellenz-Cluster gezeigt. Transkulturelle Beziehungen aufzuzeigen, das wiederum ist auch die Zielrichtung des neuen Centrums für Asienwissenschaften (CATS), das kommende Woche im Stadtteil Bergheim eröffnet wird. Die Idee: Völkerkundemuseum und CATS-Wissenschaftler haben sich nun zusammengetan, um eine neue Ausstellung zu konzipieren. Die Idee: Jeder Forscher sucht sich aus dem Bestand des Museums ein Lieblingsobjekt. Herausgekommen ist eine kunterbunte Mischung - Kultobjekte, Masken, Statuen, Instrumente, Bilder -, die alle Sphären des Lebens widerspiegelt: Liebe, Inszenierung, Religion, Essen, Bildung, Krieg, Tod. Die Serie: Das RNZ-Magazin begleitet die Ausstellung mit einer Serie in den kommenden Wochen. Die CATS-Wissenschaftler stellen darin ihre "Lieblingsstücke" vor, deren Historie und kulturelle Bedeutung. Die Ausstellung: Zu erleben ist die Ausstellung vom 25. Juni bis 24. November im Völkerkundemuseum (Hauptstraße 235). Geöffnet Mi - Sa 14 - 18 Uhr; So & Feiertag 11 - 18 Uhr. Eintritt: 7 Euro (ermäßigt 5). Öffentliche Führungen zu allen Ausstellungen: jeden 1. und 3. Sonntag im Monat, 14.30 Uhr.

[-] Weniger anzeigen

Eisvogelgefieder war ein Luxusartikel sowohl in der Song- (960-1279) als auch in der Ming-Dynastie (1368-1644). Nach der Eroberung Chinas durch die Mandschu (1644) strömten unzählige Produkte aus der Grenze des Reiches nach Peking und führten zu Veränderungen in der Repräsentation der Hierarchie, der Identität und des sozialen Status. Durch die Machtübernahme in der Mitte des 17. Jahrhunderts als Herrscher eines multiethnischen Imperiums, das Ost- und Zentralasien umspannte, wurden die Manchus in eine größere globale Dynamik gebracht.

Sie profitierten von etablierten Handelsnetzen und Versorgungsketten. Diese umfassten das bisherige Ming-Tribut-System und die Seewege. Manchu-Eliten kannten seltene Gegenstände aus der Natur im Süden, wie die roten Mittelmeer-Korallen, gefärbte Haihaut, Schildkrötenpanzer, Nashornhörner und aus Südostasien importiertes Gefieder.

Verbunden mit bestimmten Territorien überschritt die Bewegung und der Austausch dieser Objekte lokale Zonen und nationale Grenzen. Dadurch wurden die bestehenden sozialen und geografischen Strukturen erheblich verändert. Krieg, Handel und Eroberung waren wesentliche Faktoren, die den Warenfluss von der Peripherie zum Zentrum ermöglichten.

Die materielle Kultur der Manchu verstrickte sich mit regionalen tributären Netzwerken der Han-Chinesen; Eisvogelfedern wurden zu einem unverzichtbaren Identitätsmerkmal der imperialen Manchu-Weiblichkeit.

Als Ersatz für Pigmente und Mineralfarben wie Türkis und Lapislazuli waren diese schimmernden, bläulichen Federn sehr beliebt. Eisvogelgefieder wurde als kostbares Gut geschätzt, war aber äußerst schwer zu sammeln. Der Transport umfasste transregionale und sogar transnationale Logistik- und Lieferketten. Zusammen mit anderen wertvollen Waren wie Pelz, grauem Bernstein, Horn, Pfauenfedern und Roter Koralle wurden Eisvogelfedern als "lokale Produkte" der fernen Welten betrachtet. Die Lieferung, der Vertrieb und die Nutzung waren von zentraler Bedeutung für Chinas Aufrechterhaltung seines Tribut-Systems.

Der Vogel konnte nicht gezüchtet werden, und er war so empfindlich, dass er in Käfighaltung meist starb. Im Inland gab es einige Rohfedern (aus Hainan, Guangxi, Sichuan und Yunnan), der Großteil wurde jedoch aus den südostasiatischen Vasallenstaaten Chinas importiert. Zu den wichtigsten Lieferanten Chinas zählten Bengalen, Chenla (Kambodscha), Luohu und Siam (Thailand), Jiaozhi und Chiem Thanh (Vietnam) und Trincomalee (Sri Lanka).

Trotz anderer illegaler Importe, die auf dem Markt erhältlich waren, wurden Eisvogelfedern hauptsächlich in höfischen Kreisen konsumiert und verbreitet. Durch diese Exklusivität wurden Verbindungen zur Han-chinesischen Königsklasse hergestellt. Die Herstellung von Eisvogelfeder-Inlays, genannt "punktieren mit Eisvogel-Blau", ist eine komplizierte Technik, die der Metallbearbeitung untergeordnet ist. Es erfordert eine umfangreiche Reinigung und Verarbeitung der Federn.

Da das Naturprodukt in der Qualität variiert, wird nur ein geringer Prozentsatz der gesammelten Federn als nützlich angesehen. Ein einzelner Vogel kann in der Regel kaum 20 Federn beitragen. Im Gegensatz zu den mehrwinkeligen Edelsteinen hat das Gefieder eine flache Oberfläche und wird mit Fisch- oder Knochenkleber aufgetragen. Eisvogelfedern wurden nicht nur als Luxusartikel, sondern auch als identitätsstiftendes Material betrachtet. Nomadenvölker nördlich der Großen Mauer hatten selten Zugang zu diesem Material, bis sich die Qing-Dynastie 1644 etablierte.

Sarah E. Fraser ist Professorin für chinesische Kunstgeschichte

Edle Frauen aus Mandschu trugen ihre Haare im rustikalen Baotou-Stil (wörtlich "gewickelter Kopf"), der einfach mit Süßwasserperlen geschmückt wurde. Diese Frisur wurde bald durch die opulente Kopfbedeckung "dianzi" ersetzt, die mit dem glänzenden Eisvogelblau punktiert waren. In den Qing-Workshops wurde die Produktion von Eisvogelfeder-Inlays spätestens im dritten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts hergestellt.

Historische Quellen, nicht-imperiale Illustrationen und vorhandenes Qing-Zubehör, legen nahe, dass Eisvogelfeder-Inlays ein wesentliches Element der imperialen Weiblichkeit von Qing waren. Dieses aus Goldblech gefertigte und mit geschnittenen Eisvogelfedern, Süßwasserperlen und Edelsteinen belegte Objekt aus dem Völkerkundemuseum Heidelberg ist der beste Beweis für das Aufkommen der Federn in der Qing-Materialkultur.

Die Autorin: Sarah E. Fraser ist Professorin für chinesische Kunstgeschichte am Zentrum für Ostasienwissenschaften und forscht u. a. über die buddhistische Malerei in Dunhuang, chinesische Fo-tografie des späten 19. Jh. sowie Malerei und Museen im China der Republik-Zeit.