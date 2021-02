Von Alexander R. Wenisch

01 Die Hand besteht aus 27 Knochen, womit beide Hände gemeinsam ein Viertel aller Knochen eines Menschen ausmachen. Jeder Finger besteht aus je drei freibeweglichen Knochen, der Daumen aus zwei. Die Hand wird von 33 Muskeln bewegt, die großteils im Unterarm liegen und durch Sehnen mit den Handknochen verbunden sind.

02 Der Daumen machte den Unterschied: Erst der Daumen (Pollex) ermöglicht dem Menschen durch seine Oppositionshaltung gegenüber den anderen Finger den sogenannten Pinzettengriff (und das beliebte Schnipsen).

03 Zählhilfe: Eine Besonderheit der Menschen besteht darin, dass sie ihre Hände und Finger als Zählhilfe einsetzen und dabei auch kommunizieren. Das Zehnersystem beruht zum Beispiel auf den zehn Fingern eines Menschen.

04 Griff und Gefühl: Eine robuste Sehnenplatte schützt Handfläche und Handteller vor Belastungsstress, wodurch der Mensch zum Beispiel auch einen festen Handschlag aushält. In der Handinnenfläche sorgen wiederum rund 17 000 Fühlkörperchen für ausreichend Sensibilität, wodurch Druck-, Bewegungs- und Vibrationsreize erkannt werden. Ergänzend befinden sich in jeder Fingerkuppe 700 Berührungs- und Druckrezeptoren.

05 Der Wert der Hände: Handspiel ist wertvoll – Pianisten können eine Police von bis zu 250 000 Euro abschließen, sollten ihre Hände Schaden erleiden und sie dadurch berufsunfähig werden. Die Hände von Torwart Manuel Neuer sollen wiederum drei Millionen Euro Wert sein, die Hände des Gitarristen der Rolling Stones, Keith Richards werden mit knapp 900 000 Euro taxiert.

06 Handtransplantationen sind ethisch umstritten, weil es sich anders als bei anderen Organtransplantationen nicht um eine lebenserhaltende Operation handelt. Der Empfänger muss lebenslang Immunsuppressiva (mit entsprechenden Nebenwirkungen) nehmen. Die erste längerfristig erfolgreiche Handtransplantation fand 1998 in Frankreich statt, der Empfänger, ein Neuseeländer, litt jedoch so sehr unter der Situation, dass ihm das gespendete Organ nach drei Jahren wieder abgenommen wurde.

07 Bis zu 150 Bakterien sammeln sich auf den Händen eines Menschen – und zwar ungleich verteilt. Linkshänder bieten den Mikroorganismen (nicht zu verwechseln mit Viren!) vermehrt in der Linken Heimat, Rechtshänder in der Rechten; wobei Frauen mehr Bakterien beherbergen als Männer – weshalb ist unklar. Die meisten Bakterien sind übrigens nicht schädlich, sondern schützen vielmehr. Und wer versucht, sie abzuwaschen oder durch Desinfektionsmittel zu zerstören, erreicht genau das Gegenteil: die Bakterien vermehren sich.

08 Die Vermessung der Finger ist erstaunlicherweise eine Wissenschaft. Trivial gesprochen kommt es darauf an, um wie viel der Ringfinger länger ist als der Zeigefinger (s. a. Interview) – daraus lässt sich dann z.B. landläufig eine besonders ausgeprägte Männlichkeit ableiten. Ernsthaft erforscht wird jedoch der Quotient, also das Verhältnis von Zeigefinger zu Ringfinger: Je kleiner dieser Quotient (also je länger der Ringfinger im Verhältnis zum Zeigefinger), desto stärker sollen bei Männern und Frauen maskulin veranlagt und testosterongesteuert sein, über ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen, Kraft, Ausdauer und Durchsetzungsvermögen verfügen. Umgekehrt sind in dieser Gruppe aber auch die Anlagen für Aggression, Autismus und Alkoholismus stärker verbreitet.

09 Selbst nachmessen ist zwar vermutlich völlig sinnfrei. Wer es aber dennoch genau wissen will, misst die Distanz zwischen Fingerkuppe und der Falte zu Beginn der Handfläche und teilt das Ergebnis des Zeigefingers durch das des Ringfingers. Bei einer Massenvermessung von 250 000 Probanden im Jahr 2005 kam heraus, dass ein Mann durchschnittlich einen Quotienten von 0,984 aufweist, eine Frau einen Quotienten von 0,994. Allerdings hatten alle Teilnehmer ihre Finger selbst gemessen.

10 Museum der Hand: Im bayerischen Städtchen Wolnzach, 30 Kilometer südlich von Ingolstadt, wurde selbiges vor 16 Jahren gegründet. Es widmet sich dem "Wunderwerk Hand" – von der Evolution über seltsame Rekorde (ein Finger zieht einen 13-Tonner in 10 Sekunden drei Meter weit) bis zu künstlichen Händen und der Hand in der Kunst. www.museum-der-hand.de; Tel: 084421654

Die Hände-Playlist

Playlist

"Hand In My Pocket" von Alanis Morissette: Tolles Rockstück, in dem sich die Kanadierin gegen Konformität wehrt.

"Sind so kleine Hände" von Bettina Wegener: Anleitung zur gewaltfreien Erziehung im 70er-Style.

"Hände zum Himmel" von Hansi Hinterseer: Nur original mit Guter-Laune-Gymnastik.

"We Shall Overcome" von Joan Baez: Pete Seeger gab dem Gospel aus dem Jahre 1901 erst seinen Titel und fügte 1949 die symbolträchtige Zeile hinzu: "We’ll walk hand in hand". Baez triumphierte damit.

"I Wanna Hold Your Hand" von den Beatles: Liebeslied mit simpler Botschaft bereitete den Fab Four den Weg in die USA.

"Put It There" von Paul McCartney: Der Ex-Beatle zitiert sich quasi selbst: "Give me your hand, I like to shake it."

"Hand Of Fate" von den Rolling Stones: Räuberpistole, in der der Protagonist den Ehemann seiner Geliebten erschießt; jetzt lastet die Hand des Schicksals schwer auf seinem Gewissen.

"Dancing With Our Hands Tied" von Taylor Swift: Tanzen ja, aber bloß nicht anfassen! Erst wenn das Licht ausgeht, werde ich dich heimlich küssen.

"I Wanna Shake Your Hand" von den Village People: Tanzbarer Mutmacher für schüchterne junge Männer.

"Anti Anti" von Bonaparte: Der Schweizer Perfomance-Künstler gegen das Establishment: "I shake your hand, then I’ll kick your balls!"

"Iron Hand" von den Dire Straits: Marc Knopfler erzählt in diesem irish-folk-artigen Stück von den Bergarbeiter-Streiks, die Maggie Thatcher 1984 brutal, mit eiserner Hand, niederprügeln ließ.

"Jupp" von Wolfgang Niedeckens BAP: Die melancholische Geschichte eines "Weltreisenden", dem an der rechten Hand der Dauen fehlt – Messerstecherei!

"Clap Hands" von Tom Waits: Ein Song wie ein morbider Kinder-Abzählreim, der von Liebe und Verrat erzählt.

"Raise Your Hands" von Bon Jovi: Fetter Stadionrock mit kraftvoller Botschaft: Wenn es dir gut geht, heb’ deine Hände!