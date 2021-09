Von Michael Ossenkopp

Südtirol. Kaum ein Körper wurde so intensiv untersucht wie seiner: Vor 30 Jahren, am 19. September 1991, wurde "Ötzi" auf 3210 Meter Höhe am Tisenjoch in Südtirol entdeckt – seither entlockten Wissenschaftler der berühmten Gletschermumie aus den Ötztaler Alpen zahlreiche Geheimnisse. Sie fanden Antworten auf viele, aber nicht alle Fragen.

Unter der Leitung von Konrad Spindler, Archäologieprofessor am Innsbrucker Institut für Ur- und Frühgeschichte, wurden die ersten Untersuchungen vorgenommen. Eine C14-Datierung – die Methode kann nach der Dauer des Zerfalls des radioaktiven Kohlenstoffisotops das Alter organischer Substanzen nachweisen – belegt, dass die Mumie etwa 5300 Jahre alt ist und aus der Jungsteinzeit (um 3300 v. Chr.) stammt. "Der Mann aus dem Eis", wie er offiziell heißt, gehört damit zu den ältesten Mumien weltweit.

Röntgenaufnahmen, Computertomografien, DNA- und Bluttests ergaben: Zum Zeitpunkt seines Todes war "Ötzi" etwa 46 Jahre alt – für damalige Verhältnisse ein Greis. Bei einer Größe von nur 1,60 Metern wog er ungefähr 50 Kilogramm, er hatte braune Augen, Blutgruppe 0, lange dunkle, wellige Haare, Karies und Parodontitis. Seine Lunge war schwarz, wohl wegen seines ständigen Aufenthalts in der Nähe von rauchendem Feuer. Drei Gallensteine deuten auf einen erhöhten Cholesterinspiegel. Er litt unter Stress und Borreliose, war laktoseintolerant und vermutlich Bartträger. Außerdem hatte er 61 blauschwarze Kohlenstaub-Tattoos. Man vermutet, dass dadurch (ähnlich wie bei der Akupunktur heute) Schmerzen gelindert werden sollten.

Daneben zeigten Wirbelsäule und Kniegelenke Verschleißerscheinungen, massive Verkalkungen der Hauptschlagader im Bauch und in den gehirnversorgenden Arterien lieferten Hinweise auf Stoffwechselstörungen. Der als Darmparasit bekannte Peitschenwurm sorgte für permanenten Durchfall. Erst vor fünf Jahren wies eine Forschergruppe das Bakterium "Helicobacter pylori", das Magengeschwüre und Magenkrebs verursachen kann, im Magen des Gletschermanns nach. Todesursache war dies jedoch nicht: "Ötzi" wurde letztlich von einem Pfeil tödlich getroffen.

"Die Methodik der Untersuchungen verbessert sich kontinuierlich, weshalb immer weiter geforscht wird", erklärt Albert Zink, Leiter des Eurac-Instituts in Bozen, das auf die Untersuchung der Mumie spezialisiert ist. Experten haben mittlerweile sogar bereits versucht, das Gesicht des Gletschermanns zu rekon-struieren.