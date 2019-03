Eyecatcher auf dem Autosalon: der giftgrüne Buggy von VW. Das Spaßmobil ohne Dach ist für den Gebrauch am Strand gedacht und soll schon in zwei Jahren in Serie gehen. Karmann könnte die Karosserie bauen, teilte VW-Designchef Klaus Bischoff auf dem Autosalon mit. Der Stromer mit 2 + 2 Sitzen beschleunigt bei 204 PS auf abgeriegelte 160 km/h. Die Reichweite soll bei 250 Kilometer liegen. Preis: noch offen. Fotos: ith/we

Von Klaus Welzel

Das schönste Auto auf dem Genfer Automobilsalon ist ein Stromer. Erstmals. Anton Piëch, Sohn des ehemaligen VW-Patriarchen Ferdinand Piëch, enthüllte am zweiten Pressetag das Model Mark Zero: Eine Mischung aus Porsche, Jaguar und Lotus (von hinten betrachtet). Eine in sich stimmige Karosserie, die fast gänzlich ohne Falten auskommt. Windschnittig. Elegant.

Schon in drei Jahren soll der etwas über 150 000 Euro teure Wagen vom Band rollen. Mit einer Reichweite von 500 Kilometern und einer Schnellladung binnen fünf Minuten (dann sind 80 Prozent der Batterie wieder aufgefüllt) erreicht der Mark Zero die 100er Marke in Kilometern pro Stunde in 3,2 Sekunden. Bei Tempo 250 wird abgeriegelt. Das wirklich Besondere aber ist die modulare Bauweise des Autos, das sowohl als E-Variante als auch als Benziner, Wasserstoff- oder Hybrid-Fahrzeug ausgeliefert werden kann. Eine Weltsensation.

Sensationell ist aber auch das Leergewicht von nur 1,8 Tonnen. Und da trifft sich der Mark Zero mit vielen anderen Stromern auf dem Messegelände. Wenn schwere Motoren, Getriebe und Auspuff fehlen, werden die Autos nämlich nicht nur leichter, sondern auch interessanter. Viele Designer nutzen die neue gestalterische Freiheit – wenngleich die meisten E-Autos immer noch aussehen wie Autos.

Das ist bei Audi der Fall. Die Ingolstädter rollen in diesem Jahr voll auf der E-tron-Welle, bieten neben dem etwas konventionell wirkenden Q4 einen schicken Roadster, der ungefähr zeitgleich mit dem Mark Zero ausgeliefert werden soll. Der Freizeit-Renner hat alles, was ein supereleganter Sportwagen braucht, folglich würde James Bond diesen E-tron vermutlich ohne Zögern gegen seinen Aston Martin tauschen.

Ein Blick auf den Genfer Autosalon



















Obwohl?! Die Briten präsentieren – noch ohne Preisvorstellungen und technische Daten – ihre Studie Lagonda Vision Concept, die innen über die Anmutung eines Luxusraumschiffes verfügt. Von außen sieht der SUV (!) ein bisschen aus, wie eine Mischung aus einem Leichenwagen und einem Wasserfahrzeug. Bond hat damit ja bereits Erfahrung.

Weiter zu BMW. Die Münchner rückten ja zu Messebeginn näher an die Konkurrenz aus Sindelfingen heran. Und die gemeinsame Digitaloffensive wird auch in Genf per Animationsvideo offensiv beworben. Gleich vier Plug-in-Hybride unterstreichen das neue Zeitalter. Plug-in-Hybride sind konventionelle Motoren, die mit meist zwei Elektromotoren ergänzt werden.

Dank neuer Batterietechnik ist es jetzt gelungen die e-Reichweite von 40 auf deutlich über 50 Kilometer zu erhöhen. Und just ab diesem Wert gibt es für Dienstwagenbesitzer auch einen halben Prozentpunkt an Steuern geschenkt. Wer seinen Dienstwagen nämlich privat nutzt, muss einen Prozentpunkt des Neuwagenpreises pro Monat versteuern. Bei reinen Stromern und eben Plug-in-Hybriden, die die 50-Kilometer-Grenze knacken, ist es die Hälfte. BMW dürfte sich durch seine Modelloffensive jetzt einen handfesten Vorteil im Dienstwagengeschäft sichern. Die Konkurrenz von Daimler und Audi liegt hier noch deutlich zurück.

Und noch eine Attacke made in Bavaria: Der Peis. Bisher gelten Elektrofahrzeuge als sehr teuer. BMW will aber die Preise für Neuentwicklungen bei Plug-in-Hybriden zwischen denen eines Benziners und eines Diesels ansiedeln. Da zeichnet sich ein Siegeszug ab.

Auch Volvo verbucht bei seiner Elektromarke Polestar bereits nach wenigen Tagen über 1000 Vorbestellungen für das Modell 2. Bei einem Preis von 39 900 Euro (400 PS, Reichweite: 500 Kilometer) ist das auch wenig verwunderlich. E-Mobilität wird bezahlbar.

Und doch gibt es Zweifler. Wolfgang Porsche, Sprecher der VW-Eigentümerfamilien, präsentierte in Genf den Porsche Taycan. 600 PS, eine Reichweite von 400 bis 500 Kilometern. 20 000 Vorbestellungen bei einem Preis, der zwischen 75 000 und knapp 100 000 Euro liegen soll – für einen Porsche fast günstig. Doch der Ökonom mahnt: „Ich bin nicht sicher, ob Elektrifizierung das letzte Wort ist.“

Vielleicht nicht das letzte, aber das Wort der Stunde. Ein Besuch auf dem Autosalon, der an diesem Sonntag zu Ende geht, zeigt, dass das E-Zeitalter jetzt endgültig eingeläutet wird. Natürlich bleiben die Fragen nach der Batterieproduktion, der Haltbarkeit selbiger. Auch sind die Ladezeiten nach wie vor zu lang. Aber deutliche Fortschritte gibt es eben beim Preis – und beim Design. Willkommen in der neuen Leichtigkeit.