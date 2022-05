Von Steffen Rüth

Herr Anders, Sie hatten schon eine Kochsendung, haben ein Kochbuch veröffentlicht. Jetzt haben Sie mit dem "Anders Grauburgunder" einen eigenen Wein herausgebracht. Setzt das Ihrem kulinarischen Wirken die Krone auf?

Thomas Anders: Ja, das kann man sagen (lacht). Ich bin ein Genussmensch durch und durch. Neben der Musik ist der Genuss an sich meine große Leidenschaft. Viele, gerade auch in Deutschland, haben Angst zu zeigen, dass sie Genießer sind. Aber ich finde es in keiner Weise verwerflich, wenn man es sich gutgehen lässt und den Genuss auch auslebt und zelebriert. Ich jedenfalls bin dankbar für die wundervollen Momente des Lebens, für Freude, Genusskultur und Spaß.

Ist das die Botschaft Ihres gesamten Schaffens?

Das wäre mir ein bisschen zu oberflächlich, aber der tiefere Sinn unseresMenschseins liegt für mich tatsächlich darin, dass wir glücklich sein möchten. Und die Entscheidung für das Glück halten wir in großen Teilen selbst in der Hand. Wenn ich dem Glück im Wege stehe, es nicht sehe, wie soll es dann zu mir kommen? Ein Glas Wein, leckeres Essen, tolle Gespräche, das alles kann Glücksgefühle auslösen. Oder kurz gesagt: Gebt dem Glück eine Chance!

War Ihnen das Glück immer treu?

Es wäre Blödsinn zu behaupten, dass ich nur glückliche Zeiten hatte. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Ich versuche allerdings, auch in nicht so schönen Phasen meine positive Lebenseinstellung nicht zu verlieren. Aus dieser Zuversicht schöpfe ich Kraft.

Worauf kommt es an in so einer langen Karriere?

Glücklich zu sein. Übrigens vollkommen egal, in welchem Beruf. Es gibt doch nichts Schlimmeres als irgendwann die Augen zuzumachen und sich zu fragen "War ich in meinem Leben wirklich glücklich?".

Hatten Sie je Momente, in denen Sie dachten "Macht euer Zeug doch alleine"?

Immer, wenn ein Album gefloppt ist, habe ich mich gefragt, warum ich mir diesen Mist überhaupt antue (lacht). Doch je älter ich werde, desto entspannter werde ich auch. Die härteste Zeit war nach dem ersten Mal Modern Talking, Anfang der Neunziger-Jahre. Ich lebte in Los Angeles und machte englischsprachigen Pop, der top produziert war, aber der einfach nicht ankam. Das war frustrierend, aber das war halt nicht meine Zeit. Also nahm ich mir eine Auszeit und kam mit der zweiten Runde von Modern Talking zurück.

Eine dritte Runde Modern Talking muss es aber nicht geben, oder?

Nein. Die Geschichte von Modern Talking ist auserzählt, da gibt es keine Diskussion. Dann doch lieber noch ein Gläschen Wein (schenkt ein).

Dafür hatten Sie mit Ihrem neuen musikalischen Partner Florian Silbereisen vor kurzem wieder ein Nummer-eins-Album.

Genau, und das heißt: Mit dem Anders muss man immer rechnen, und wer ihn abschreibt, der ist selber schuld (lacht). Ich arbeite extrem viel, aber es ist immer auch ein Quäntchen Glück dabei. Dass es mit Florian so gut funktionierte, konnte man nicht vorhersehen. Die Menschen haben es einfach so gewollt.

Wie nah stehen Sie sich?

Wir schätzen uns sehr und lernen uns immer besser kennen. Jeder von uns hat allerdings sehr viel zu tun, daher können wir nicht einmal die Woche zusammen essen gehen.

Silbereisen ist Dieter Bohlens Nachfolger bei DSDS, auch Sie saßen neulich gastweise in einer der Shows. Bahnt sich da mehr an?

Florian und seine Jury-Kollegen haben einen anderen Ton in dieses Format gebracht, eine andere Sprache. Mich reizt die Arbeit mit Talenten, und mir liegt die Sendung jetzt tausendmal näher als früher, als es eher ein Musik-Comedy-Format war.

Jetzt gehen Sie mit Silbereisen und dem Schlagerfest XXL auf Tournee. Wissen Sie nach der langen Coronapause noch, wie das geht?

Das will ich doch hoffen! Man kann mich nachts um 2 Uhr wecken, und ich könnte sofort auftreten. Gar kein Problem. Und ich freue mich unheimlich darauf, mit dieser großen Familie 26 Shows zu spielen und über einen Monat lang unterwegs zu sein. Das wird eine richtig schöne Klassenfahrt.

Wie lange wollen Sie noch auf der Bühne stehen?

Mit 70 sicherlich, mit 80 hoffentlich (lacht). Aber man muss wirklich nicht für alles schon einen Plan haben.

Florian Silbereisen präsentiert am Montag, 9. Mai, um 19.30 Uhr in der SAP-Arena in Mannheim "Das große Schlagerfest XXL". Als Gäste dabei: Marianne Rosenberg, Matthias Reim,

Thomas Anders, Oli.P, Ross Antony, Jürgen Drews, Ramon Roselly,

Christin Stark, die Deutschrocker Brenner und die Breakdancer der Dancefloor Destruction Crew.

Info: Karten von 69,50 bis 104,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.