Von Stefan Kern

Das Versprechen ist immer das gleiche. Mit neuer Technik wird das Leben einfacher, sicherer und besser. Natürlich: Technik hat das Leben vieler Menschen tatsächlich von zahlreichen Mühen befreite. Doch zugleich ist die Technikgeschichte auch eine Erzählung der andauernden Ernüchterung, wenn nicht gar Enttäuschung. Von der Titanic über die Atomenergie bis zur Gentechnologie – noch nie gelang es, die anfänglich großen Versprechen zu halten, ohne auch negative Folgen auszulösen.

Und nun die Digitalisierung. Klar gibt es Kritik zu Datenschutz, Online-Süchten, Energieverbrauch und zunehmender Monopolwirtschaft. Doch angesichts der Nutzerakzeptanz ist das Internet nach wie vor ein Land der Verheißung. Gerade im Bildungsbereich gilt die Digitalisierung als „das ganz große Ding“, so schon der frühere Apple-Chef Steve Jobs. Am Horizont steht die Hoffnung auf ein müheloses Lernen. Eine Sicht, die die Bundesregierung mit ihrem fünf Milliarden Euro schweren Digitalpakt eindrücklich zu teilen scheint. Doch wenn man genau hinsieht, sind in diesem Bild erste Risse zu erkennen, die eine baldige Ernüchterung erwarten lassen. Noch steht in Deutschland die Digitalisierung als fundamentaler Faktor für erfolgreiche Bildung wie ein unumstößlicher Fels in der Brandung. Doch die Erosion arbeitet an diesem Felsen. Und es zeichnet sich ab, dass die Digitalisierung des Klassenraums, das Lernen zwar verändert aber nicht revolutioniert. Und falsch eingesetzt schadet sie den Schülern sogar.

Haben das gerade jene Eltern längst erkannt, die mit der Digitalisierung gutes Geld verdienen? Da gab es vor einer Weile eine kleine Meldung, die in Europa kaum registriert wurde. In Kalifornien, und hier vor allem im Silicon Valley, boomen seit einiger Zeit die Waldorfschulen. Wie bitte? Eine vor über 100 Jahren in Deutschland entwickelte Schulform gilt in der Heimat der digitalen Revolution als richtungweisender Schritt in eine gelingende Zukunft? Irritierend ist das vor allem, weil in der Waldorfpädagogik in den USA alles, was auch nur nach IT aussieht, bis in die Oberstufe verboten ist. Dass laut einer kalifornischen Erhebung 75 Prozent der Eltern in der IT-Branche tätig sind, steigert diese Verwunderung und sollte, so der Physiker Harald Lesch, „mindestens zu denken geben“. Sind die IT-affinen Eltern zur Überzeugung gelangt, dass ihre Kinder mit Smartphones, Tablets & Co. die Welt nicht so gut wortwörtlich begreifen, wie durch eine auf alle Sinne fokussierte Pädagogik?

Schüler einer 7. Klasse lernen mit iPads im Matheunterricht. Foto: dpa

Ganz falsch ist diese Einschätzung nicht. Wobei Wissenschaftler klar darauf verweisen, dass es noch viel Forschungsbedarf gebe. Es ist gerade einmal ein halbes Jahrhundert her, dass im Oktober 1969 über das militärische Arpa-Netz erstmals eine elektronische Nachricht verschickt wurde. Wie sehr diese Technik nun unser Gehirn beeinflusst, ist angesichts der kurzen Zeit noch gar nicht klar. „Wir wissen relativ wenig darüber, wie digitale Medien unser Gehirn verändern“, sagt Nicole Wetzel. Aber dass sie unsere Art zu denken verändern, daran zweifelt die Professorin im Labor für Neurobiologie am Leibniz-Institut in Magdeburg nicht. Denn: „Das Gehirn ist ein sehr empfindliches und hochgradig wandelbares Organ, das sehr schnell auf äußere Einflüsse reagiert und seine Vernetzung ändert.“

In den USA kursieren Studienergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen Bildschirmzeit und Bildungserfolg nahelegen. Einfache Faustformel: Je früher und je mehr Zeit ein Kind vor dem Bildschirm verbringt, desto schwächer sind seine Lernerfolge in der Schule. Problematisch sei die Digitalisierung vor allem für das magische Lern-Dreieck aus Aufmerksamkeit, Konzentrations- und Merkfähigkeit. Und zumindest für Kinder bis sechs Jahren scheinen die Ergebnisse valide zu sein. Mit jeder Stunde vor dem Bildschirm steigt bei Vorschulkindern die Gefahr von Konzentrationsschwierigkeiten.

Um das zu verstehen, ist es hilfreich, sich das Gehirn wie eine Art Straßennetz vorzustellen. Zu Beginn, so Wetzel, seien beim Kind viele schmale Trampelpfade angelegt. Die Strecken, die das Kind dann öfter nutzt, werden ausgebaut, die weniger genutzten Wege verkümmern. Und genau hier lauert in der digitalen Welt für Kinder die Gefahr. Im Unterschied zur realen Welt ist das simulierte Erleben im Netz eindimensional. Analoge Sinneseindrücke, die zum Beispiel beim Spielen draußen ganz automatisch auf die Kinder einströmen – Wind und Sonne auf der Haut, Außer-Puste-Sein beim Rennen, der Schmerz eines aufgeschürften Knies – sind am Tablet nicht vorhanden. Was mit dazu führt, dass Regionen im Gehirn nicht stimuliert werden, unterentwickelt blieben. Obwohl so viele digitale Reize auf das Kind einströmen, bleibt das Hirn unter seinen Möglichkeiten. Die ungenutzten Pfade verkümmern. Die Regel ist dabei ganz einfach: Je mehr ein Kind im Alltag mit allen fünf Sinnen gefordert wird, desto besser entwickelt sich sein Gehirn. Das Gute dabei ist aber, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Gehirne sind höchst wandelbar, sie ändern sich laufend. Experten sprechen von Plastizität – und das macht gerade bei Kindern Hoffnung.

Experimente mit Vorschulkindern zeigen, dass die Werte für das magische Lern-Dreieck bei einer ganzheitlichen Stimulation aller Sinne deutlich verbessert werden können. Wichtig ist dabei vor allem die Bewegung. Eigentlich ist sie das Wichtigste. Auf den Satz, für die Ausbildung des Gehirns ist Bewegung von grundlegender Bedeutung, stößt man in der Neurologenwelt ständig. Im Umkehrschluss heißt dies: Das überwiegend sitzende digitale Lernen ist wenig effektiv.

Ein Schüler einer zehnten Klasse arbeitet mit einem Tablet. ‎Wie bereiten die Schulen die Kinder auf die Arbeitswelt von morgen vor? Foto: dpa

Aber die digitale Welt gleicht dieses Defizit mit einem anderen Mechanismus aus. Sie koppelt sich mit dem „Glückszentrum“ in unserem Hirn. Die digitalen Geräte punkten mit ständigem Feedback und jeder noch so kleine Schritt wird mit Lob quittiert. Würden Eltern ihre Kinder ähnlich kleinschrittig loben, wäre die Diagnose einer verhätschelten Generation schnell gestellt. Macht das digitale Dauerlob nun aber süchtig? Das würde vielleicht zu weit führen. Aber gerade kleinere Kinder können sich diesen starken Reizen kaum entziehen und entwickeln, darauf deuten erste Studien hin, durchaus eine Art Abhängigkeit. Experimente haben gezeigt, dass schnelle und andauernde Belohnung bei Vorschulkindern die Entwicklung der Selbstkontrolle stört und das kreative Denken behindert. Letzteres sei eine besondere Gefahr, da die digitale Welt in festen Programmierstrukturen gefangen und Flexibilität über den Programmcode hinaus unmöglich ist. Trotz allem gilt auch hier das Wetzel’sche Dogma, dass noch viel geforscht werden muss, um Klarheit zu erlangen.

Sicher scheint dagegen, dass von der Digitalisierung kein linearer Weg zum Lernerfolg führt. Nur weil in Schulen nun mit Tablets und Whiteboards gearbeitet wird, heißt das nicht, dass Matheformeln, biologische Zusammenhänge oder Rechtschreibung bei den Schülern sitzen. Der letzte Pisa-Bericht 2015 erkannte jedenfalls keinen Zusammenhang zwischen Lernerfolg und IT-Ausstattung. Singapur, Sieger der internationalen Lernstudie, wies damals 0,97 Computer pro Kind auf. Österreich verzeichnete hier eine Quote von 1,10 Computern pro Kind und die USA gar von 1,22. Beim Pisa-Ranking brachte das den beiden Ländern jedoch nur die Plätze 27 und 31 ein. Deutschland mit gerade einmal 0,55 Computern pro Kind schaffte es im Pisa-Ranking immerhin auf Platz 13 (siehe Grafik).

Die IT-Ausstattung, so folgerten die Autoren der Pisa-Studie unmissverständlich, weise nicht den Weg zum Bildungserfolg. Ob die digitale Zeit der Kreidezeit im Klassenraum überlegen ist, steht so jedenfalls längst noch nicht fest. Vielmehr scheint sich einmal mehr das Studienergebnis des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie (Visible Learning, 2009) zu bestätigen. Das einzig wirklich Wichtige im Klassenraum ist: der Lehrer. Guter Unterricht ist sein Kerngeschäft – bei dem er analoge und digitale Angebote klug kombinieren muss.

Seit beinah 20 Jahren untersuchen Forscher, wie Schüler Inhalte aufnehmen und inwiefern der Gebrauch von digitalen Medien das Leseverhalten ändert. Es zeigt sich, dass wir Bücher (auch E-Reader) relativ gleichförmig lesen – die Augen bewegen sich von links nach rechts und springen dann in die nächste Zeile. Beim Lesen auf Webseiten wird ein Text meist nur gescannt. Das heißt, es werden Titel, Absatzanfänge und einzelne Worte gelesen. Dann blinkt eine Werbung rechts und lenkt ab oder ein Filmchen fordert auf, den Text abzubrechen. Die Aufzeichnung der Augenbewegung ergab hier die Form eines „F“. Das Buch eignet sich damit eher zum Erfassen (und Verstehen) von komplexeren Zusammenhängen, das Netz ist gut für den schnellen Überblick. Beides ist wichtig und dementsprechend sollte beides auch gelehrt werden. Nur müssen die Vorteile beider Systeme auch in einer „digitalen Schule“ gezielt genutzt werden.

Am Ende gilt der Satz, „das Internet ist für uns alle Neuland“, von Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Jahr 2013. Damals wurde sie dafür gerade von der jungen, netz-affinen Republik ausgelacht. Angesichts neuester Forschungen im Bereich Hirnentwicklung und Digitalisierung dürfte ihr Satz so falsch aber nicht sein. Im Gegenteil. Es könnte sich lohnen, etwas langsamer zu machen, dieses „neue Land“ erst genauer kennenzulernen und darüber nachzudenken, was man genau hier wie will, was wirklich notwendig ist, bevor man die Schulen für die Tech-Konzerne öffnet.

Denn die großen IT-Unternehmen stehen mit eigenen Konzepten längst in den Startlöchern. Apple, Microsoft & Co. sponsern bereits Bildungsprojekte und Geräte. Google hat ein eigenes Lernsystem namens „Google Classroom“ entwickelt. Ihr Ziel dürfte aber eher die frühe Markenbindung für den späteren Geschäftserfolg sein und weniger das Humboldt’sche Bildungsideal der freien und vor allem unabhängigen Allgemeinbildung.

ECHT STAR: DAS MENSCHLICHE GEHIRN IN ZAHLEN

Das menschliche Gehirn hat schätzungsweise 100 Milliarden Nervenzellen. Damit sind wir allerdings nicht Spitzenreiter im Tierreich. Größere Tiere wie Wale oder Elefanten haben zwei- bis dreimal so viele Neuronen.

Ein einziger Kubikmillimeter Großhirnrinde beinhaltet etwa 90 000 Nervenzellen und über 4000 Meter Nervenbahnen.

Die Gesamtlänge aller Nervenbahnen unseres Gehirns beträgt 5,8 Millionen Kilometer. Das entspricht 145 Erdumrundungen.

Das Gehirn schafft etwa 1013 analoge Rechenoperationen pro Sekunde – und braucht dafür 15 bis 20 Watt Leistung – so viel wie eine Glühbirne. Der Supercomputer BlueGene/L von IBM schafft 3,6 mal 1014 Operationen pro Sekunde (mit doppelter Genauigkeit) und braucht dafür etwa 1,2 Megawatt.

Die Nervenzellen in der Großhirnrinde sind besonders intensiv verdrahtet. Jede Zelle verfügt dort über etwa 20 000 Synapsen, durch die sie mit anderen Neuronen verknüpft ist.

Unser Gehirn ist ein Supercomputer mit einer unvorstellbaren Speicherkapazität: Anzahl der Elementarteilchen im Universum: 10 hoch 79. Anzahl der Wahrnehmungs- und Bedeutungsinhalte, die das menschliche Gehirn speichern kann: 10 hoch 150.

Nervenzellen verbrauchen extrem viel Energie. Nur zwei Prozent unseres Körpergewichts entfallen auf das Gehirn. 20 Prozent beträgt sein Anteil an unserem Sauerstoffverbrauch. Bei Kindern ist der Verbrauch noch höher.

Die Behauptung, wir würden nur zehn Prozent unseres Gehirns nutzen, ist Unsinn. Es gibt nicht den geringsten Beleg, dass an diesem Gerücht etwas wahr sein könnte. Unser Gehirn ist aber ständig damit beschäftigt, die vielen, vielen Sinneseindrücke, die unser Körper empfängt, in wichtig und unwichtig zu sortieren.

Das Gehirn wird pro Minute von etwa 800 Millilitern Blut durchströmt – gleich, ob in Schlaf- und Wachphasen.

Das Gehirn eines Menschen wiegt durchschnittlich 1,35 Kilogramm. Männergehirne sind im Schnitt schwerer, die von Frauen dagegen dichter gepackt.