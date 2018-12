Von Kathrin Hoth und Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Alle hassen es. Dennoch verbringt jeder in Deutschland - rein statistisch - zwei Wochen seines Lebens wartend vor einer roten Ampel. Die "Wechsellichtzeichenanlage", wie sie im Behörden-Deutsch heißt, steuert weltweit das Leben von Milliarden Menschen, ist ein Stück Hightech mit drei Lichtern und längst auch Symbol für den Nährwert von Lebensmitteln oder politische Koalitionen. Der Ampel kann man nicht entgehen: Sie ist das mächtigste Licht der Welt. Vor 150 Jahren, am 9. Dezember 1868, zeigte die erste Ampel rot. Und damit ist die Lichtanlage spannenderweise sogar älter als das Auto.

John Peake Knight. Der Erfinder der Ampel. Foto: rnz​

London Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Metropole droht der totale Verkehrsinfarkt. Mehr als drei Millionen Menschen leben in der rasant wachsenden Kapitale des British Empire. Täglich verursachen Fuhrwerke, Pferdeomnibusse, Droschken und Fußgänger ein halsbrecherisches Chaos auf den Themsebrücken und in den engen Straßen. Schwere Unfälle sind an der Tagesordnung; allein 1866 registriert die Polizei 1102 Verkehrstote und 1334 Verletzte in der Londoner City.

Great George Street Ecke Bridge Street ist der gefährlichste Ort der Stadt. Die Kreuzung liegt am Parliament Square, wo sich der Verkehr von der Westminster Bridge in Richtung Big Ben ergießt. Die Regierungspolitiker begeben sich hier beim Überqueren der Straße regelmäßig in Lebensgefahr, weshalb John Peake Knight Abhilfe versprach.

Die grüne Plakette in Westminster, dort wo die erste Ampel von Erfinder John Peake Knight am 9. Dezember 1868 errichtet wurde. Foto: dpa​

Die Idee des Eisenbahn-Ingenieurs: Signale aus dem Schienenverkehr könnten auch auf die Straße übertragen werden. Seine Ampel ahmt einen Polizisten nach, der den Verkehrsteilnehmern mit seinen Armen Zeichen gibt. Nur hat Knights Vorrichtung drei davon: Zeigen sie nach oben, müssen Reiter und Kutschen anhalten, zeigen sie nach unten,ist die Fahrt frei. Nachts leuchtet zusätzlich eine Laterne, in den heute noch gebräuchlichen Farben Rot oder Grün.

Etwa acht Meter hoch soll sie gewesen sein, die erste Ampel der Welt, gusseisern und gasbetrieben. Ein Polizist musste sie per Hand bedienen. Zeitungen priesen die Neuerung als "hübsch", andere nannten sie "elegant". Mit 10.000 Flugblättern instruierte der Polizeipräsident die Londoner über die Bedeutung des "Street Crossing Signal". Während Fußgänger die sichere Querung der Straße zu schätzen lernen, ist ein Teil der Verkehrsteilnehmer unzufrieden. Ein Kutschfahrer beschwert sich, dass die Ampel "bloß eine weitere Erfindung ist, um uns arme Taxifahrer fertigzumachen".

Zudem ist die Anlage nicht sicher. Mehrmals explodiert in den ersten Wochen nach Inbetriebnahme die Gaslaterne, berichtet die "Times". Im Januar 1869 ereignet sich ein schwerer Unfall. Als der diensthabende Polizist das Gas abdreht, kommt es erneut zur Explosion; eine Stichflamme verbrennt dem Bobby das Gesicht. Andere Quellen sagen sogar, er sei gestorben.

Sprachlich leitet sich die Ampel ab vom Lateinischen (und Althochdeutschen) ampulla, eine Bezeichnung für ein kolbenförmiges Gefäß mit zwei Henkeln, gefüllt mit Öl oder anderen Flüssigkeiten. Im Mittelalter diente die ampulla – von der Decke herabhängend – als Ewiges Licht in der Kirche (siehe rechts). Ab dem 14. Jahrhundert wurde als ampulla auch die Lichtquelle im Hause bezeichnet, ab dem 16. Jahrhundert verbreitete sich der Name Lampe. Zeigt eine Ampel rot, sollte man sich schon daran halten. Ansonsten kann es teuer und ärgerlich werden. Wer mit dem Auto ein Rotlicht missachtet und geblitzt wird, zahlt 90 Euro und bekommt einen Punkt. War die Ampel schon länger als eine Sekunde rot, kostet der „Spaß" 200 Euro, 2 Punkte und der Führerschein ist 1 Monat weg. Wer mit dem Rad noch schnell über eine rote Ampel fährt, zahlt 60 Euro Strafe. Bei Gefährdung anderer und wenn die Ampel schon länger als eine Sekunde rot war, werden 100 Euro fällig. Einen Punkt in Flensburg gibt es obendrauf – selbst wenn man gar keinen Führerschein besitzt. Wer als Fußgänger bei Rot geht, der zahlt 5 Euro. Wenn dadurch ein Unfall passiert, kostet das 10 Euro Strafe. (lex)

Trotz des Unglücks blieb Knights Ampel bis 1872 in Betrieb. Dann verschwand die Signalleuchte und Londons Straßen waren für rund 50 Jahre wieder ampelfrei. Heute weist am Parliament Square nur eine grüne Plakette auf den Erfinder der Ampel hin.

Nach dem spektakulären Misserfolg in London dauerte es 46 Jahre, bis die Ampel ihren weltweiten Siegeszug antrat. Grund: Die Anlagen wurden nun nicht mehr mit Gas, sondern elektrisch betrieben. Die erste dieser neuen Ampeln wird im August 1914 im amerikanischen Cleveland errichtet. Acht rote und grüne Lampen signalisieren dort Fußgängern und Autofahrern abwechselnd "Stopp" und "Go". Gelb gibt es noch nicht, deshalb kündigt eine Glocke den Farbwechsel an - ein Konzept, das bald vom lärmenden Verkehr überholt wird.

Zehn Jahre später bricht auch in Deutschland das Ampel-Zeitalter an. Auf dem Potsdamer Platz in Berlin, damals Europas verkehrsreichster Ort, ist das Getümmel kaum noch zu bändigen. Auf einem Hochstand mitten im Gewühl platziert, muss sich ein Schutzmann mit einer Trompete Gehör verschaffen. 1924 wird der von den Berlinern zum "Posaunenengel" beförderte Beamte von einem drei Meter hohen, quadratischen Ampelturm abgelöst. "Es gab aber Probleme mit der Einsehbarkeit", berichtet Frank Steinbeck vom Deutschen Technikmuseum Berlin. "Der Potsdamer Platz wurde rasch aufgerüstet." Heute erinnert ein Replikat an den ersten "Leuchtturm vom Potsdamer Platz".

Die historische Straßenszene aus den 1930er Jahren zeigt den Ampelturm mit Kabine auf dem Potsdamer Platz, dem damals verkehrsreichsten Platz Europas. Dort saß ein Polizist und steuerte das Signal per Hand. Der Turm gilt als erste Ampel Deutschlands. Foto: Historisches Archiv/Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin/dpa

Die erste zentral gesteuerte Lichtsignalanlage stürzte Berlin dann zwei Jahre später in ein unglaubliches Verkehrschaos, da alle Ampeln gleichzeitig umsprangen. Erst die Schaltung einer "grünen Welle" schaffte Abhilfe. Viel später, in den 1980er Jahren, kamen die Induktionsstreifen dazu, um den Bedarf zu ermitteln und unnötige Haltezeiten einzudämmen.

"In Deutschland hat die Ampel ihren Siegeszug erst nach dem Zweiten Weltkrieg angetreten", berichtet der Historiker Christopher Kopper von der Uni Bielefeld. Vorher habe es einfach nicht so viel Verkehr gegeben. "Im Landkreis Lüchow-Dannenberg gab es bis 1982 keine einzige Ampel. Man hat schließlich doch eine gebaut - auf Druck der Aufsichtsbehörde, die meinte, für die Führerschein-Anwärter müsse es eine Ampel geben."

In Heidelberg war man, was Ampeln betrifft, etwas fortschrittlicher. Die erste ihrer Art stand vermutlich spätestens ab 1955 auf dem Bahnhofsvorplatz. Zumindest sind das die frühesten Bilder im Archiv der Stadt, auf denen die neuartigen Signalanlagen zu sehen sind. Es ist gut möglich, meint eine Sprecherin der Stadt, dass die Ampel im Zuge des Bahnhofsneubaus aufgestellt wurde.

Zuvor wurde der Verkehr meist mit Schildern geregelt. Erst in den 1950er Jahren waren an den Verkehrsknotenpunkten Heidelbergs wie dem Bismarckplatz oder im Bereich des Kopfbahnhofs (heute Adenauerplatz) Polizisten im Einsatz, die die zunehmenden Autoströme per Handzeichen dirigierten.

Die älteste Ampel Heidelbergs, die heute noch in Betrieb ist, steht übrigens in Kirchheim: Es ist die Fußgängerampel an der Kreuzung Pleikartsförster Straße/Schwarzwaldstraße. Sie ging am 18. April 1973 in Betrieb.

Längst sind Signalanlagen aus dem Verkehrsalltag in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Hierzulande soll es sogar die höchste Ampeldichte der Welt geben. In den Nachbarländern sah man schon bald den Kreisverkehr als die bessere Lösung an: "Was Verflüssigung des Verkehrs und Unfallrisiko angeht, ist der Kreisel überlegen", sagt Forscher Kopper. In den Innenstädten mit wenig Platz und vielen Fußgängern bewährt sich dagegen nach wie vor die Ampel.

Erst in den 1990er Jahren habe die Aufrüstung Ampel-Deutschlands nachgelassen, berichtet Steinbeck. "Ab da hat man vermehrt auf den Kreisverkehr zurückgegriffen."

Inzwischen werden die "Pförtnerampel", die den Zufluss von Fahrzeugen auf überlastete Straßen begrenzt, und gerade in Städten die "rote Welle" genutzt, um den Autoverkehr zu vergrämen oder zu dosieren. In einigen Innenstädten räumen Ampeln Bussen und Bahnen Vorrang ein.

Aber sind die Tage der Ampel gezählt, wenn das autonome Fahren kommt und die Autos direkt miteinander kommunizieren? Wegen der Fußgänger und Radfahrer werde es weiter Ampeln geben, sind sich die Experten der Bundesanstalt für Straßenwesen sicher. "Die Ampel wird niemals überflüssig", sagt Leo Birkner, Siemens-Produktmanager für urbane Verkehrssysteme.

Duisburg: Eine grüne Fußgängerampel zeigt einen Bergmann mit Helm auf dem Kopf und einer Lampe in der Hand. Er soll an die Geschichte des Bergbaus erinnern. Foto: dpa



Allerdings gibt es inzwischen Versuche, die Ampelsignale auch digital direkt an die Verkehrsteilnehmer zu übermitteln. So könnten Autofahrer schon bald auf einem digitalen Endgerät sehen, ob sie sich an der nächsten Kreuzung auf Rot oder Grün einstellen müssen. Auf diese Weise könnte auch die Kommunikation mit autonomen Fahrzeugen funktionieren.

Inzwischen allerdings beschäftigen die Ampelmännchen die Menschen scheinbar mehr als die Ampeln selbst. In Duisburg verrichtet seit kurzem ein Bergmann mit Laterne seinen Dienst als Ampelmännchen. Nach der Schließung der letzten Kohlezechen sollen die Kumpel wenigstens so in Erinnerung bleiben.