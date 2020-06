Der Zauberwürfel ist natürlich längst auch ein Objekt der Popkultur. In der Comic-Serie "Die Simpsons" kommt er mehrfach vor. Zwei Beispiele, die für die Simpsons nicht glücklich verlaufen: In der Folge "Der Ernstfall" versucht sich Homer, vor der bevorstehenden Kernschmelze an die Einweisung in sein Schaltpult im Atomkraftwerk zu erinnern. Doch damals hat er

Der Zauberwürfel ist natürlich längst auch ein Objekt der Popkultur. In der Comic-Serie "Die Simpsons" kommt er mehrfach vor. Zwei Beispiele, die für die Simpsons nicht glücklich verlaufen: In der Folge "Der Ernstfall" versucht sich Homer, vor der bevorstehenden Kernschmelze an die Einweisung in sein Schaltpult im Atomkraftwerk zu erinnern. Doch damals hat er sich, anstatt zuzuhören, mit dem Zauberwürfel beschäftigt. In der Episode "Der total verrückte Ned" hält sich die Familie während eines Hurrikans im Keller auf. Marge holt den Zauberwürfel heraus, um sich die Zeit zu vertreiben. Dabei gerät die ganze Familie in einen Streit, sodass Marge enttäuscht den Würfel wieder zurücklegt mit den Worten: "Jetzt weiß ich wieder, warum ich ihn hierher gelegt habe."

In der "80er Show" mit Oliver Geissen ist ein überdimensionales Fragment des Würfels als typisches Symbol der 1980er Jahre Untergestell des Couchtisches, an dem die Gäste und Oliver Geissen sitzen.

In der Sendung "Wer wird Millionär?" vom 7. Dezember 2015 wurde für eine Million Euro gefragt: "Aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der klassische von Ernö Rubik erfundene Zauberwürfel?" Der Kandidat Leon Windscheid beantwortete die Frage mit "26" richtig und wurde somit der zehnte reguläre Millionär der Sendung.

In der Sitcom "The Big Bang Theory" sieht man gelegentlich einen Papiertuch-Spender in der Form eines übergroßen Zauberwürfels.

[-] Weniger anzeigen