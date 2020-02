Welches Gericht erinnert Sie an Ihre Kindheit?

Schnitzel, Pommes und Salat und Griesbrei

Wer ist Ihr Vorbild?

Früher waren das Rolf Braun, der Sitzungspräsident der Sendung "Mainz bleibt Mainz", und der Volksschauspieler Willi Millowitsch.

Welche Ihrer Charaktereigenschaften würden Sie gerne ablegen?

Zu schnell "Ja" zu sagen!

Welche Fehler entschuldigen Sie am leichtesten?

Fehler passieren – wenn man sich entschuldigt, ist doch alles okay!

Welches Talent besitzen Sie?

Spontanität und Schlagfertigkeit.

Ihr Lieblingsschriftsteller?

Herr Duden.

Ihr liebster Musiker?

Als Fastnachter? Die Mainzer Hofsänger, Margit Sponheimer, Die Drei Prinzen. Privat eher Abba, Udo Jürgens und Frank Sinatra.

Welches Gefühl löst "Heimat" in Ihnen aus?

Geborgenheit.

Haben Sie je daran gedacht auszuwandern?

Nein! Bin und bleibe gerne Heidelberger.

Was zu besitzen macht Sie glücklich?

Humor.

Die beste Erfindung der Menschheit?

Das Glas! Aus der Flasche trinken sieht immer so doof aus.

Was haben Sie zuletzt geschenkt?

Ein Lächeln!

Wie würden Sie gerne die Welt verändern?

Frieden und Wohlergehen für alle. Eine Welt ohne Neid und Hass, Menschen die sich gegenseitig achten und respektieren egal mit welcher Hautfarbe oder sexueller Orientierung.

Ein guter Freund ist für mich …

... jemand der zu einem steht wenn es mal nicht so läuft, der auch sagt was er denkt und nicht nur das was man hören möchte!

Welchen Kindheits- oder Jugendtraum wollen Sie sich noch erfüllen?

Einmal um die ganze Welt!

Wofür sind Sie dankbar?

Für die Freunde, die mich zwischen 11.11. und Aschermittwoch ertragen!

Welche Berühmtheit hätten Sie gerne getroffen?

Queen Elisabeth und Bülent Ceylan.

So sieht ein perfekter Sonntag für mich aus.

Keine Termine und meine Fernbedienung!

Was würden Sie mit einer Million Euro anstellen?

Genauso weiter leben wie bisher!

Sport ist für mich …

… war für mich früher wichtig! Heute schaue ich gerne anderen dabei zu!

Hoffen Sie auf das Jenseits?

Oh ja! Da trifft man ja alle wieder, die einem lieb waren!

Oder als welches Tier würden Sie gerne wiedergeboren werden?

Klapperstorch! Da kann man sicher viele Überraschungen erleben!