... ist 1991 mit den Hit "Kribbeln im Bauch" bekannt geworden. Viel besser zur heutigen Ausgabe passt aber ihr Frauenpower-Song "Weibsbilder" (textliche eine Erwiderung auf den Grönemeyer-Hit "Männer"). Geboren wurde Pe Werner in Heidelberg, aufgewachsen ist sie im Odenwald und hat sich dort erst über das Schultheater, dann als Kabarettistin die Kleinkunstbühnen erobert. Längst tourt sie als Liedermacherin durch ganz Deutschland; am 6. Mai kommt sie zum Beispiel nach Brühl. Die 59-Jährige lebt mittlerweile in Köln.