Adax Dörsam ist in einer musikalischen Familie in Mannheim aufgewachsen, studierte bis 1974 an der dortigen Hochschule für Musik klassische Gitarre, zupfte dann am Nationaltheater und greift seither für einige Größen der deutschen Musikszene in die Saiten: Rolf Zuckowski, Xavier Naidoo, Tony Marshall, die Flippers, DePhazz. Heute lebt der 64-Jährige mit seiner Frau und diversen, auch exotischen Zupfinstrumenten im Odenwald.